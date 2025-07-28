Экскурсия на Розовые скалы в Белорецком районе - это шанс увидеть уникальные природные образования красновато-розового цвета. Маршрут проходит вдоль живописной реки Инзер, между деревнями Ассы и Бриштамак.
Подъем на скалы по
Подъем на скалы по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🥾 Пеший поход по живописным тропам
- 🏞️ Панорамные виды на долину Инзера
- 🚶♂️ Легкий подъем на вершины скал
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Розовых скал - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и панорамными видами. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но может потребовать дополнительной подготовки из-за холодов и возможного снега.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Розовые скалы
- Долина Инзера
Описание экскурсии
Приглашаем в путешествие на Розовые скалы!
Мы отправляемся в однодневное путешествие в живописный Белорецкий район, чтобы насладиться великолепием Розовых скал. Эти удивительные высокие скалы красновато-розового цвета, известные как Кызыл-таш, расположены вдоль берега реки Инзер, между деревнями Ассы и Бриштамак. Это место стало настоящей находкой для туристов и любителей природы.
Что вас ждет?
По натоптанной тропе вы сможете подняться на вершины скальных утесов и насладиться захватывающими видами на долину Инзера. Здесь река, как будто рисует петлю, а некоторые даже называют её "подковой на счастье".
Программа тура
- 08:00 - Сбор в кафе Баба-Яга, остановка у Дома Печати;
- 08:30 - Выезд из Уфы;
- 11:50 - Прибытие к санаторию Ассы, легкий перекус;
- 12:30 - Пеший поход вдоль железной дороги (2 км) к скалам, подъем на вершину (400 метров);
- 16:00 - Фотосессия, свободное время, пикник;
- 16:30 - Возвращение к санаторию, возможность искупаться в чистом пруду и набрать минеральной воды;
- 17:00 - Выезд обратно;
- 21:00 - Возвращение в Уфу.
Присоединяйтесь к нам!
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Не упустите шанс провести день на свежем воздухе в компании единомышленников!
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санаторий Ассы
- Пруд
- Розовые скалы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Чай в термосе
Что не входит в цену
- Покупка сувениров
Место начала и завершения?
ТЦ Июль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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