Нескучные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Уфе, цены от 2 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Неизведанная Башкирия
На машине
86 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
Пешая
16 отзывов
1 час
Индивидуальная
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
Завтра в 13:00
12 авг в 11:00
2 700 за всё до 30 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
15 499 за всё до 3 чел.
По Уфе - на мотоцикле
На мотоцикле
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: У Гостиного двора
14 авг в 18:00
15 авг в 18:00
5 400 за экскурсию
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке и в этнографическом музее. Насладитесь свежим воздухом, дегустацией мёда и мастер-классами
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
На машине
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
2750026 125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2024
    Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
    Хорошая атмосфера, гид прекрасно владеет информацией. Нам не повезло с погодой, впечатления о посещенных местах были смазаны, быстро зашли глянули и дальше или вообще из машины. Не прониклись в полной мере местностью (((
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Интересный объект, где современные арт объекты и архитектура органично вписаны в старый квартал. Приятно прогуляться, посидеть в старых двориках, наполненных новой жизнью. Кристина - молодец, смогла передать весь колорит этого места!
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
    Это было чудесное приключение в предпоследний день нашего пребывания в Уфе. Настоящий деревянный сруб - дом, в котором можно спрятаться как
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    от жары, так и от холода; угольный самовар и, конечно же, пчелки и мед! Послушали рассказ о жизни пчел, увидели весь процесс заготовки меда, провели сеанс апитерапии, заехали на родник, где приняли водные процедуры, побывали в очень интересном частном этнографическом музее и, по нашей просьбе, Ирина отвезла нас в магазин "Пчеловод", в котором мы смогли приобрести сувениры для близких. Прошло уже более 2-х недель, но до сих пор не оставляет ощущение, что побывали в гостях у близких людей! Спасибо Ирине и ее семье!

  • В
    Вера
    28 июня 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Сегодня посетили Арт-квадрат с экскурсоводом Кристиной! Осталось очень приятное впечатление как г месте, так и о Кристине как человеке и
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    специалисте своего дела. Место само по себе и идея его создания гченьтнеобычны и интересны. Такой формат вижу впервые, есть даже легкая зависть, что в нашем городе такого нет. Экскурсия носит характер познавательно-развлекательной, потому час по времени - интересно, весело и не напряжно. Эмоции только положительные. Это первая экскурсия наша в Уфе, и я не пожалела, получив позитивное представление о городе Кристина, спасибо большое.

  • П
    Павел
    10 мая 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Неизведанная Башкирия
  2. «Арт-квадрат» - путешествие во времени
  3. Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
  4. По Уфе - на мотоцикле
  5. Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Памятник Салавату Юлаеву
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
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