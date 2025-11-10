Приглашаем вас в на гастротур по Уфе! Традиции кухни русского купечества, интерактивная программа, мастер-класс по росписи пряника погрузят вас в атмосферу губернской Уфы прошлых столетий. В программе:

Постный обед при храме • Обзорная экскурсия по Уфе • Катание на качалке или в санях • Мастер-класс по росписи русского пряника • Ужин в русских традициях • Меню из блюд уфимского купечества с традиционными наливками.