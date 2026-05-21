Мы с вами отправимся в один из самых горных районов республики — Белорецкий. Он славится природными достопримечательностями, и мы покажем вам лучшие из них. Вы побываете на курорте Абзаково и поднимитесь к вершине хребта Крыкты-Тау. Заберётесь на скалы Кульсугадыташ и сделаете фото в «телевизоре».
Описание экскурсии
- Мы проедем по маршруту Уфа — Абзаково — скалы Кульсугадыташ — Уфа. Он пролегает по живописнейшей дороге Белорецкого района — одного из наиболее горных в республике. По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь.
- Прогуляемся по курорту Абзаково, где поднимемся на канатной дороге к вершине хребта Крыкты-Тау и полюбуемся открывающимися видами. Здесь же вы сможете приобрести интересные сувениры на память.
- Заберёмся на вершины скал Кульсугадыташ. Мы покажем вам самые удачные локации для фотосессии, в том числе и место под названием «телевизор». Сделаем там для вас эффектные кадры.
Подробная программа
06:45 — Сбор
07:00 — Выезд (по дороге остановка в кафе)
11:30 — Прибытие в Абзаково, подъём на канатной дороге
13:00 — Горячий обед в кафе
14:00 — Прогулка к скалам
17:00 — Выезд в Уфу
21:00 — Прибытие в Уфу
Время ориентировочное, могут быть изменения.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка без исторической составляющей
- Маршрут несложный, подходит взрослым и детям от 7 лет
- Едем на комфортабельном автомобиле Kia, Lada Largus или на минивэнах (в зависимости от количества участников)
- В стоимость входит трансфер, сопровождение инструктора
- Отдельно оплачивается подъём на канатной дороге (750 ₽), сувениры, обед в кафе и перекус (по желанию)
- Прогулку для вас проведу я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 301 туриста
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирайте желаемые экскурсии и дату, об остальном позаботимся мы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Олеся - замечательный гид, очень приятный в общении, доброжелательный, гибко подстраивающийся под наши запросы. К тому же великолепный фотограф, сделала много чудесных фото с нами. Как будто побывали на фотосессии ☺️ Поездка прошла великолепно и с превышением тайминга на целых 2 часа. Всем очень рекомендую!
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Это была наша вторая семейная экскурсия по Башкирии с Олесей! На этот раз мы отправились в горнолыжный поселок Абзаково по живописной дороге Белорецкого тракта. По пути Олеся познакомила нас с
+2
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В Башкортостане мы были в первый раз. Конечно, очень хотелось за короткое путешествие увидеть как можно больше красивых мест! И как всегда я доверилась команде Трипстер! Мне очень понравились предложения
+2
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Огромное спасибо команде:
Гиду Руслану и водителю Алмазу. Познакомили нас с природой Южного Урала. Экскурсия прошла в «нашем темпе», нас ни кто не торопил. Красивая природа, внимательные сопровождающие, спасибо, мы все в огромном восторге!
Гиду Руслану и водителю Алмазу. Познакомили нас с природой Южного Урала. Экскурсия прошла в «нашем темпе», нас ни кто не торопил. Красивая природа, внимательные сопровождающие, спасибо, мы все в огромном восторге!
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М
Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем, что любит сам.
Так получилось, что предусмотренная планом канатная дорога была на профилактике, но Олеся подобрала для нас альтернативу и показала не менее красивые места.
Так получилось, что предусмотренная планом канатная дорога была на профилактике, но Олеся подобрала для нас альтернативу и показала не менее красивые места.
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Д
Ездили с Олесей, полны замечательных ощущений, впечатлений и воспоминаний. Хотя пугали долгой и опасной дорогой, погодой, все прошло идеально. Поднялись на канатке, погуляли, поднялись на скалы, волшебные места, сказочный лес, сам Белорецк очень уютный. Олеся сделала трогательные фото и видео на память. Ждём в Москве!)
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