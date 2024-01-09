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но и дал множество советов для большего знакомства с республикой. Экскурсия действительно знакомит с предуральем, больше всего впечатлили пейзажи Красноусольска и шихан Торатау. В день экскурсии на регион обрушилась сильная метель, и мы думали, что она может вообще помешать куда-либо попасть. Но благодаря организаторам (и в Азату в частности) все прошло отлично, везде смогли проехать и все повидать в реальном зимнем пейзаже.