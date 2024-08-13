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мест и об истории своей родной республики! Настолько легко, интересно и доступно всё рассказывала, что время пролетало не заметно. Заповедник «Шульган-Таш» потрясающе красивый! 👍 А какая там природа! И хочу ещё подметить, что Гульсия не просто интересный гид и прекрасный человек, но ещё и замечательный фотограф 😉Реальное ощущение, что я была не просто на экскурсии с гидом, а на прогулке с близким человеком!!! ❤️