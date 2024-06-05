Зубы Шурале - это грандиозная скальная стена на северном склоне хребта Караташ. В ясную погоду открывается живописная панорама тайги, простирающаяся от хребта Зимардан до Межгорья. Экскурсия начинается с поездки на

электричке из Уфы до станции Айгир. Затем, после остановки на базе, вы отправитесь по живописной лесной тропе к скалам. В конце пути вас ждут захватывающие виды и возможность покормить диких птиц. После возвращения на базу - горячий обед, а затем прогулка к водопаду слёзы Айгуль, Борисовым печам или горе Черничной. Маршрут подходит для взрослых и детей от 7 лет. По желанию можно продлить прогулку до высшей точки хребта Пик Уфа

за 1-2 человека или 5400 руб. за человека, если вас больше

от 15 900 ₽ за 1-2 человека или 5400 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На электричке из Уфы вы отправитесь к станции Айгир. Остановитесь на базе, а потом по удобной живописной лесной тропе длиной 3,5 км с постепенным подъёмом прогуляетесь к скалам Зубы Шурале. В конце пути вас ждут завораживающие дух виды и шикарные фото со смотровых. Если повезёт, покормите диких птиц с рук — они бывают очень приветливыми. А ещё покатаетесь на самодельных качелях.

По возвращении на базу — горячий обед. После по желанию и оставшемуся времени можно прогуляться к небольшому водопаду слёзы Айгуль, Борисовым печам или горе Черничной.

Программа с таймингом (время примерное)

07:00 — выезд из Уфы на электричке

10:30 — прибытие на станцию Айгир

11:00 — прогулка к скалам Зубы Шурале (3,5 км в одну сторону) и обратно

16:00 — обед на базе

17:00 — прогулка к водопаду, Борисовым печи или горе Черничной (по желанию)

19:00 — выезд в Уфу на электричке

22:30 — прибытие в Уфу

Кому подойдёт экскурсия

Маршрут лёгкий, подойдёт взрослым и детям от 7 лет.

Прогулку можно продлить до самой высшей точки хребта Пик Уфа (высота — 900 метров) — зависит от вашего желания и оставшегося времени.

Организационные детали