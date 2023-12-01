Увидеть Спящую красавицу, подняться на скальные гребни и полюбоваться панорамой гор Южного Урала
Мы с вами отправимся в один из самых горных районов в республики — Белорецкий. Он славится природными достопримечательности, и мы покажем вам лучшие из них. Вы побываете на курорте Абзаково и поднимитесь к вершине хребта Крыкты-Тау. Покорите скалы Кульсугадыташ и сделаете фото в "телевизоре". Откроете секреты "плохой" и "хорошей" горы и узнаете местные легенды.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы проедем по маршруту Уфа — Абзаково — скалы Кульсугадыташ — Уфа. Он пролегает по живописнейшей дороге Белорецкого района — одного из наиболее горных в республике. По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь.
- Прогуляемся по курорту Абзаково, где поднимемся на канатной дороге к вершине хребта Крыкты-Тау и полюбуемся открывающимися видами. Здесь же вы сможете приобрести интересные сувениры на память.
- Заберёмся на вершины скал Кульсугадыташ. Мы покажем вам самые удачные локации для фотосессии, в том числе и место под названием «телевизор». Сделаем там для вас эффектные кадры.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Где в Башкирии находится «плохая» и «хорошая» гора и почему они так называются
- Какую локацию называют местом «между добром и злом»
- Где находится закрытый город и какая легенда с ним связана
- И многое другое!
Подробная программа
06:45 — Сбор
07:00 — Выезд (по дороге остановка в кафе)
11:30 — Прибытие в Абзаково, подъём на канатной дороге
13:00 — Горячий обед в кафе
14:00 — Прогулка к скалам
17:00 — Выезд в Уфу
21:00 — Прибытие в Уфу
Время ориентировочное, могут быть изменения.
Организационные детали
- Маршрут средней сложности, подходит взрослым и детям от 10 лет
- Едем на комфортабельном автомобиле Lada Largus
- В стоимость входит трансфер, сопровождение инструктора, страховка в дороге, обед в кафе
- Отдельно оплачивается подъём на канатной дороге (400 руб.), сувениры и перекус (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ТЦ «Июнь»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда гидов и водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирай желаемый тур и дату, об остальном позаботимся мы!
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