Что вас ожидает

Встречаемся ранним утром и выезжаем в сторону г. Белорецк по самой живописной дороге в Башкирии. Здесь и бескрайние поля, и красочный лес, и невероятные горные пейзажи.

Наслаждаемся видами из окна автомобиля около 2,5 часов и приезжаем на ж/д станцию Инзер. Отсюда на комфортной электричке за 20 минут доезжаем до подножья Айгира.

После небольшой двухкилометровой разминки поднимаемся на хребет по лесу и обломкам скал. Подъём достаточно крутой, но короткий — 750 м. в длину. Перепад высоты — 250-300 м. Восхождение займёт около 1 часа.

Любуемся одним из самых захватывающих видов Башкирии: на горы Большой и Малый Ямантау, хребты Зимардан и Нары.

На вершине устраиваем небольшой перекус и отдыхаем. Затем спускаемся, полноценно обедаем и отправляемся в обратный путь.

Организационные детали