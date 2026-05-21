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горными вершинами и хребтами Южного Урала, рассказала про закрытый город Межгорье и Белорецк.

В Абзаково мы прогулялись по территории курорта. Канатная дорога, на которой изначально планировали подъем, была закрыта. Но мы воспользовались другой канатной дорогой и не пожалели. Вид, особенно на спуске, потрясающий. Народа почти не было, и мы свободно расположились по двое в кабинках для четверых. Олеся провела нас на самую зрелищную смотровую площадку, где мы насладились открывшейся панорамой окрестных гор. Ветер, пронизывающий насквозь, не смог нас прогнать, и мы долго фоткались.

Следующей точкой нашей экскурсии были Синие горы (Кульсугадыташ). Нетяжелый подъем по лесу, и вот перед нами зубчатые скалы. Площадок для фотосессии море, а посидеть и посмотреть вдаль хочется на каждом выступе. Место потрясающее! А Олеся просто мастер ловить моменты и определять наилучшие локации для фотосъемки. К тому же мы с ней нашли плантацию душицы и насобирали по букетику для чая, которым снова так заботливо нас потчевала Олеся. Маршрут круговой, и спускались со скал мы другой дорогой. А потому ловите моменты сразу, повторов не будет!

На обратном пути мы пообедали в Белорецке и ознакомились с местными достопримечательностями! Небольшой промышленный, но довольно уютный город.

Спасибо за очередной чудесный день Олесе, нашему замечательному водителю Алмазу и погоде, которая снова нас порадовала вопреки ожидавшемуся по прогнозу дождю:)