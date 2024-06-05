Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Зубы Шурале - это грандиозная скальная стена на северном склоне хребта Караташ. В ясную погоду открывается живописная панорама тайги, простирающаяся от хребта Зимардан до Межгорья. Экскурсия начинается с поездки на читать дальше
электричке из Уфы до станции Айгир. Затем, после остановки на базе, вы отправитесь по живописной лесной тропе к скалам. В конце пути вас ждут захватывающие виды и возможность покормить диких птиц.
После возвращения на базу - горячий обед, а затем прогулка к водопаду слёзы Айгуль, Борисовым печам или горе Черничной. Маршрут подходит для взрослых и детей от 7 лет. По желанию можно продлить прогулку до высшей точки хребта Пик Уфа
На электричке из Уфы вы отправитесь к станции Айгир. Остановитесь на базе, а потом по удобной живописной лесной тропе длиной 3,5 км с постепенным подъёмом прогуляетесь к скалам Зубы Шурале. В конце пути вас ждут завораживающие дух виды и шикарные фото со смотровых. Если повезёт, покормите диких птиц с рук — они бывают очень приветливыми. А ещё покатаетесь на самодельных качелях.
По возвращении на базу — горячий обед. После по желанию и оставшемуся времени можно прогуляться к небольшому водопаду слёзы Айгуль, Борисовым печам или горе Черничной.
Программа с таймингом (время примерное)
07:00 — выезд из Уфы на электричке 10:30 — прибытие на станцию Айгир 11:00 — прогулка к скалам Зубы Шурале (3,5 км в одну сторону) и обратно 16:00 — обед на базе 17:00 — прогулка к водопаду, Борисовым печи или горе Черничной (по желанию) 19:00 — выезд в Уфу на электричке 22:30 — прибытие в Уфу
Кому подойдёт экскурсия
Маршрут лёгкий, подойдёт взрослым и детям от 7 лет.
Прогулку можно продлить до самой высшей точки хребта Пик Уфа (высота — 900 метров) — зависит от вашего желания и оставшегося времени.
Организационные детали
В стоимость включено: проезд на электричке в обе стороны, сопровождение гида, обед на базе (первое, второе, десерт и чай)
Путь от ж/д вокзала Уфы до станции Айгир занимает 3,5 часа. По запросу организую трансфер от Уфы до станции Инзер — дорога занимает 2,5 часа. Оттуда до станции Айгир ехать на электричке 20 минут. Детали и цены уточняйте в переписке.
По запросу на базе можно арендовать дом с баней и чаном. Детали и цены уточняйте в переписке.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 36 туристов
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда гидов и водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирайте желаемые экскурсии и дату, об остальном позаботимся мы!
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Светлана
5 июня 2024
Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела, но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!