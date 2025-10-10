читать дальше

встретила экскурсовод Ирина, вежливая и отзывчивая, яркая и интересная, рассказала о ходе экскурсии, предупредила о важных моментах.

Мы прогулялись по значимым местам Уфы, рядом с которыми Ирина нас фотографировала и снимала видео на память. В наушниках экскурсию читал искусственный интелект (что было неожиданно), но это никак не повлияло на качество восприятия информации, всë было чëтко выверено.

В конце экскурсии Ирина подарила нам на память сувениры, а позднее скинула фотографии и отредактированное видео с момемнтами прогулки.

Для нас было удобно гулять в таком формате, потому что и экскурсия слушается, и фотографии делаются, приятное с полезным)))

Понравилось всей семье (5 человек), очень рекомендуем формат и экскурсовода!