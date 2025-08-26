Мои заказы

Развлечения в Уфе

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Уфе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Уфа, встречай
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
«Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе
Пешая
3 часа
1 отзыв
Квест
до 20 чел.
«Аленький цветочек»: квест для детей
Увлекательное приключение в Уфе, где оживают персонажи Аксакова. Разгадывайте загадки, выполняйте задания и найдите главный приз - «Аленький цветочек»
Начало: У нового входа в парк Аксакова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Откройте для себя Уфу с её историческими и современными достопримечательностями. Прогулка подарит живые впечатления и поможет понять город
Начало: У Монумента Дружбы
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
1500 ₽ за человека
Гастрономический квест по Уфе
На машине
4 часа
Квест
до 3 чел.
Гастрономический квест по Уфе
Погрузитесь в мир башкирской кухни и культуры через увлекательный квест по Уфе. Решайте загадки, наслаждайтесь блюдами и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На Верхнеторговой площади
12 дек в 15:00
13 дек в 15:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 августа 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Дата посещения: 22 августа 2025
    Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️

    Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей
    читать дальше

    и истории этого чудесного города- влюблена навсегда в мир Уфы!!!

    А Ирине желаю еще больше подобного формата маршрутов по прекрасной Уфе! Вы делаете мир добрее и интереснее- это здорово❤️❤️❤️

  • З
    Задворнова
    29 марта 2025
    «Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе
    Дата посещения: 28 марта 2025
    28 марта посетили квест-экскурсию #Аленький цветочек#. Было очень весело, познавательно, интересно и взрослым, и детям! Спасибо экскурсоводу Ирине за эмоции,
    читать дальше

    за знания, захотелось вновь перечитать произведения Аксакова. Узнав генеологическое древо писателя, задумались о своём. Дети получили сувенирчики, на память остались замечательные фотографии. Продолжением квеста была экскурсия в доме музее Аксакова. Окунулись в ту эпоху. Ощущение, что дом продолжает жить своей жизнью. Очень рекомендую к посещению этой экскурсии.

  • Н
    Николай
    1 декабря 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Остался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезной информации. Отдельная благодарность гиду
    читать дальше

    Айгуль за блестящее умение подавать материал — было очень интересно и легко слушать.

    Особо тронул тот факт, что экскурсия состоялась специально для одного человека. Спасибо, что не отменили! Это говорит о вашем серьёзном отношении к каждому гостю. Приятным бонусом стала остановка в уютной кофейне, которая согрела и добавила позитива.

    Большое спасибо за вашу любовь к делу и проекту 15:15! Обязательно вернусь в тёплое время года. До встречи!

    Остался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезнойОстался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезной
  • О
    Оксана
    28 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал быть интересным! Время пролетело: душевно, тепло, интересно, познавательно! Отдельное спасибо за милые презенты! Однозначно рекомендую выбрать данную иммерсивную экскурсию!!!
    Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещалНам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещалНам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещалНам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещалНам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал
  • О
    Ольга
    18 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас началось с иммерсивной экскурсии,
    читать дальше

    которую для нас провела Ирина. Ирина - челоаек-улыбка, человек - влюбленный в Уфу! Сколько позитива, заряжающей энергии подарила нам эта экскурсия! Мы влюбились в Уфу, не смотря на недружелюбный ноябрьский денек, увидели много достопремечательностей, послушали музыку, потанцевали, пропитались башкирской культурой и обычаями. И получили много подарков. Ирина, еще раз большое спасибо! Всем рекомендую!

    Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у насПервый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у насПервый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у насПервый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у насПервый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас
  • Н
    Наталья
    15 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Были на экскурсии 14.11.25
    Отмечу несколько моментов:
    -интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут.
    -содержание экскурсии
    читать дальше

    не просто развлекательный рассказ о городе и регионе, оно заставляет задуматься о ценном, важном… о любви, патритизме, стремлении. .))
    -прекрасная идея начать с травяного чая с вкусняшками… сразу возникает настрой!!
    -огромное спасибо за кумыс и мед!! Понимание региона через еду и вкусовые привычки-прекрасная идея)

    Понравилась ли нам экскурсия-конечно!
    Рекомендуем ли - да!
    В дополнение получили ролик, фото.

    Отдельно отмечу тактичность, человечность, внимательность Ирины-гида. Помогла, ответила на все вопросы, в том числе не касающиеся экскурсии.

    Были на экскурсии 14.11.25
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.
    С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. ПорекомендовалаС гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. ПорекомендовалаС гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. ПорекомендовалаС гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. ПорекомендовалаС гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала
  • В
    Вера
    12 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас внушительный)) Очаровательная Ирина не
    читать дальше

    отказала в проведении, несмотря на плохие погодные условия, позаботилась о дождевиках и даже предложила чай и батончики. Экскурсия прошла на одном дыхании: познавательно, весело, местами трогательно до слёз. Ирина на протяжение всей прогулки бережно и ненавязчиво вовлекала нас в процесс с помощью активностей. Мы увлеклись настолько, что танцевали на улице, сделали разминку у дворца спорта и окончательно влюбились в Уфу🥰Получили всю гамму позитивных впечатлений, за что очень благодарны Ирине❤️

    Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас
  • Э
    Эльмира
    11 ноября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.
  • Н
    Нина
    9 ноября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании
  • Г
    Григорий
    3 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи
    читать дальше

    с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С песнями, сюжетом, музыкой и фактами. Реально полное погружение в атмосферу, в ценность этого момента! Спасибо Ирине, за открытость, душевность и столь яркую подачу!
    А путевые заметки в виде наших фото, неожиданных и таких живых это выше всяких похвал! Да ещё и подарки, и напиток и угощения! Ну просто нет слов! Чудо!

  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Побывали в первый раз на иммерсивной обзорной экскурсии и остались в восторге!!! 2 часа пролетели незаметно, а память и видео останутся надолго! Со скучной автобусной экскурсией не сравнить! Рекомендую)
  • Е
    Елена
    25 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Это было моё первое свидание с Уфой. Экскурсию проводила Айгуль. Ну Во-первых, она ещё до моего приезда была со мной
    читать дальше

    на связи. Зная, что я приеду за 3часа она порекомендовала места для отдыха и перекуса, и места для самостоятельного посещения,чтобы моё время до нашей встречи я провела с пользой. Вся экскурсия проходила в дружеской атмосфере, что я очень ценю. Вся информация очень полная и интересная. Наши почти 3часа прошли на одном дыхании. В конце она рассказала маршрут и магазин с сувенирами. Очень рекомендую. Обязательно приеду ещё!!!

  • А
    Арина
    24 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, а 2 часа пролетели очень быстро. На маршруте запланированы остановки для фото в самых живописных местах, а также кофе брейк.
    Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, аОчень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, а
  • А
    Алексей
    21 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Спасибо большое Айгуль за интересную экскурсию😌
    Я узнал очень много интересного
    И что ещё хочу скащать экскурсия прошла на одном дыхании, никто
    читать дальше

    не устал
    Двух часов не достаточно для такого маршрута(только если бежать галопом по Европам и не заходить в мечеть)
    Всем рекомендую и советую такую экскурсию
    Вы непременно узнаете новую информацию даже если вы живёте в Уфе
    И даже если пойти несколько раз, вы не пожалеете🙃
    Маршрут дополняется, информация обновляется
    Оценка 10 из 10:)
    Отдельное спасибо за подарки, это было неожиданно для всех😊

  • И
    Игорь
    20 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Был интересный маршрут. За короткое время удалось рассказать многое об Уфе. Айгуль - отличный рассказчик, было много любопытных деталей. Доволен экскурсией. Советую воспользоваться другим туристам. Сам из Нижнего Новгорода. Под впечатлением
  • Г
    Гузель
    20 октября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Не смотря на не погоду, все прошло душевно тепло. Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и богатая по содержанию, при этом
    читать дальше

    не перегружена материалом. Полностью окунались в то историческое время которое в данный момент прослушивали в наушниках. При этом это была не просто передача материала, но и двигательная активность. Ирина, очень приятный человечек, благодарны ей за эту экскурсию, за вкусняшки и отдельное спасибо вам Ирина за фотосессию)).

  • С
    Стелла
    20 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Спасибо большое, очень понравилось, полностью оправдали ожидания! Удачи Вам и благодарных гостей!
  • И
    Изида
    19 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Тур очень понравился, экскурсовод Айгуль просто молодец. Мы восхищены её знаниями и любовью к своему родному городу Уфа. Очень грамотно
    читать дальше

    и доходчиво рассказала нам историю образования города Уфы, обязательно всем будем рекомендовать её Экскурсии. Мы благодаря её экскурсии полюбили вашу столицу и хотим ещё много раз посетить ваш город и побывать на её других экскурсия.
    Позже опубликуем фотографии.

  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Все отлично! Экскурсия вместо запланированных двух часов продлилась четыре. В неспешном режиме, никто не устал. Экскурсовод предупредила о длительности экскурсии, все согласились. Узнали много интересного, погода была отличная. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
  2. Уфа, встречай
  3. «Аленький цветочек»: квест для детей в Уфе
  4. Свидание с Уфой каждый день
  5. Гастрономический квест по Уфе
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Монумент Дружбы
  5. Гостиный Двор
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Шиханы
  10. Голубое озеро
Сколько стоит экскурсия по Уфе в декабре 2025
Сейчас в Уфе в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Уфе на 2025 год по теме «Развлечения», 80 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль