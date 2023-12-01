Мы с вами отправимся в один из самых горных районов в республики — Белорецкий. Он славится природными достопримечательности, и мы покажем вам лучшие из них. Вы побываете на курорте Абзаково и поднимитесь к вершине хребта Крыкты-Тау. Покорите скалы Кульсугадыташ и сделаете фото в "телевизоре". Откроете секреты "плохой" и "хорошей" горы и узнаете местные легенды.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы проедем по маршруту Уфа — Абзаково — скалы Кульсугадыташ — Уфа. Он пролегает по живописнейшей дороге Белорецкого района — одного из наиболее горных в республике. По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь.

Прогуляемся по курорту Абзаково, где поднимемся на канатной дороге к вершине хребта Крыкты-Тау и полюбуемся открывающимися видами. Здесь же вы сможете приобрести интересные сувениры на память.

Заберёмся на вершины скал Кульсугадыташ. Мы покажем вам самые удачные локации для фотосессии, в том числе и место под названием «телевизор». Сделаем там для вас эффектные кадры.

Во время экскурсии вы узнаете:

Где в Башкирии находится «плохая» и «хорошая» гора и почему они так называются

Какую локацию называют местом «между добром и злом»

Где находится закрытый город и какая легенда с ним связана

И многое другое!

Подробная программа

06:45 — Сбор

07:00 — Выезд (по дороге остановка в кафе)

11:30 — Прибытие в Абзаково, подъём на канатной дороге

13:00 — Горячий обед в кафе

14:00 — Прогулка к скалам

17:00 — Выезд в Уфу

21:00 — Прибытие в Уфу

Время ориентировочное, могут быть изменения.

Организационные детали