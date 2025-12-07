Приглашаю на прогулку по центру Уфы — городу, в котором история звучит не только в камне, но и в музыке, легендах и ярких творческих локациях. Вы увидите купеческую архитектуру 19 века и арт-объекты, вдохновлённые башкирскими легендами.
Заглянете в знаковое креативное пространство и почувствуете ритм города, воспитавшего оперных звёзд и рок-музыкантов.
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в двух вариантах на ваш выбор:
Маршрут М (1,5 часа)
- Двор Довлатова и креативное пространство «Арт-квадрат».
- Гостиный двор и фонтан «Семь девушек».
- Театр оперы и балета и Советская площадь.
- Аллея современного искусства.
Маршрут L (2,5 часа, стоимость — 6500 ₽)
- Все локации из маршрута М.
- Парк Аксакова и Софьюшкина аллея.
- Дом-музей Аксакова и сад Салавата Юлаева.
- Висячий мост и прогулка по набережной (по желанию).
На прогулке вы узнаете:
- как купцы 19 века сделали Уфу богатой и красивой.
- какие легенды Башкирии ожили в городских арт-объектах.
- где находится креативное пространство, впечатляющее даже столичных жителей.
- почему Уфа считается одной из самых ярких нестоличных площадок современного искусства.
- чем сегодня город вдохновляет молодых и смелых.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет, но детей дошкольного возраста и тех, кому сложно долго передвигаться, маршрут может утомить.
- На прогулке предусмотрены технические паузы по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рушана — ваш гид в Уфе
Показываю Уфу глазами современного жителя, журналиста и пиарщика, который держит руку на пульсе города. Моя Уфа — это микс купеческого наследия, башкирских легенд, современного искусства, классных ресторанов, рока и рэпа. Гуляем по Уфе динамично и нескучно: увидим всё, что нельзя пропустить гостю города, и не устанем.
