Индивидуальная
Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
Начало: Г. Уфа, ул. Бульвар Ибрагимова, д. 25
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Родина Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4 мая в 07:00
5 мая в 07:00
16 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
16 200 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Пещера Капова»
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