Иммерсивная экскурсия в Уфе — это больше, чем экскурсия! Надеваете наушники и уноситесь в другую реальность.
В наушниках звучит голос виртуального гида, «на земле» гостей сопровождаю я, задаю темп ходьбы, настроение и делаю фото и видео на телефон.
Прогулка включает в себя историческую справку, музыкальное сопровождение, интерактивные задания и элементы позитивной психологии.
В наушниках звучит голос виртуального гида, «на земле» гостей сопровождаю я, задаю темп ходьбы, настроение и делаю фото и видео на телефон.
Прогулка включает в себя историческую справку, музыкальное сопровождение, интерактивные задания и элементы позитивной психологии.
Описание экскурсииМоя авторская экскурсия, в первую очередь, — это проект про любовь! К Родине, своему городу, народу и жизни в целом! На моей развлекательно-познавательной прогулке будут включены все органы чувств, чтобы узнать город с неожиданных сторон: Что вас ждёт?
- Прикоснётесь к древнему музыкальному инструменту.
- Познакомитесь с запахом пчелиной королевы.
• Сыграете в игру «Что? Где? Когда?». … И многое другое, не буду раскрывать всех секретов. Обещаем задор, драйв и новый взгляд на искусственный интеллект! Важная информация:
- Формат экскурсии — развлекательно-познавательный.
- Программа подразумевает взаимодействие между гостями, поэтому для проведения экскурсии необходимо минимум 2-3 человека.
- Прогулка полностью пешая.
- В наушниках звучит голос виртуального гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник С. Юлаеву
- Конгресс-холл «Торатау»
- Башкирский Государственный университет
- Кампус Евразийского центра
- Стадион Динамо
- Парк Ленина (памятники А. Матросову и А. Мубарякову)
- Аллея современной скульптуры ArtTerria
- Театр Оперы и балета
- Памятник З. Исмагилову
- Фонтан «7 девушек»
- Гостиный двор
- Памятник М. Акмулле
- Советская площадь с мемориальным комплексом и памятником М. Шаймуратову
Что включено
- Индивидуальные наушники
- Вода и батончик в дорогу (чай и батончик перед экскурсией в холодное время года)
- Фотографии на мобильный телефон и небольшой видеоклип о прогулке
- Возможность сфотографироваться в национальных головных уборах
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Салавата Юлаева
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Формат экскурсии - развлекательно-познавательный
- Программа подразумевает взаимодействие между гостями, поэтому для проведения экскурсии необходимо минимум 2-3 человека
- Прогулка полностью пешая
- В наушниках звучит голос виртуального гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 окт 2025
В Уфе мы были впервые и решили сходить на экскурсию по городу.
На сайте нашли подходящее предложение - иммерсивную обзорную прогулку по городу.
Экскурсовод Ирина - позитивный, приятный и невероятно общительный человек.
На сайте нашли подходящее предложение - иммерсивную обзорную прогулку по городу.
Экскурсовод Ирина - позитивный, приятный и невероятно общительный человек.
К
Кирилл
4 сен 2025
З
Земфира
2 сен 2025
28 августа 2025 участвовали с друзьями в иммерсивной обзорной прогулке по городу Уфа с прекрасным гидом Ириной. Приехали гости из Беларуси и мы их решили познакомить с нашей столицей. Экскурсия
А
Александр
25 авг 2025
Очень повезло с выбором экскурсии и экскурсоводом Ирина! Были в Уфе впервые и вместе с Ириной прониклись духом и настроем Уфы и Башкирии. Экскурсия крайне интересная и познавательная. Очень рекомендую!
Т
Татьяна
22 авг 2025
Были в Уфе проездом, решили сходить на обзорную иммерсивную экскурсию — новый формат для нашей семьи. Не совсем понимали, что ожидать от прогулки, потому что раньше не было подобного опыта.
Нас
Нас
С
Светлана
22 авг 2025
Увлекательное пешее путешествие в наушниках, всём рекомендую, не навязчиво, приятно, весело, очаровательная девушка гид, продуманная программа и позновательно и отдых, и для тела полезна прогулка. А какие фотографии чудесные и видеоклип сделан Ириной. К тому-же цена тоже приятная. Чудесное послевкусие после этой экскурсии)
Р
Римма
11 июл 2025
спасибо вам большое)
Очень все понравилось,интересно. Ирина мега позитивный человек 🥰
Буду рекомендовать друзьям)
Отдельное Рахмат за фото и видео с экскурсии ❤️
Очень все понравилось,интересно. Ирина мега позитивный человек 🥰
Буду рекомендовать друзьям)
Отдельное Рахмат за фото и видео с экскурсии ❤️
Э
Элла
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия с чудесной Ириной. Необычно, интересно, познавательно. Для знакомства с городом отличный вариант: обошли центр Уфы, увидели основные достопримечательности, попробовали национальный башкирский напиток:) от всей души рекомендую для семей или небольших компаний.
А
Анастасия
28 июн 2025
Э
Эльмира
20 июн 2025
Самая лучшая экскурсия которую можно представить,которую проводит Ирина Гумерова,особенная благодарность,большое,большое ей спасибо за проведенную экскурсию,буду всем своим знакомым рекомендовать данную экскурсию и лучшего экскурсовода Ирину Гумерову
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 13:30
Завтра в 14:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
15 ноя в 13:30
16 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 35 чел.