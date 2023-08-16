читать дальше Узнали много исторических фактов. До поездки об Уфе, о Башкортостане знали только названия. Очень понравился Арт-квартал. Такое место украсит любой город. Спасибо Кристине за проведенную экскурсию.

На один день приезжали в Уфу. Экскурсию запланировали заранее. Город понравился, рассказ об Уфе был пропитан любовью к родному городу.