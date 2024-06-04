Пешие экскурсии-прогулки в Уфе с экскурсоводом

Найдено 15 экскурсий в категории «Пешеходные» в Уфе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа: первые впечатления
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
53 отзыва
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 900 за всё до 5 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уфа многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498 за всё до 30 чел.
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Уфе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по исторической Уфе
Погрузитесь в историю Уфы, исследуя ее знаковые места и памятники в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400 за всё до 4 чел.
Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
12 отзывов
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
16 июня в 07:00
24 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
590 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
790 за человека
Айгир: жемчужина Башкортостана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 000 за человека
Стерлитамак: История купеческого города
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200 за человека
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульназ
    4 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Тезка не подвела) много интересных и необычных фактов о городе)
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания об истории Уфы. Наша
    читать дальше

    гид Римма показала красоту и величие города,мы получили не только информацию,но и позитив,почувствовали атмосферу прониклись историческими фактами,. спасибо ей огромное. Рекомендуем эту экскурсию!!

    Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знанияГородская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знанияГородская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания
  • Э
    Эльмира
    3 июня 2024
    Уфа: первые впечатления
    Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по центру Уфы! Очень познавательно, интересно всё получилось. Спасибо большое Римме
    Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по Уфе
    Нам всё очень понравилось
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Уфа многоликая
    Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами
    читать дальше

    интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем очень понравилась. Дети и взрослые слушали с удовольствием. Возраст детей 7 и 8 лет. Так же очень понравился маршрут. Оптимально по времени (2 часа) и интересно по содержанию. Эта экскурсия так же будет удобна, если с Вами ребëнок на коляске. Везде удобно пройти, нет изнуряющих подъëмов и проч. В целом, отличный выбор для обзорной экскурсии в приятной компании!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
  • L
    Lenok-ni
    21 апреля 2024
    Об Уфе - с любовью
    Все было прекрасно,интересная экскурсия,Елена-классный экскурсовод, удалось посмотреть Уфу за один день💥👍🌹

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Уфа: первые впечатления
  2. Об Уфе - с любовью
  3. Уфа многоликая
  4. Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
  5. «Арт-квадрат» - путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Пешеходные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 590 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Уфе на 2024 год по теме «Пешеходные», 230 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам