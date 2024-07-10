Трехдневное путешествие по Башкирии: Легенды и традиции
Погрузитесь в атмосферу древней Башкирии: откройте для себя пещеры с петроглифами и башкирскую гостеприимность
Начало: Карла Маркса, д. 37
29 июл в 08:00
4 авг в 08:00
50 000 ₽ за человека
Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
3 авг в 12:00
4 авг в 09:00
101 000 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
3 авг в 12:00
4 авг в 12:00
55 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена10 июля 2024В зимнюю сказку. Новый год на УралеОгромное спасибо организаторам тура и особенно Алёне Суворовой
- AAlima23 июня 2024В зимнюю сказку. Новый год на УралеСпасибо большое гиду Наталье.
- ГГалина13 января 2024В зимнюю сказку. Новый год на УралеПосетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Выездные»
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