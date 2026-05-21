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Путешествие по скалам Башкирии

Увидеть Спящую красавицу, подняться на скальные гребни и полюбоваться панорамой гор Южного Урала
Мы с вами отправимся в один из самых горных районов республики — Белорецкий. Он славится природными достопримечательностями, и мы покажем вам лучшие из них. Вы побываете на курорте Абзаково и поднимитесь к вершине хребта Крыкты-Тау. Заберётесь на скалы Кульсугадыташ и сделаете фото в «телевизоре».
5
6 отзывов
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии

Описание экскурсии

  • Мы проедем по маршруту Уфа — Абзаково — скалы Кульсугадыташ — Уфа. Он пролегает по живописнейшей дороге Белорецкого района — одного из наиболее горных в республике. По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь.
  • Прогуляемся по курорту Абзаково, где поднимемся на канатной дороге к вершине хребта Крыкты-Тау и полюбуемся открывающимися видами. Здесь же вы сможете приобрести интересные сувениры на память.
  • Заберёмся на вершины скал Кульсугадыташ. Мы покажем вам самые удачные локации для фотосессии, в том числе и место под названием «телевизор». Сделаем там для вас эффектные кадры.

Подробная программа

06:45 — Сбор
07:00 — Выезд (по дороге остановка в кафе)
11:30 — Прибытие в Абзаково, подъём на канатной дороге
13:00 — Горячий обед в кафе
14:00 — Прогулка к скалам
17:00 — Выезд в Уфу
21:00 — Прибытие в Уфу

Время ориентировочное, могут быть изменения.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка без исторической составляющей
  • Маршрут несложный, подходит взрослым и детям от 7 лет
  • Едем на комфортабельном автомобиле Kia, Lada Largus или на минивэнах (в зависимости от количества участников)
  • В стоимость входит трансфер, сопровождение инструктора
  • Отдельно оплачивается подъём на канатной дороге (750 ₽), сувениры, обед в кафе и перекус (по желанию)
  • Прогулку для вас проведу я или другой член нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 301 туриста
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирайте желаемые экскурсии и дату, об остальном позаботимся мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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И
Олеся - замечательный гид, очень приятный в общении, доброжелательный, гибко подстраивающийся под наши запросы. К тому же великолепный фотограф, сделала много чудесных фото с нами. Как будто побывали на фотосессии ☺️ Поездка прошла великолепно и с превышением тайминга на целых 2 часа. Всем очень рекомендую!
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Татьяна
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в горнолыжный поселок Абзаково по живописной дороге Белорецкого тракта. По пути Олеся познакомила нас с
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горными вершинами и хребтами Южного Урала, рассказала про закрытый город Межгорье и Белорецк.
В Абзаково мы прогулялись по территории курорта. Канатная дорога, на которой изначально планировали подъем, была закрыта. Но мы воспользовались другой канатной дорогой и не пожалели. Вид, особенно на спуске, потрясающий. Народа почти не было, и мы свободно расположились по двое в кабинках для четверых. Олеся провела нас на самую зрелищную смотровую площадку, где мы насладились открывшейся панорамой окрестных гор. Ветер, пронизывающий насквозь, не смог нас прогнать, и мы долго фоткались.
Следующей точкой нашей экскурсии были Синие горы (Кульсугадыташ). Нетяжелый подъем по лесу, и вот перед нами зубчатые скалы. Площадок для фотосессии море, а посидеть и посмотреть вдаль хочется на каждом выступе. Место потрясающее! А Олеся просто мастер ловить моменты и определять наилучшие локации для фотосъемки. К тому же мы с ней нашли плантацию душицы и насобирали по букетику для чая, которым снова так заботливо нас потчевала Олеся. Маршрут круговой, и спускались со скал мы другой дорогой. А потому ловите моменты сразу, повторов не будет!
На обратном пути мы пообедали в Белорецке и ознакомились с местными достопримечательностями! Небольшой промышленный, но довольно уютный город.
Спасибо за очередной чудесный день Олесе, нашему замечательному водителю Алмазу и погоде, которая снова нас порадовала вопреки ожидавшемуся по прогнозу дождю:)

Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в+2
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в
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Галина
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно больше красивых мест! И как всегда я доверилась команде Трипстер! Мне очень понравились предложения
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гида Олеси. И я не ошиблась!!! Это потрясающе интересный, внимательный и общительный человечек! С какой любовью она рассказывала о природе Башкортостане - это что-то! И что удивляться, ведь Олеся сама очень любит сплавы, ни один раз покоряла самые высокие вершины скал и гор Башкортостана! Это был не забываемый день!!! И кстати ☝🏼 Олеся оказалась потрясающим фотографом!!!

В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно+2
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Огромное спасибо команде:
Гиду Руслану и водителю Алмазу. Познакомили нас с природой Южного Урала. Экскурсия прошла в «нашем темпе», нас ни кто не торопил. Красивая природа, внимательные сопровождающие, спасибо, мы все в огромном восторге!
Огромное спасибо команде:
Огромное спасибо команде:
Огромное спасибо команде:
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М
Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем, что любит сам.
Так получилось, что предусмотренная планом канатная дорога была на профилактике, но Олеся подобрала для нас альтернативу и показала не менее красивые места.
Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем, что любит сам.
Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем, что любит сам.
Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем, что любит сам.
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Д
Ездили с Олесей, полны замечательных ощущений, впечатлений и воспоминаний. Хотя пугали долгой и опасной дорогой, погодой, все прошло идеально. Поднялись на канатке, погуляли, поднялись на скалы, волшебные места, сказочный лес, сам Белорецк очень уютный. Олеся сделала трогательные фото и видео на память. Ждём в Москве!)
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