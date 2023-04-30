О природном парке «Мурадымовское ущелье»

История исследования пещер Мурадымовского карстово-спелеологического периода насчитывает более чем вековой период. Между там наиболее широкомасштабные исследования и крупные открытия пещер приходятся на последние 25-30 лет. В настоящее время трудно подсчитать всех спелеологов и других специалистов, внесших вклад открытия в изучение пещер. Не смотря на многолетнюю поисково-спелеологическую деятельность на Мурадымовском участке, он таит в себе еще много неизвестных пещер.

В парке преобладают лесные (130 видов) и степные (собственно степные (68) и лугово-степные (63)) виды растительности. Обращает внимание наличие среди лесных видов ряда таежных растений. Луговые виды (127) встречаются на лесных полянах, опушках, лугах, луговых степях, и реже в лесах и залежах. Влаголюбивых видов относительно немного (болотные (4), лугово-болотные (22)), что объясняется почти полным отсутствием на территории парка болот и влажных лугов.

На территории парка встречается 45 видов, включенных в «Красную книгу Башкирской АССР» (1987 г.), что составляет 25 % от всей редкой флоры республики. В парке произрастают 11 эндемиков и 17 реликтовых видов. Среди реликтов резко преобладают виды горно-сибирского происхождения (лук косой, смолевка алтайская и др.). Растений, используемых как в народной, так и в официальной медицине в парке – 53. Декоративных растений обнаружено 38 видов (лилия кудреватая, гладиолус тонкий и др.), сборы которых строго запрещены. Пищевых растений в парке – 27, а также произрастает 10 ядовитых растений. Наиболее опасными, особенно для детей, являются виды с яркими привлекательными плодами: волчье лыко, вороний глаз, воронец колосистый и можжевельник казацкий.

К наиболее известным пещерам природного парка «Мурадымовское ущелье» относятся: