Путешествие по скалам Башкирии

Индивидуальная экскурсия в Уфе

Увидеть Спящую красавицу, подняться на скальные гребни и полюбоваться панорамой гор Южного Урала

Мы с вами отправимся в один из самых горных районов в республики — Белорецкий. Он славится природными достопримечательности, и мы покажем вам лучшие из них. Вы побываете на курорте Абзаково и поднимитесь к вершине хребта Крыкты-Тау. Покорите скалы Кульсугадыташ и сделаете фото в "телевизоре". Откроете секреты "плохой" и "хорошей" горы и узнаете местные легенды.
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Путешествие по скалам Башкирии
Ближайшие даты:
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы проедем по маршруту Уфа — Абзаково — скалы Кульсугадыташ — Уфа. Он пролегает по живописнейшей дороге Белорецкого района — одного из наиболее горных в республике. По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь.
  • Прогуляемся по курорту Абзаково, где поднимемся на канатной дороге к вершине хребта Крыкты-Тау и полюбуемся открывающимися видами. Здесь же вы сможете приобрести интересные сувениры на память.
  • Заберёмся на вершины скал Кульсугадыташ. Мы покажем вам самые удачные локации для фотосессии, в том числе и место под названием «телевизор». Сделаем там для вас эффектные кадры.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Где в Башкирии находится «плохая» и «хорошая» гора и почему они так называются
  • Какую локацию называют местом «между добром и злом»
  • Где находится закрытый город и какая легенда с ним связана
  • И многое другое!

Подробная программа

06:45 — Сбор
07:00 — Выезд (по дороге остановка в кафе)
11:30 — Прибытие в Абзаково, подъём на канатной дороге
13:00 — Горячий обед в кафе
14:00 — Прогулка к скалам
17:00 — Выезд в Уфу
21:00 — Прибытие в Уфу

Время ориентировочное, могут быть изменения.

Организационные детали

  • Маршрут средней сложности, подходит взрослым и детям от 10 лет
  • Едем на комфортабельном автомобиле Lada Largus
  • В стоимость входит трансфер, сопровождение инструктора, страховка в дороге, обед в кафе
  • Отдельно оплачивается подъём на канатной дороге (400 руб.), сувениры и перекус (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ТЦ «Июнь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньГоры

Похожие туры из Уфы

Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
67 отзывов
Популярное предложение
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
в месте вашего размещения
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
1290011 610 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Неизведанная Башкирия
Едем на северо-восток - к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира
у места вашего проживания
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
1190010 710 за всё до 3 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Открыть неизведанные страницы истории и культуры Башкирии
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
1549913 950 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ