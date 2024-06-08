E Ewa Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы Мы поехали на голубое озеро и в парк Торатау и ещё видели пещера вертолёта. Мы восхищены красотой Башкирии. Наш экскурсовод замечательный, мы до сих пор впечатлены. Спасибо водителю за аккуратно поездку. Мы с удовольствием провели время. Больше спасибо, до свидания!

А Алексей Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.