Путешествие к Большим Притёсам реки Ай

Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
Представьте себе место, где земля встречается с небом, а река Ай словно лента пронизывает уральские просторы.

Большие Притёсы - это не просто скалы, это символ необузданной природы и величия, возвышающиеся над
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рекой на сотню метров.

Представьте, как вы стоите на смотровой площадке, а ветер играет с вашими волосами, открывая панорамные виды на уральские ландшафты.

Для любителей острых ощущений предлагаются экстрим-развлечения: прогулка по подвесному мосту, полёт на качелях над пропастью или даже прыжок со скалы. Идрисовская пещера добавит таинственности вашему приключению, раскрывая истории прошлого.

А завершит ваше путешествие горячий обед в уютном кафе, где можно будет поделиться впечатлениями и эмоциями от увиденного. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в мир красоты и адреналина, доступное каждому

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные ландшафты
  2. 📸 Возможность сделать впечатляющие фотографии
  3. 🏞️ Экстрим-развлечения для любителей адреналина
  4. 🏰 Посещение исторической Идрисовской пещеры
  5. 🍽️ Вкусный обед в уютном кафе
  6. 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле

Что можно увидеть

  • Большие Притёсы
  • Идрисовская пещера
  • Водопад Каменка
  • Старинные известковые печи
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Большие Притёсы — главная локация нашего путешествия. Скалы, напоминающие текстурой слоёный пирог, отвесно возвышаются над «лунной рекой» Ай на сотню метров. Полюбуемся уральскими панорамами с трёх смотровых, поговорим об истории этих мест и, разумеется, сделаем десятки фото! А после по удобной лестнице спустимся к берегу Ай.

Экстрим-развлечения (опционально). Любители острых ощущений смогут здесь же пройти над рекой Ай по подвесному мосту, полетать на качелях над обрывом или прыгнуть с верёвкой со скалы.

Идрисовская пещера — словно природный замок в скале. Справа от входа расположен небольшой выступ с тремя «окнами»: отсюда вам откроются головокружительные виды на долину реки Юрюзань. А ещё выясним, кто и зачем тут прятался.

Также остановимся у источника водопада Каменка и у старинных известковых печей. А на обратном пути сделаем перерыв на горячий обед в кафе.

Маршрут: Уфа — Межевой — Идрисово — Уфа

Программа c таймингом:

6:45 — сбор
7:00 — выезд из Уфы (по дороге остановка в кафе)
11:00 — прибытие к Айским Притёсам
13:00 — отправление, остановки у реки Каменка и на старинных печах
15:30 — прибытие в Идрисово, посещение пещеры
17:00 — обед в кафе
18:00 — выезд в Уфу
22:00 — прибытие в Уфу

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Lada Largus или минивэне (в зависимости от количества участников)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут актуален в любое время года и подойдёт участникам от 7 лет с любой подготовкой
  • Что взять с собой: небольшой рюкзак, термос с чаем/водичку, перекус в дорогу (по дороге будет остановка в кафе на завтрак, поздний обед будет после всего маршрута в кафе), удобную одежду по погоде и не скользящую, закрытую обувь, наличные для экстрим-развлечений

Что входит в стоимость, а что нет

  • В стоимость входит: трансфер в обе стороны, сопровождение инструктора нашей команды на всём маршруте, горячий обед в кафе.
  • Дополнительные расходы: придорожное кафе по пути, экстрим-развлечения (качели и мост — по 500 руб., джампинг — 3500 руб.), сувениры

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
24 мая 2024
Безумно живописная экскурсия! Даже не смотря на то, что было ветрено и достаточно холодно, мы смогли насладиться потрясающими видами.
К тому же, Олеся позаботилась о том, чтобы на память у нас остались фотографии с самыми удачными ракурсами.

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