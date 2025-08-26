Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
«Аленький цветочек»: квест для детей
Увлекательное приключение в Уфе, где оживают персонажи Аксакова. Разгадывайте загадки, выполняйте задания и найдите главный приз - «Аленький цветочек»
Начало: У нового входа в парк Аксакова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Откройте для себя Уфу с её историческими и современными достопримечательностями. Прогулка подарит живые впечатления и поможет понять город
Начало: У Монумента Дружбы
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
1500 ₽ за человека
Квест
до 3 чел.
Гастрономический квест по Уфе
Погрузитесь в мир башкирской кухни и культуры через увлекательный квест по Уфе. Решайте загадки, наслаждайтесь блюдами и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На Верхнеторговой площади
12 дек в 15:00
13 дек в 15:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 августа 2025Иммерсивная обзорная экскурсия по УфеДата посещения: 22 августа 2025Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️
Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей
- ЗЗадворнова29 марта 2025«Аленький цветочек»: квест для детей в УфеДата посещения: 28 марта 202528 марта посетили квест-экскурсию #Аленький цветочек#. Было очень весело, познавательно, интересно и взрослым, и детям! Спасибо экскурсоводу Ирине за эмоции,
- ННиколай1 декабря 2025Остался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезной информации. Отдельная благодарность гиду
- ООксана28 ноября 2025Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал быть интересным! Время пролетело: душевно, тепло, интересно, познавательно! Отдельное спасибо за милые презенты! Однозначно рекомендую выбрать данную иммерсивную экскурсию!!!
- ООльга18 ноября 2025Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас началось с иммерсивной экскурсии,
- ННаталья15 ноября 2025Были на экскурсии 14.11.25
Отмечу несколько моментов:
-интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут.
-содержание экскурсии
- ЮЮлия12 ноября 2025С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.
- ВВера12 ноября 2025Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас внушительный)) Очаровательная Ирина не
- ЭЭльмира11 ноября 2025Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.
- ННина9 ноября 2025нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании
- ГГригорий3 ноября 2025Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи
- ТТатьяна29 октября 2025Побывали в первый раз на иммерсивной обзорной экскурсии и остались в восторге!!! 2 часа пролетели незаметно, а память и видео останутся надолго! Со скучной автобусной экскурсией не сравнить! Рекомендую)
- ЕЕлена25 октября 2025Это было моё первое свидание с Уфой. Экскурсию проводила Айгуль. Ну Во-первых, она ещё до моего приезда была со мной
- ААрина24 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, а 2 часа пролетели очень быстро. На маршруте запланированы остановки для фото в самых живописных местах, а также кофе брейк.
- ААлексей21 октября 2025Спасибо большое Айгуль за интересную экскурсию😌
Я узнал очень много интересного
И что ещё хочу скащать экскурсия прошла на одном дыхании, никто
- ИИгорь20 октября 2025Был интересный маршрут. За короткое время удалось рассказать многое об Уфе. Айгуль - отличный рассказчик, было много любопытных деталей. Доволен экскурсией. Советую воспользоваться другим туристам. Сам из Нижнего Новгорода. Под впечатлением
- ГГузель20 октября 2025Не смотря на не погоду, все прошло душевно тепло. Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и богатая по содержанию, при этом
- ССтелла20 октября 2025Спасибо большое, очень понравилось, полностью оправдали ожидания! Удачи Вам и благодарных гостей!
- ИИзида19 октября 2025Тур очень понравился, экскурсовод Айгуль просто молодец. Мы восхищены её знаниями и любовью к своему родному городу Уфа. Очень грамотно
- ООльга13 октября 2025Все отлично! Экскурсия вместо запланированных двух часов продлилась четыре. В неспешном режиме, никто не устал. Экскурсовод предупредила о длительности экскурсии, все согласились. Узнали много интересного, погода была отличная. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в декабре 2025
Сейчас в Уфе в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Уфе на 2025 год по теме «Развлечения», 80 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль