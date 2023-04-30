Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье

Этот природный парк уникален, здесь самая большая на Урале концентрация пещер (46)

Этот природный парк уникален, здесь самая большая на Урале концентрация пещер (46) с разнообразной морфологией, отложениями, гидрологией, микроклиматом и животным миром. Они представляют огромную культурно-историческую ценность.

Не смотря на многолетнюю поисково-спелеологическую деятельность на Мурадымовском участке, он таит в себе еще много неизвестных пещер.
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Живописная и увлекательная дорога
  • Природный парк «Мурадымовское ущелье»
  • Новомурадымовская пещера
  • Реки и уникальные растения
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Описание

О природном парке «Мурадымовское ущелье»

История исследования пещер Мурадымовского карстово-спелеологического периода насчитывает более чем вековой период. Между там наиболее широкомасштабные исследования и крупные открытия пещер приходятся на последние 25-30 лет. В настоящее время трудно подсчитать всех спелеологов и других специалистов, внесших вклад открытия в изучение пещер. Не смотря на многолетнюю поисково-спелеологическую деятельность на Мурадымовском участке, он таит в себе еще много неизвестных пещер.
В парке преобладают лесные (130 видов) и степные (собственно степные (68) и лугово-степные (63)) виды растительности. Обращает внимание наличие среди лесных видов ряда таежных растений. Луговые виды (127) встречаются на лесных полянах, опушках, лугах, луговых степях, и реже в лесах и залежах. Влаголюбивых видов относительно немного (болотные (4), лугово-болотные (22)), что объясняется почти полным отсутствием на территории парка болот и влажных лугов.
На территории парка встречается 45 видов, включенных в «Красную книгу Башкирской АССР» (1987 г.), что составляет 25 % от всей редкой флоры республики. В парке произрастают 11 эндемиков и 17 реликтовых видов. Среди реликтов резко преобладают виды горно-сибирского происхождения (лук косой, смолевка алтайская и др.). Растений, используемых как в народной, так и в официальной медицине в парке – 53. Декоративных растений обнаружено 38 видов (лилия кудреватая, гладиолус тонкий и др.), сборы которых строго запрещены. Пищевых растений в парке – 27, а также произрастает 10 ядовитых растений. Наиболее опасными, особенно для детей, являются виды с яркими привлекательными плодами: волчье лыко, вороний глаз, воронец колосистый и можжевельник казацкий.

К наиболее известным пещерам природного парка «Мурадымовское ущелье» относятся:

  • Пещера Голубиная (грот Голубиный, Мурадымовская первая).
  • Это самая известная и посещаемая пещера парка. Вход в пещеру хорошо виден с реки. Ширина его составляет 18 м, высота 3 м. Эти параметры сохраняются вглубь пещеры на 20 м. при площади пола в 180 кв. м. В гроте имеются гнездовья скального голубя и отложения гуано, что и предопределило название пещеры. Здесь же можно видеть археологический шурф О. Н. Бадера, в котором он обнаружил кремневые изделия древнего человека эпохи мезолита. В конце грота низкий лаз длиной в 2 м. приводит в грот длиной 14 м, шириной 5 м. и высотой 2 м, пол которого покрыт глиной и глыбами. На потолке здесь можно видеть следы сколотых сталактитов. В северном направлении от грота уходит поднимающийся коридор длиной 24 м. с покровом кальцита на полу. Стены и потолок пещеры почти на всем ее протяжении устойчивые.
  • Пещера Старомурадымовская (Копченная, Мурадымовская вторая).
  • Самая закопченная пещера. Находится в 60 м. восточнее грота Голубиный. От входа идет коридор шириной 1,6 м. и высотой 2,4 м, через 45 м. переходящий в галерею шириной до 4 м. и высотой до 24 м. После подъема (только со страховкой) на уступ высотой 16 м, можно попасть в систему расходящихся веером ходов длиной от 6 до 30 м. Стены на всем протяжении пещеры покрыты слоем влажной копоти. В 60 м. от входа на правой стенке художники из мезолита оставили наскальные изображения своих предков. Будьте осторожны, не испортите уникальное наследие, хранящееся здесь уже 8 тысяч лет.
  • Пещера Новомурадымовская.
  • Самая протяженная и самая богатая натечными образованиями пещера парка. Первый инструментальный план пещеры был составлен еще в 1967 году топографами Стерлитамакской геолого-поисковой конторы К. И. Андреевым, М. А. Шкаревым, Р. Я. Уразбахтиным и картографом этой же конторы Г. А. Дьяконовым. Первое детальное спелеологическое обследование пещеры было произведено спелеогруппой БТГУ под руководством В. И. Мартина. В результате был несколько уточнен ранее составленный план пещеры и впервые составлены разрезы к нему. В ноябре 1991 г. Кумертауские спелеологи, пользуясь исключительно засушливым временем, преодолели узкий периодический сифон, протяженностью около 1 км, второй полусифон и вышли на поверхность через пещеру Водосбросовая. То есть соединили две ранее самостоятельные пещеры в единую карстово-спелеологическую систему, общая протяженность которой составила около 2000 м. Пещера имеет два входа, один из которых в настоящее время непроходим.
  • Основной (проходимый) вход в пещеру, размером 3,0х3,5 м, располагается в борту карстовой воронки, находящейся в месте слияния двух логов. Наиболее удобный подход к пещере – по каньону, открывающемуся слева в долину реки Бол. Посещать пещеру лучше всего зимой и летом. В периоды интенсивного снеготаяния и выпадения продолжительных и обильных осадков посещение пещеры не рекомендуется, так как в это время она сильно обводнена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (кроме экскурсии в пещеру)
  • Трансфер (туда и обратно 500 км)
Что не входит
  • Плата за пользование рекреационным благоустройством парка, оплачивается при входе в парк (200 руб. /чел. /сутки)
  • Экскурсия в пещеру Новомурадымовская (450 руб., оплата на месте), выдаются сапоги и каска
  • Обед (пикник или кафе)
Место начала и завершения?
Улица Пушкина, 94, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг в 9:45
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Соглашаясь на экскурсию, Вы сами несете ответственность за собственную безопасность, рекомендую приобрести страховку для туриста.
  • Программа строится с учетом Ваших пожеланий.
  • Перед экскурсией в пещеру Вы подписываете соглашение согласно правилам Природного парка «Мурадымовское ущелье».
  • В пещеру нужны теплые вещи (например, термобелье и ветровка), легкая шапка или платок под каску.
  • Остальное осудим при звонке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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