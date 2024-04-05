Путешествие на Айгирские скалы из Уфы

Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Путешествие на Айгирские скалы начинается с живописной дороги из Уфы в сторону г. Белорецк, где вас ожидают захватывающие пейзажи Башкирии. После прибытия на ж/д станцию Инзер, короткая поездка на электричке
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доставит вас к подножию Айгира.

Подъем на хребет, хоть и крутой, но вполне доступный, откроет потрясающие виды на горы Большой и Малый Ямантау, хребты Зимардан и Нары. На вершине вас ждет время для отдыха и перекуса, после чего начнется спуск и возвращение в Уфу. Экскурсия проводится опытными гидами, транспорт включен в стоимость.

Это идеальное приключение для тех, кто хочет насладиться красотой Башкирии и получить заряд энергии от природы.

Подъем доступен для любого уровня физической подготовки, а детям от 7 лет будет особенно интересно участвовать в таком приключении. Обед в конце экскурсии оплачивается отдельно, что дает возможность выбрать блюда на свой вкус

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  3. 📸 Потрясающие фотомоменты
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
  5. 🚌 Комфортный транспорт
  6. 🍴 Возможность насладиться местной кухней

Что можно увидеть

  • Айгирские скалы
  • Горы Большой и Малый Ямантау
  • Хребты Зимардан и Нары
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Встречаемся ранним утром и выезжаем в сторону г. Белорецк по самой живописной дороге в Башкирии. Здесь и бескрайние поля, и красочный лес, и невероятные горные пейзажи.
Наслаждаемся видами из окна автомобиля около 2,5 часов и приезжаем на ж/д станцию Инзер. Отсюда на комфортной электричке за 20 минут доезжаем до подножья Айгира.
После небольшой двухкилометровой разминки поднимаемся на хребет по лесу и обломкам скал. Подъём достаточно крутой, но короткий — 750 м. в длину. Перепад высоты — 250-300 м. Восхождение займёт около 1 часа.
Любуемся одним из самых захватывающих видов Башкирии: на горы Большой и Малый Ямантау, хребты Зимардан и Нары.
На вершине устраиваем небольшой перекус и отдыхаем. Затем спускаемся, полноценно обедаем и отправляемся в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Транспорт включён в стоимость.
  • Подъём не требует специальной физической подготовки.
  • Рекомендованный возраст детей для участия в экскурсии — от 7 лет.
  • Обед оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Д
5 апр 2024
Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!
Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!

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