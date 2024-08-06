8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
Завтра в 13:00
12 авг в 11:00
2 700₽ за всё до 30 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
15 499₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: У Гостиного двора
14 авг в 18:00
15 авг в 18:00
5 400₽ за экскурсию
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке и в этнографическом музее. Насладитесь свежим воздухом, дегустацией мёда и мастер-классами
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
2750026 125₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 августа 2024Хорошая атмосфера, гид прекрасно владеет информацией. Нам не повезло с погодой, впечатления о посещенных местах были смазаны, быстро зашли глянули и дальше или вообще из машины. Не прониклись в полной мере местностью (((
- ЮЮлия31 июля 2024Интересный объект, где современные арт объекты и архитектура органично вписаны в старый квартал. Приятно прогуляться, посидеть в старых двориках, наполненных новой жизнью. Кристина - молодец, смогла передать весь колорит этого места!
- ИИрина24 июля 2024Это было чудесное приключение в предпоследний день нашего пребывания в Уфе. Настоящий деревянный сруб - дом, в котором можно спрятаться как
- ВВера28 июня 2024Сегодня посетили Арт-квадрат с экскурсоводом Кристиной! Осталось очень приятное впечатление как г месте, так и о Кристине как человеке и
- ППавел10 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Нескучные экскурсии»
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