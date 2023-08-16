2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
4900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 5500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
По историческому центру неспешным шагом
Уфа откроется с новой стороны на этой экскурсии: памятные места и знаки великих людей, оставивших свой след
Начало: Телецентр, памятник Шайхазаде Бабичу, Гафури, 9
Завтра в 20:00
14 фев в 09:00
6000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 августа 2023На один день приезжали в Уфу. Экскурсию запланировали заранее. Город понравился, рассказ об Уфе был пропитан любовью к родному городу.
- ВВадим14 августа 2023Хорошая экскурсия. Кристина провела по основным интересным местам центра, разбавляя повествования занимательные фактами из истории Уфы и башкир. 2 часа пролетели незаметно
- ММаксим1 августа 2023Интересная экскурсия. Узнали много нового и необычного.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Креативный квартал Арт-КВАДРАТ»
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