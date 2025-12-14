Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«Гумеровское ущелье и гора Бужа-Тау (высота 425 м)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мозаика впечатлений: Гумеровское ущелье, гора Бужатау, шиханы и Стерлитамак
Оценить красоту природы Южного Предуралья и побывать в столице башкирской соды
Начало: У места вашего проживания
«Дорога до ущелья — около 2,5 ч»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
«О природном парке «Мурадымовское ущелье»История исследования пещер Мурадымовского карстово-спелеологического периода насчитывает более чем вековой период»
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
23 дек в 09:45
24 дек в 09:45
45 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по югу Башкирии: горы, ущелье, шиханы
Начало: По договоренности
«Вас ждут панорамы живописного Гумеровского ущелья, азарт покорения скалистой вершины Бужатау и встреча с уникальным древним шиханом Торатау»
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Мурадымовское ущелье
Мурадымовское ущелье - это уникальное место в Башкортостане, где природа и история переплетаются в одном захватывающем путешествии. Впечатляющие виды ждут вас
Начало: Город Уфа, остановка Дом Печати, кафе Баба-Яга
«Природный парк «Мурадымовское ущелье» – это одно из самых красивых и популярных мест в Республике Башкортостан, интересное живописными скалами, смотровыми площадками с внушительными видами, пещерами с древними рисунками и натёчными формами»
Расписание: Точная дата согласуется с гидом
Завтра в 04:45
16 дек в 04:45
24 000 ₽ за всё до 18 чел.
