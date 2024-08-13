Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала

Путешествие по Южному Уралу: пещера Шульган-Таш, интерактивный музей, панорамные виды и национальная кухня. Включены услуги гида и трансфер
Эта поездка в Уфе позволит вам окунуться в богатую историю и культуру Башкортостана. Вы посетите пещеру Шульган-Таш с её уникальными наскальными рисунками и археологическими находками. В музее-заповеднике узнаете о жизни древних людей, а также попробуете блюда башкирской кухни. Путешествие включает живописные виды Южного Урала и знакомство с местными легендами и традициями
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Южного Урала
  • 🖼️ Уникальные наскальные рисунки
  • 🏛️ Историко-культурный музей-заповедник
  • 🍽️ Башкирская национальная кухня
  • 📜 Местные легенды и эпос
    • Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
    Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
    Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:30

    Что можно увидеть

  • Пещера Шульган-Таш
  • Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш»
  • Смотровые площадки

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Живописная дорога до пещеры. В пути нас будут сопровождать панорамные виды и красивые пейзажи Южного Урала.
    • Пещера Шульган-Таш. Вы посетите уникальную карстовую пещеру с озером глубиной больше 100 м. Археологи обнаружили здесь не только наскальные рисунки, датируемые палеолитом, но и артефакты, связанные с древними обрядами и ритуалами.
    • Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш». Он был создан специально для изучения и сохранения палеолитических наскальных изображений пещеры. В современном интерактивном музее вы увидите загадочные археологические находки и узнаете о жизни наших предков.
    • Смотровые площадки. Мы покажем вам виды на самые живописные локации Южного Урала.
    • Башкирская национальная кухня. Вы сможете попробовать кулламу, бешбармак и кумыс.

    Я с удовольствием расскажу вам:

    • О местных легендах и эпосе «Урал-батыр» — как они связаны с Южным Уралом, а именно с пещерой Шульган-Таш, озером Йылкысыккан, горой Масим.
    • Обычаях и праздниках башкир — как традиции и духовные ценности передаются из поколения в поколение.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Polo. Детских кресел нет.
    • Дополнительно оплачиваются вход в пещеру — 550 ₽ за чел., билеты в музей — 450 ₽ за чел., обед — около 500 ₽ за чел., перекус по дороге — по желанию.
    • Дорога до пещеры занимает 5 часов. По пути через 2 часа сделаем остановку на перекус.
    • Маршрут несложный, особая физическая подготовка не нужна.
    • Возьмите с собой тёплые вещи — в пещере прохладно.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Галина
    13 авг 2024
    Целый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из Бурзянского района, и кому как ни ей знать всё об этих местах, о локациях красивых
    читать дальше

    мест и об истории своей родной республики! Настолько легко, интересно и доступно всё рассказывала, что время пролетало не заметно. Заповедник «Шульган-Таш» потрясающе красивый! 👍 А какая там природа! И хочу ещё подметить, что Гульсия не просто интересный гид и прекрасный человек, но ещё и замечательный фотограф 😉Реальное ощущение, что я была не просто на экскурсии с гидом, а на прогулке с близким человеком!!! ❤️

    Целый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из БурзянскогоЦелый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из Бурзянского

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