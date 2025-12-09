Этот маршрут для тех, кто хочет активно провести один день в удивительном Башкортостане: панорамы живописного Гумеровского ущелья, азарт подъёма на скалистую вершину Бужатау и встреча с уникальным древним шиханом Торатау сделают путешествие по‑настоящему запоминающимся.
Описание экскурсииЭтот маршрут подойдёт тем, кто хочет активно провести один день в удивительном Башкортостане. Вас ждут панорамы живописного Гумеровского ущелья, азарт покорения скалистой вершины Бужатау и встреча с уникальным древним шиханом Торатау. Важная информация: Экскурсия проводится круглый год. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде — это важно для вашего комфорта и безопасности в пути. При сложных погодных условиях (гололёд, сильный ветер, сугробы) гид на месте принимает решение, на какую из двух вершин будет безопаснее подниматься, и при необходимости может предложить равнозначную альтернативу замены маршрута.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гумеровское ущелье
- Наш путь начнётся в одном из самых живописных мест Башкирии. Общая протяженность тропы 5 км. Вас ждут горные массивы, уютные природные тропы и особое ощущение покоя, которое дарит это ущелье
- Гора Бужатау
- Далее поднимемся на вершину высотой около 425 метров. Свежий воздух, простор и панорамы вокруг станут отличной наградой за подъём
- Башкирские шиханы
- Вы увидите знаменитые башкирские шиханы - Куштау и Юрактау. Познакомитесь с их историей, узнаете, почему они так важны для региона, а у карьера сможете увидеть, как ведутся разработки и работают вагонетки
- Шихан Торатау
- Прогуляемся около самых известных уникальных остатков древних рифов с окаменелостями обитателей древнего моря. Высота шихана 280 метров. Подьем по желанию. На гору ведёт удобная лестница из 800 ступеней, с остановками и отличными видами по пути
- Общая длина маршрута - около 400 км. Специальная подготовка не нужна: темп и нагрузку будем адаптировать под ваши возможности
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции/nЕда и напитки/nОбед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится круглый год
- Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде - это важно для вашего комфорта и безопасности в пути
- При сложных погодных условиях (гололёд, сильный ветер, сугробы) гид на месте принимает решение, на какую из двух вершин будет безопаснее подниматься, и при необходимости может предложить равнозначную альтернативу замены маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
