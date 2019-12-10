2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии

Гюльнара
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Гюльнара – ваш гид
Я проведу вас по самым интересным и живописным местам любимого города, помогу изнутри ощутить его атмосферу, раскрою секреты местной жизни, поделюсь захватывающими легендами и расcкажу о замечательных людях, оставивших след в истории Уфы.
2600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча памятник "Монумент Дружбы"
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа

Что вас ожидает

Уфа сквозь века
Прогулка начнется на старейшей улице города — Большой Казанской, где сохранился дух купеческой Уфы. Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен. Полюбуетесь рекой Белая и увидите старинный каменный дом, где останавливался знаменитый полководец Александр Суворов. Кроме того, я покажу излюбленное место молодежи — Гостиный двор — и памятники Ленину, Шаляпину, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову. А еще — Аксаковский народный дом, музыкальный фонтан Семь девушек, аналогов которому нет в России, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания. Вы увидите первую мечеть города и побываете в необычном месте Артквадрат, так называемом Уфимском Арбате, а также ощутите особую ауру, гуляя по Софьюшкиной аллее мимо старинных особняков, где жили видные деятели культуры, науки, музыкального искусства и здравоохранения.

Я расскажу о традициях башкирского гостеприимства, покажу места, где можно продегустировать и купить башкирский липовый мед, попробовать богатырский напиток – кумыс, отведать башкирские национальные блюда и приобрести сувениры.

«Визитные карточки» и знаменитые люди
Вы увидите самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву — и здание Конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции. Еще одним современным символом стал Амфитеатр, где проводятся международный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» и другие культурные мероприятия. Уфа всегда была творческим городом — я расскажу, как с ней связаны классики русской литературы Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой, Марина Ивановна Цветаева, Сергей Довлатов, звезда мирового балета Рудольф Нуреев, историк с мировым именем Борис Николаевский, а также дирижер Владимир Спиваков и рок-звезда Юрий Шевчук.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Дети до 5 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • За дополнительную плату экскурсия может проходить на транспорте. Экскурсия на автомобиле от 3 человек — 6500 рублей; от 10 и выше человек — до 8500 рублей.
  • По желанию можно будет сделать кофе-паузу в одном из кафе национальной или европейской кухни (за дополнительную плату).
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура памятник "Монумент Дружбы".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гюльнара
Гюльнара
Меня зовут Гюльнара. Я родилась в Уфе, по профессии — журналист и культуролог. Возглавляю местное отделение Союза краеведов России и уже пять лет провожу обзорные и тематические экскурсии. Я люблю родной город и с радостью познакомлю вас с его достопримечательностями и прекрасными земляками, прославившими Уфу не только в Башкирии, но и далеко за ее пределами. Для меня важно в самом начале прогулки установить теплый эмоциональный контакт с гостями, независимо от того, дети передо мной или взрослые путешественники. Так приятно видеть ваши вдохновленные лица, горящие глаза и добрые улыбки!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 декабря 2019
Экскурсия прошла согласно обьявленной полграмме. Понравился маршрут и возможность организовать экскурсию на микроавтобусе для нашей группы из 6 человек. В холодную погоду это было очень актуально. Хотелось большей информативности, особенно про историческую часть Уфы.
9 сентября 2019
Были на экскурсии Многоликая Уфа. Экскурсия впечатлила. Уфа и правда многолика. Приятно слушать человека, который не просто хорошо знает то о чем рассказывает но и любит свой город. Спасибо большое Гульнаре за экскурсию и за внимание к нашим проблемам. Жалко, что времени было маловато. Очень рекомендую.

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