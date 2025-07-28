Экскурсия на Розовые скалы в Белорецком районе - это шанс увидеть уникальные природные образования красновато-розового цвета. Маршрут проходит вдоль живописной реки Инзер, между деревнями Ассы и Бриштамак.Подъем на скалы по

натоптанной тропе открывает великолепные панорамы долины, где река Инзер образует петлю. Участники смогут насладиться пикником, сделать яркие фотографии и даже искупаться в местном пруду. Это популярное место среди туристов, которое стоит посетить каждому любителю природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Розовых скал - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и панорамными видами. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но может потребовать дополнительной подготовки из-за холодов и возможного снега.

Сейчас июль — это идеальное время.