Креативный квартал Арт-КВАДРАТ – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Креативный квартал Арт-КВАДРАТ» в Уфе, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Об Уфе - с любовью
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
4900 за всё до 4 чел.
Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 5500 за всё до 4 чел.
По историческому центру неспешным шагом
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
По историческому центру неспешным шагом
Уфа откроется с новой стороны на этой экскурсии: памятные места и знаки великих людей, оставивших свой след
Начало: Телецентр, памятник Шайхазаде Бабичу, Гафури, 9
Завтра в 20:00
14 фев в 09:00
6000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    По историческому центру неспешным шагом
    На один день приезжали в Уфу. Экскурсию запланировали заранее. Город понравился, рассказ об Уфе был пропитан любовью к родному городу.
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    Узнали много исторических фактов. До поездки об Уфе, о Башкортостане знали только названия. Очень понравился Арт-квартал. Такое место украсит любой город. Спасибо Кристине за проведенную экскурсию.

  • В
    Вадим
    14 августа 2023
    По историческому центру неспешным шагом
    Хорошая экскурсия. Кристина провела по основным интересным местам центра, разбавляя повествования занимательные фактами из истории Уфы и башкир. 2 часа пролетели незаметно
  • М
    Максим
    1 августа 2023
    По историческому центру неспешным шагом
    Интересная экскурсия. Узнали много нового и необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Креативный квартал Арт-КВАДРАТ»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в феврале 2025
Сейчас в Уфе в категории "Креативный квартал Арт-КВАДРАТ" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 6000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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