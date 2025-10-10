Мои заказы

По Уфе в наушниках: иммерсивная обзорная прогулка по городу

Иммерсивная экскурсия в Уфе — это больше, чем экскурсия! Надеваете наушники и уноситесь в другую реальность.

В наушниках звучит голос виртуального гида, «на земле» гостей сопровождаю я, задаю темп ходьбы, настроение и делаю фото и видео на телефон.

Прогулка включает в себя историческую справку, музыкальное сопровождение, интерактивные задания и элементы позитивной психологии.
4.9
10 отзывов
Описание экскурсии

Моя авторская экскурсия, в первую очередь, — это проект про любовь! К Родине, своему городу, народу и жизни в целом! На моей развлекательно-познавательной прогулке будут включены все органы чувств, чтобы узнать город с неожиданных сторон: Что вас ждёт?
  • Прикоснётесь к древнему музыкальному инструменту.
  • Познакомитесь с запахом пчелиной королевы.

• Сыграете в игру «Что? Где? Когда?». … И многое другое, не буду раскрывать всех секретов. Обещаем задор, драйв и новый взгляд на искусственный интеллект! Важная информация:

  • Формат экскурсии — развлекательно-познавательный.
  • Программа подразумевает взаимодействие между гостями, поэтому для проведения экскурсии необходимо минимум 2-3 человека.
  • Прогулка полностью пешая.
  • В наушниках звучит голос виртуального гида.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник С. Юлаеву
  • Конгресс-холл «Торатау»
  • Башкирский Государственный университет
  • Кампус Евразийского центра
  • Стадион Динамо
  • Парк Ленина (памятники А. Матросову и А. Мубарякову)
  • Аллея современной скульптуры ArtTerria
  • Театр Оперы и балета
  • Памятник З. Исмагилову
  • Фонтан «7 девушек»
  • Гостиный двор
  • Памятник М. Акмулле
  • Советская площадь с мемориальным комплексом и памятником М. Шаймуратову
Что включено
  • Индивидуальные наушники
  • Вода и батончик в дорогу (чай и батончик перед экскурсией в холодное время года)
  • Фотографии на мобильный телефон и небольшой видеоклип о прогулке
  • Возможность сфотографироваться в национальных головных уборах
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Салавата Юлаева
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Формат экскурсии - развлекательно-познавательный
  • Программа подразумевает взаимодействие между гостями, поэтому для проведения экскурсии необходимо минимум 2-3 человека
  • Прогулка полностью пешая
  • В наушниках звучит голос виртуального гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
10 окт 2025
В Уфе мы были впервые и решили сходить на экскурсию по городу.
На сайте нашли подходящее предложение - иммерсивную обзорную прогулку по городу.
Экскурсовод Ирина - позитивный, приятный и невероятно общительный человек.
Мы в восторге от экскурсии!
Два часа пролетели незаметно.
Довольны все: и дети, и взрослые.
Наушники помогли нам отключиться от внешнего мира и погрузиться в колорит главного города Башкирии.
Во время прогулки нас сопровождала Эмилия - искусственный интеллект, очень интересно вещающий нам обо всех достопримечательностях Уфы.
Ирина нас угостила национальным напитком, мёдом и подарила сувениры на память.
Тем, кто хочет по достоинству оценить достопримечательности Уфы, очень рекомендуем сходить на эту познавательную экскурсию!

К
Кирилл
4 сен 2025
З
Земфира
2 сен 2025
28 августа 2025 участвовали с друзьями в иммерсивной обзорной прогулке по городу Уфа с прекрасным гидом Ириной. Приехали гости из Беларуси и мы их решили познакомить с нашей столицей. Экскурсия
проходила в наушниках, в интересном формате, полностью погружаешься в процесс и ничего не отвлекает. Ирина позаботилась о гостях, чтоб все прошло комфортно, здесь и бутылочка с водой и перекусом, дождевик на случаи дождя,.

А
Александр
25 авг 2025
Очень повезло с выбором экскурсии и экскурсоводом Ирина! Были в Уфе впервые и вместе с Ириной прониклись духом и настроем Уфы и Башкирии. Экскурсия крайне интересная и познавательная. Очень рекомендую!
Т
Татьяна
22 авг 2025
Были в Уфе проездом, решили сходить на обзорную иммерсивную экскурсию — новый формат для нашей семьи. Не совсем понимали, что ожидать от прогулки, потому что раньше не было подобного опыта.
Нас
встретила экскурсовод Ирина, вежливая и отзывчивая, яркая и интересная, рассказала о ходе экскурсии, предупредила о важных моментах.
Мы прогулялись по значимым местам Уфы, рядом с которыми Ирина нас фотографировала и снимала видео на память. В наушниках экскурсию читал искусственный интелект (что было неожиданно), но это никак не повлияло на качество восприятия информации, всë было чëтко выверено.
В конце экскурсии Ирина подарила нам на память сувениры, а позднее скинула фотографии и отредактированное видео с момемнтами прогулки.
Для нас было удобно гулять в таком формате, потому что и экскурсия слушается, и фотографии делаются, приятное с полезным)))
Понравилось всей семье (5 человек), очень рекомендуем формат и экскурсовода!

С
Светлана
22 авг 2025
Увлекательное пешее путешествие в наушниках, всём рекомендую, не навязчиво, приятно, весело, очаровательная девушка гид, продуманная программа и позновательно и отдых, и для тела полезна прогулка. А какие фотографии чудесные и видеоклип сделан Ириной. К тому-же цена тоже приятная. Чудесное послевкусие после этой экскурсии)
Р
Римма
11 июл 2025
спасибо вам большое)
Очень все понравилось,интересно. Ирина мега позитивный человек 🥰
Буду рекомендовать друзьям)
Отдельное Рахмат за фото и видео с экскурсии ❤️
Э
Элла
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия с чудесной Ириной. Необычно, интересно, познавательно. Для знакомства с городом отличный вариант: обошли центр Уфы, увидели основные достопримечательности, попробовали национальный башкирский напиток:) от всей души рекомендую для семей или небольших компаний.
А
Анастасия
28 июн 2025
Э
Эльмира
20 июн 2025
Самая лучшая экскурсия которую можно представить,которую проводит Ирина Гумерова,особенная благодарность,большое,большое ей спасибо за проведенную экскурсию,буду всем своим знакомым рекомендовать данную экскурсию и лучшего экскурсовода Ирину Гумерову

