🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 53 отзыва Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы Начало: У Фонтана «7 Девушек» 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие Начало: По договоренности 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу Начало: У фонтана «Семь девушек» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы Начало: В Ботаническом саду 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 14 отзывов «Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры Начало: На Коммунистической, 49 2 498 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа» Начало: У памятника С. Юлаеву 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 1 отзыв Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо Начало: у Телецентра от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Обзорная пешеходная экскурсия по исторической Уфе Погрузитесь в историю Уфы, исследуя ее знаковые места и памятники в увлекательной пешеходной прогулке Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы Начало: Начало экскурсии по договоренности 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 12 отзывов Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас Начало: Ул. Сочинская, 9 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 790 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами Начало: Улица 50-летия Октября, 20 Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Стерлитамак: История купеческого города Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18 1 200 ₽ за человека