Встреча в г. Уфа (желающих можем забрать из аэропорта).
Микроавтобус выезжает в 7:00 от остановки Центральный рынок, по дороге можем забрать с железнодорожного вокзала (7:30) и из аэропорта (примерно 8:00-8:30).
Выезд в горы.
Обед в селе Тирлянский.
Пересаживаемся на «Урал» и отправляемся по заснеженному лесу к подножию хребта Инзерские зубчатки (1,5 часа в пути).
Пешком нам предстоит пройти по тропе около полутора километров до вершины хребта – живописного горного цирка, где мы будем гулять между высокими каменными стенами, любоваться замысловатыми скальными формами и окружающими пейзажами Уральских гор.
В горном цирке перекусим и выпьем травяного чаю, а затем вернёмся к «Уралу».
Переезд в деревню Николаевка.
Заселение в уютный гостевой дом.
Баня.
Встреча Нового года с блюдами русской и башкирской кухни.
Завтрак.
Поездка на снегоходах к вершине второй по высоте точки Южного Урала.
Снегоходы довезут нас до высокогорного плато, после чего нам предстоит пройти пешком ещё километр, поднявшись по тропе на самый пик.
По дороге на гору мы устроим небольшой пикник в лесу.
Вкусный ужин.
Банька на дровах и травяной чай.
Завтрак.
Свободный день.
Дополнительно:
Мы поедем на санях, но желающие могут отправиться на прогулку верхом.
Стоимость: 2 500 руб. /чел.
Организуем заброску на ГЛЦ Мраткино в 50 км от нашей деревни.
На ГЛЦ несколько кресельных и бугельный подъёмники, более 10 трасс и прекрасный лесной фрирайд.
Стоимость: скипасс и аренда горнолыжного снаряжения до 5 000 руб. /чел.
Обед в гостевом доме или можно взять с собой.
Ужин.
Баня.
Завтрак.
Сегодня у нас очень активный день – мы поднимемся на гору Малиновую.
Эта одна из самых живописных и впечатляющих вершин Южного Урала!
Нам предстоит пройти по лесной тропе 6 км в одну сторону, а наверху мы будем любоваться мощным скальным гребнем и окружающими горными пейзажами.
Устроим пикник на горе с красивыми видами.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин.
А вечером нас снова ждет горячая банька.
Завтрак.
Покидаем турбазу и отправляемся в труднодоступное, но очень красивое место – Айгирские скалы или Зубы Шурале.
Нам предстоит вначале проехать на микроавтобусе (около 100 км), затем пересесть на пригородный поезд (поездка 25 минут) и добраться до станции Айгир.
Станция и деревенька Айгир находятся в узком ущелье горной речи, с обеих сторон которого вздымаются скалы.
От станции мы пройдем около получаса до начала подъёма на хребет, а затем поднимемся (восхождение занимает около часа) по лесной тропе к скалам хребта.
На смотровых площадках с видом на горное ущелье мы пообедаем и полюбуемся окрестными горами.
После спуска с горы нас ждёт обед на турбазе.
Возвращение на пригородном поезде в цивилизацию (25 минут), после чего мы поедем на микроавтобусе в Уфу.
Возвращение в Уфу ориентировочно в 21:00, можем отвезти в аэропорт, на железнодорожный вокзал или в центр города.
Тур предусматривает проживание в гостевой дом в Николаевке.
Двухэтажный гостевой дом в Николаевке.
На первом этаже кухня, гостиная и спальня с 4 односпальными кроватями, санузел (унитаз с раковиной).
На втором этаже 2 комнаты на 6 мест каждая, с двухъярусными кроватями, санузел (унитаз с раковиной).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На новогодних праздниках в горах Южного Урала погода бывает непредсказуема.
Обычно днём -15-10°, но бывает значительно теплее (-5-1) или холоднее (до -20°).
На Южном Урале зимой много солнечных дней, однако в начале января возможны сильные снегопады и метели.
Восход солнца около 9:30, заход до 17:00.
Рекомендуем с собой взять:
На напитки, сувениры и т. д. рекомендуем запастись наличными порядка 5 000 руб.
Банкоматы есть только в Уфе.
Катание в ГЛЦ Мраткино можно оплатить по карте:
В стоимость включены все приемы пищи с обеда 1 дня до обеда последнего, а также праздничный новогодний ужин с глинтвейном и шампанским.
На турбазе ловит МТС и Мегафон. WiFi нет.