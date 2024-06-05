Экскурсии к горам Уфы

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Уфе, цены от 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
«Ощутите величие природы, а мы расскажем, почему Зубы Шурале называют Орлиными скалами и на какую гору люди не могут подняться»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900 за всё до 7 чел.
Посольство Уральских гор в Уфе
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
«опасности Урала: с кем лучше не встречаться в горах»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500 за всё до 8 чел.
Путешествие по скалам Башкирии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
«По пути вы увидите вершины горы Малиновой, хребта Крака и горы Арвякрязь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000 за всё до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«Гумеровское ущелье и гора Бужа-Тау (высота 425 м)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
    Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
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    но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Путешествие по скалам Башкирии
    Очень благодарны Олесе за возможность увидеть ее родной край ее же глазами. Видно, что человек искренне хочет познакомить с тем,
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    что любит сам. Так получилось, что предусмотренная планом канатная дорога была на профилактике, но Олеся подобрала для нас альтернативу и показала не менее красивые места.

  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
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    узнаете много интересного об Уральских горах с наглядными иллюстрациями и любопытными экспонатами,которые можно даже повертеть в руках. Один только челябинский метеорит чего стоит! Но самое главное: здесь вы получите из первых рук невероятное количество информации о том как организовать ваше личное знакомство с Древним Уралом, от обилия возможностей просто захватывает дух. Олег не просто много чего знает из личного богатого опыта, он как мощнейший излучатель заряжает и вас интересом и желанием делать открытия. А ещё здесь вас угостят вкуснейшим медом и самым лучшим чаем на горных травах. Ну где вы ещё такое найдете

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Путешествие по скалам Башкирии
    Ездили с Олесей, полны замечательных ощущений, впечатлений и воспоминаний. Хотя пугали долгой и опасной дорогой, погодой, все прошло идеально. Поднялись
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    на канатке, погуляли, поднялись на скалы, волшебные места, сказочный лес, сам Белорецк очень уютный. Олеся сделала трогательные фото и видео на память. Ждём в Москве!)

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 27 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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