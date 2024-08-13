Эта поездка в Уфе позволит вам окунуться в богатую историю и культуру Башкортостана. Вы посетите пещеру Шульган-Таш с её уникальными наскальными рисунками и археологическими находками. В музее-заповеднике узнаете о жизни древних людей, а также попробуете блюда башкирской кухни. Путешествие включает живописные виды Южного Урала и знакомство с местными легендами и традициями
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Живописная дорога до пещеры. В пути нас будут сопровождать панорамные виды и красивые пейзажи Южного Урала.
- Пещера Шульган-Таш. Вы посетите уникальную карстовую пещеру с озером глубиной больше 100 м. Археологи обнаружили здесь не только наскальные рисунки, датируемые палеолитом, но и артефакты, связанные с древними обрядами и ритуалами.
- Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш». Он был создан специально для изучения и сохранения палеолитических наскальных изображений пещеры. В современном интерактивном музее вы увидите загадочные археологические находки и узнаете о жизни наших предков.
- Смотровые площадки. Мы покажем вам виды на самые живописные локации Южного Урала.
- Башкирская национальная кухня. Вы сможете попробовать кулламу, бешбармак и кумыс.
Я с удовольствием расскажу вам:
- О местных легендах и эпосе «Урал-батыр» — как они связаны с Южным Уралом, а именно с пещерой Шульган-Таш, озером Йылкысыккан, горой Масим.
- Обычаях и праздниках башкир — как традиции и духовные ценности передаются из поколения в поколение.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Polo. Детских кресел нет.
- Дополнительно оплачиваются вход в пещеру — 550 ₽ за чел., билеты в музей — 450 ₽ за чел., обед — около 500 ₽ за чел., перекус по дороге — по желанию.
- Дорога до пещеры занимает 5 часов. По пути через 2 часа сделаем остановку на перекус.
- Маршрут несложный, особая физическая подготовка не нужна.
- Возьмите с собой тёплые вещи — в пещере прохладно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульсия — ваш гид в Уфе
Привет! Меня зовут Гульсия. Я родом из Башкортостана. С удовольствием покажу вам красоты нашего края и расскажу очень многое про нашу национальность: от истории и до народного творчества. Я знаю, что и как показать, чтобы вы ощутили самое невероятное погружение в нашу местность.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
13 авг 2024
Целый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из Бурзянского района, и кому как ни ей знать всё об этих местах, о локациях красивых
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