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Выездные туры из Уфы

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Уфе, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Легенды, капища и юрты: три дня в Башкирии
На автобусе
2 дня 9 часов
Трехдневное путешествие по Башкирии: Легенды и традиции
Погрузитесь в атмосферу древней Башкирии: откройте для себя пещеры с петроглифами и башкирскую гостеприимность
Начало: Карла Маркса, д. 37
29 июл в 08:00
4 авг в 08:00
50 000 ₽ за человека
Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней)
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
7 дней
Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
3 авг в 12:00
4 авг в 09:00
101 000 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
На автобусе
4 дня
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
3 авг в 12:00
4 авг в 12:00
55 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Огромное спасибо организаторам тура и особенно Алёне Суворовой
  • A
    Alima
    23 июня 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Спасибо большое гиду Наталье.
    Спасибо большое гиду НатальеСпасибо большое гиду НатальеСпасибо большое гиду НатальеСпасибо большое гиду Наталье
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Легенды, капища и юрты: три дня в Башкирии
  2. Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней)
  3. Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Какие места ещё посмотреть в Уфе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Шиханы
  2. Монумент Дружбы
  3. Фонтан «Семь девушек»
Сколько стоит тур в Уфе в июле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 101 000.
Туры по окрестностям Уфы и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь