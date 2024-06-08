1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
«Из Уфы мы доедем до пещеры примерно за полтора часа»
Завтра в 10:00
18 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
«Идрисовская пещера — словно природный замок в скале»
Завтра в 07:00
18 июня в 07:00
от 2700025 650₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Уфы - на родину Салавата Юлаева: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
«Исследуем Идрисовскую пещеру — по преданию здесь нашел убежище Салават Юлаев»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
16 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEwa8 июня 2024Мы поехали на голубое озеро и в парк Торатау и ещё видели пещера вертолёта. Мы восхищены красотой Башкирии. Наш экскурсовод замечательный, мы до сих пор впечатлены. Спасибо водителю за аккуратно поездку. Мы с удовольствием провели время. Больше спасибо, до свидания!
- ААлексей30 мая 2024Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.
- ММайя24 мая 2024Безумно живописная экскурсия! Даже не смотря на то, что было ветрено и достаточно холодно, мы смогли насладиться потрясающими видами. К тому же, Олеся позаботилась о том, чтобы на память у нас остались фотографии с самыми удачными ракурсами.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Пещеры»
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