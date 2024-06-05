Из Уфы - к скалам Зубы Шурале

Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Зубы Шурале - это грандиозная скальная стена на северном склоне хребта Караташ. В ясную погоду открывается живописная панорама тайги, простирающаяся от хребта Зимардан до Межгорья. Экскурсия начинается с поездки на
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электричке из Уфы до станции Айгир. Затем, после остановки на базе, вы отправитесь по живописной лесной тропе к скалам. В конце пути вас ждут захватывающие виды и возможность покормить диких птиц.

После возвращения на базу - горячий обед, а затем прогулка к водопаду слёзы Айгуль, Борисовым печам или горе Черничной. Маршрут подходит для взрослых и детей от 7 лет. По желанию можно продлить прогулку до высшей точки хребта Пик Уфа

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальные природные виды
  2. 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  3. 🍽️ Включён горячий обед
  4. 🐦 Покормите диких птиц с рук
  5. 🚶‍♂️ Лёгкий маршрут для всей семьи

Что можно увидеть

  • Зубы Шурале
  • Водопад слёзы Айгуль
  • Борисовы печи
  • Гора Черничная
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На электричке из Уфы вы отправитесь к станции Айгир. Остановитесь на базе, а потом по удобной живописной лесной тропе длиной 3,5 км с постепенным подъёмом прогуляетесь к скалам Зубы Шурале. В конце пути вас ждут завораживающие дух виды и шикарные фото со смотровых. Если повезёт, покормите диких птиц с рук — они бывают очень приветливыми. А ещё покатаетесь на самодельных качелях.

По возвращении на базу — горячий обед. После по желанию и оставшемуся времени можно прогуляться к небольшому водопаду слёзы Айгуль, Борисовым печам или горе Черничной.

Программа с таймингом (время примерное)

07:00 — выезд из Уфы на электричке
10:30 — прибытие на станцию Айгир
11:00 — прогулка к скалам Зубы Шурале (3,5 км в одну сторону) и обратно
16:00 — обед на базе
17:00 — прогулка к водопаду, Борисовым печи или горе Черничной (по желанию)
19:00 — выезд в Уфу на электричке
22:30 — прибытие в Уфу

Кому подойдёт экскурсия

Маршрут лёгкий, подойдёт взрослым и детям от 7 лет.

Прогулку можно продлить до самой высшей точки хребта Пик Уфа (высота — 900 метров) — зависит от вашего желания и оставшегося времени.

Организационные детали

  • В стоимость включено: проезд на электричке в обе стороны, сопровождение гида, обед на базе (первое, второе, десерт и чай)
  • Путь от ж/д вокзала Уфы до станции Айгир занимает 3,5 часа. По запросу организую трансфер от Уфы до станции Инзер — дорога занимает 2,5 часа. Оттуда до станции Айгир ехать на электричке 20 минут. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • По запросу на базе можно арендовать дом с баней и чаном. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Светлана
5 июня 2024
Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела, но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций!
В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

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