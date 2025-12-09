Описание Фото Ответы на вопросы Этот маршрут для тех, кто хочет активно провести один день в удивительном Башкортостане: панорамы живописного Гумеровского ущелья, азарт подъёма на скалистую вершину Бужатау и встреча с уникальным древним шиханом Торатау сделают путешествие по‑настоящему запоминающимся.

Описание экскурсии Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет активно провести один день в удивительном Башкортостане. Вас ждут панорамы живописного Гумеровского ущелья, азарт покорения скалистой вершины Бужатау и встреча с уникальным древним шиханом Торатау. Важная информация: Экскурсия проводится круглый год. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде — это важно для вашего комфорта и безопасности в пути. При сложных погодных условиях (гололёд, сильный ветер, сугробы) гид на месте принимает решение, на какую из двух вершин будет безопаснее подниматься, и при необходимости может предложить равнозначную альтернативу замены маршрута.

