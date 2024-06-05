1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
«Ощутите величие природы, а мы расскажем, почему Зубы Шурале называют Орлиными скалами и на какую гору люди не могут подняться»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
«опасности Урала: с кем лучше не встречаться в горах»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
«По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«Гумеровское ущелье и гора Бужа-Тау (высота 425 м)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
- ССветлана5 июня 2024Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
- ММайя24 мая 2024Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем,
- ВВиктория15 мая 2024Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
- ЕЕкатерина13 мая 2024Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
- ДДмитрий22 января 2024Ездили с Олесей, полны замечательных ощущений, впечатлений и воспоминаний. Хотя пугали долгой и опасной дорогой, погодой, все прошло идеально. Поднялись
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Горы»
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