Представьте себе место, где земля встречается с небом, а река Ай словно лента пронизывает уральские просторы.Большие Притёсы - это не просто скалы, это символ необузданной природы и величия, возвышающиеся над

рекой на сотню метров. Представьте, как вы стоите на смотровой площадке, а ветер играет с вашими волосами, открывая панорамные виды на уральские ландшафты. Для любителей острых ощущений предлагаются экстрим-развлечения: прогулка по подвесному мосту, полёт на качелях над пропастью или даже прыжок со скалы. Идрисовская пещера добавит таинственности вашему приключению, раскрывая истории прошлого. А завершит ваше путешествие горячий обед в уютном кафе, где можно будет поделиться впечатлениями и эмоциями от увиденного. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в мир красоты и адреналина, доступное каждому

за 1-4 человека или 5225 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Большие Притёсы — главная локация нашего путешествия. Скалы, напоминающие текстурой слоёный пирог, отвесно возвышаются над «лунной рекой» Ай на сотню метров. Полюбуемся уральскими панорамами с трёх смотровых, поговорим об истории этих мест и, разумеется, сделаем десятки фото! А после по удобной лестнице спустимся к берегу Ай.

Экстрим-развлечения (опционально). Любители острых ощущений смогут здесь же пройти над рекой Ай по подвесному мосту, полетать на качелях над обрывом или прыгнуть с верёвкой со скалы.

Идрисовская пещера — словно природный замок в скале. Справа от входа расположен небольшой выступ с тремя «окнами»: отсюда вам откроются головокружительные виды на долину реки Юрюзань. А ещё выясним, кто и зачем тут прятался.

Также остановимся у источника водопада Каменка и у старинных известковых печей. А на обратном пути сделаем перерыв на горячий обед в кафе.

Маршрут: Уфа — Межевой — Идрисово — Уфа

Программа c таймингом:

6:45 — сбор

7:00 — выезд из Уфы (по дороге остановка в кафе)

11:00 — прибытие к Айским Притёсам

13:00 — отправление, остановки у реки Каменка и на старинных печах

15:30 — прибытие в Идрисово, посещение пещеры

17:00 — обед в кафе

18:00 — выезд в Уфу

22:00 — прибытие в Уфу

Организационные детали

Едем на автомобиле Lada Largus или минивэне (в зависимости от количества участников)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Маршрут актуален в любое время года и подойдёт участникам от 7 лет с любой подготовкой

Что взять с собой: небольшой рюкзак, термос с чаем/водичку, перекус в дорогу (по дороге будет остановка в кафе на завтрак, поздний обед будет после всего маршрута в кафе), удобную одежду по погоде и не скользящую, закрытую обувь, наличные для экстрим-развлечений

Что входит в стоимость, а что нет