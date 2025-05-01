Пещера Капова – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещера Капова» в Уфе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
Начало: Г. Уфа, ул. Бульвар Ибрагимова, д. 25
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
5000 ₽ за человека
Родина Салавата Юлаева
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Родина Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4 мая в 07:00
5 мая в 07:00
16 200 ₽ за экскурсию
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
16 200 ₽ за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Пещера Капова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
  2. Родина Салавата Юлаева
  3. Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Пещера Капова" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 16 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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