Абрамичева проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по историческому центру

Абрамичева
Абрамичева – Гид из Уфы
Прогулка по историческому центру
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по историческому центру
Прогулка по историческому центру
На авторской пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру вы сможете осмотреть Уфу с выигрышных обзорных точек, познакомиться с ее прошлым и настоящим, пройдясь по примечательным местам, взглянуть на лучшие образцы мозаичного искусства советского периода, примеры современного стрит-арта и яркие арт-объекты.
В ходе экскурсии мы также изучим памятные места и знаки, посвященные тем, кто в свое время обогатил Уфу силой своего таланта: Рудольфу Нуриеву, Михаилу Нестерову, Сергею Аксакову, Федору Шаляпину, Загиру Исмагилову, Сергею Довлатову и щедростью своей души: Николаю Блохину, Абдуллатифу Хакимову, Ивану Базилевскому и другим купцам-меценатам. Заглянем мы и на территорию нового туристического квартала «Арт-квадрат», к котором находится несколько интересных памятников архитектуры и истории: электротеатр «Фурор», Хакимовская мечеть, бывшая обувная фабрика имени Ворошилова.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Сквер Салавата Юлаева, фонтан
Место завершения
🏁 ДК "Нефтяник"
Прогулка по историческому центру
Прогулка по историческому центру
Прогулка по историческому центру
Прогулка по историческому центру

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Абрамичева
Абрамичева
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