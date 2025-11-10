Увлекательный гастротур по Уфе предлагает путешествие в прошлое.
Участники смогут насладиться традиционной кухней русского купечества, принять участие в интерактивной программе и мастер-классе по росписи пряника.
Программа включает постный обед при храме, обзорную
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Традиционная кухня
- 🎨 Мастер-класс по росписи
- 🏛️ Обзорная экскурсия
- 🛷 Катание на санях
- 🍷 Традиционные наливки
Что можно увидеть
- Обзорная экскурсия по Уфе
Описание экскурсии
Приглашаем вас в на гастротур по Уфе! Традиции кухни русского купечества, интерактивная программа, мастер-класс по росписи пряника погрузят вас в атмосферу губернской Уфы прошлых столетий. В программе:
Постный обед при храме • Обзорная экскурсия по Уфе • Катание на качалке или в санях • Мастер-класс по росписи русского пряника • Ужин в русских традициях • Меню из блюд уфимского купечества с традиционными наливками.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Обед и дегустации
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьской Революции, 75
Завершение: Г. Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
