Абрамичева проводит ещё 1 экскурсию

На авторской пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру вы сможете осмотреть Уфу с выигрышных обзорных точек, познакомиться с ее прошлым и настоящим, пройдясь по примечательным местам, взглянуть на лучшие образцы мозаичного искусства советского периода, примеры современного стрит-арта и яркие арт-объекты.

В ходе экскурсии мы также изучим памятные места и знаки, посвященные тем, кто в свое время обогатил Уфу силой своего таланта: Рудольфу Нуриеву, Михаилу Нестерову, Сергею Аксакову, Федору Шаляпину, Загиру Исмагилову, Сергею Довлатову и щедростью своей души: Николаю Блохину, Абдуллатифу Хакимову, Ивану Базилевскому и другим купцам-меценатам. Заглянем мы и на территорию нового туристического квартала «Арт-квадрат», к котором находится несколько интересных памятников архитектуры и истории: электротеатр «Фурор», Хакимовская мечеть, бывшая обувная фабрика имени Ворошилова.