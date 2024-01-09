Групповые экскурсии Уфы

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Уфе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200 за человека
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000 за человека
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500 за человека
На сапах - по реке Уфимке
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
    Огромное спасибо за экскурсию "Неизведанная Башкирия". Все понравилось: и маршрут, и организация, и гид. Гульфия не только профессионал, но и замечательный, искренний человек. Ей отдельное спасибо!!! ❤️
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
    Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях,
    читать дальше

    но и дал множество советов для большего знакомства с республикой. Экскурсия действительно знакомит с предуральем, больше всего впечатлили пейзажи Красноусольска и шихан Торатау. В день экскурсии на регион обрушилась сильная метель, и мы думали, что она может вообще помешать куда-либо попасть. Но благодаря организаторам (и в Азату в частности) все прошло отлично, везде смогли проехать и все повидать в реальном зимнем пейзаже.

  • М
    Михаил
    5 октября 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Очень круто!!! Я рекомендую!!!!
  • Л
    Любовь
    29 июля 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Очень познавательно и интересная экскурсия.
  • Н
    Нина
    5 января 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Мы были на экскурсии у Лейсан Сулеймановой. Четыре часа пролетели как одно мгновение. Во-первых, объехали весь город под интересные рассказы
    читать дальше

    об Уфе и башкирской культуре и местных традициях. Каждый час заезжали в какое то заведение попробовать национальный напиток или блюдо башкирской кухни. и завершил экскурсию отличный ужин. Незабываемо! Всем рекомендую. Лейсан - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
  2. Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
  3. Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
  4. На сапах - по реке Уфимке
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Уфе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Уфы по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам