2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уфа сквозь века

Прогулка начнется на старейшей улице города — Большой Казанской, где сохранился дух купеческой Уфы. Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен. Полюбуетесь рекой Белая и увидите старинный каменный дом, где останавливался знаменитый полководец Александр Суворов. Кроме того, я покажу излюбленное место молодежи — Гостиный двор — и памятники Ленину, Шаляпину, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову. А еще — Аксаковский народный дом, музыкальный фонтан Семь девушек, аналогов которому нет в России, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания. Вы увидите первую мечеть города и побываете в необычном месте Артквадрат, так называемом Уфимском Арбате, а также ощутите особую ауру, гуляя по Софьюшкиной аллее мимо старинных особняков, где жили видные деятели культуры, науки, музыкального искусства и здравоохранения.

Я расскажу о традициях башкирского гостеприимства, покажу места, где можно продегустировать и купить башкирский липовый мед, попробовать богатырский напиток – кумыс, отведать башкирские национальные блюда и приобрести сувениры.

«Визитные карточки» и знаменитые люди

Вы увидите самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву — и здание Конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции. Еще одним современным символом стал Амфитеатр, где проводятся международный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» и другие культурные мероприятия. Уфа всегда была творческим городом — я расскажу, как с ней связаны классики русской литературы Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой, Марина Ивановна Цветаева, Сергей Довлатов, звезда мирового балета Рудольф Нуреев, историк с мировым именем Борис Николаевский, а также дирижер Владимир Спиваков и рок-звезда Юрий Шевчук.