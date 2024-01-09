1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 января 2024Огромное спасибо за экскурсию "Неизведанная Башкирия". Все понравилось: и маршрут, и организация, и гид. Гульфия не только профессионал, но и замечательный, искренний человек. Ей отдельное спасибо!!! ❤️
- ААлександр8 января 2024Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях,
- ММихаил5 октября 2023Башкирские легенды и застолье: гастрономический турОчень круто!!! Я рекомендую!!!!
- ЛЛюбовь29 июля 2023Башкирские легенды и застолье: гастрономический турОчень познавательно и интересная экскурсия.
- ННина5 января 2023Башкирские легенды и застолье: гастрономический турМы были на экскурсии у Лейсан Сулеймановой. Четыре часа пролетели как одно мгновение. Во-первых, объехали весь город под интересные рассказы
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Уфе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Уфы по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август