Интересные экскурсии для школьного возраста в Уфе

Найдено 30 экскурсий в категории «Для школьников» в Уфе, цены от 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Уфа: первые впечатления
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
53 отзыва
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 900 за всё до 5 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уфа многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900 за всё до 7 чел.
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498 за всё до 30 чел.
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2700025 650 за всё до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200 за человека
Посольство Уральских гор в Уфе
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Уфе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000 за всё до 6 чел.
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000 за человека
Путешествие по скалам Башкирии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000 за всё до 7 чел.
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900 за всё до 3 чел.
По Уфе - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Уфе - на мотоцикле: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Уфе на мотоцикле, откройте для себя уникальные места и насладитесь незабываемыми впечатлениями от поездки
Начало: у Гостиного двора
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
5 400 за экскурсию
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499 за всё до 3 чел.
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Уфу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 10 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.
На сапах - по реке Уфимке
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах - по реке Уфимке: групповая экскурсия в Уфе
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
    Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
    читать дальше

    но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

  • Г
    Гульназ
    4 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Тезка не подвела) много интересных и необычных фактов о городе)
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания об истории Уфы. Наша
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    гид Римма показала красоту и величие города,мы получили не только информацию,но и позитив,почувствовали атмосферу прониклись историческими фактами,. спасибо ей огромное. Рекомендуем эту экскурсию!!

    Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знанияГородская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знанияГородская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    26-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
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    нашей экскурсии было посещение парка Торатау. Мы услышали много познавательной информации,совершая восхождение на эту гору. И добравшись до вершины,мы услышали замечательные легенды, которые оживили горы и реки и придали им новые смысловые оттенки. Также мы побывали на страусиной ферме и несмотря на дождь,получили удовольствие от кормления животных, увидев необычных павлинов,ламу,лисиц. Закончив нашу поездку посещением голубого озера,мы возвращались домой под мелодии замечательного национального инструмента - курая. Айсылу отвечала на все наши вопросы и даже более того. Рекомендуем эту экскурсию и огромное спасибо организаторам и нашему гиду Айсылу!

  • Э
    Эльмира
    3 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по центру Уфы! Очень познавательно, интересно всё получилось. Спасибо большое Римме
    Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по
  • Э
    Эдуард
    3 июня 2024
    По Уфе - на мотоцикле
    Илья молодец. Экскурсия для двух поколений прошла на ура. Можно было и послушать об Уфе и прокатиться с ветерком. Спасибо
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
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    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Уфа - первая встреча
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  3. Вечерняя Уфа на автомобиле
  4. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
  5. Неизведанная Башкирия
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
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