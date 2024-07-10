Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Уфе, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 2 дня 9 часов Трехдневное путешествие по Башкирии: Легенды и традиции Погрузитесь в атмосферу древней Башкирии: откройте для себя пещеры с петроглифами и башкирскую гостеприимность Начало: Карла Маркса, д. 37 50 000 ₽ за человека Пешая На автобусе Конные прогулки 7 дней Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней) Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2 Расписание: По согласованию с гидом. 101 000 ₽ за человека На автобусе 4 дня Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня) Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2 Расписание: По согласованию с гидом. 55 000 ₽ за человека Все туры Уфы Последние отзывы на туры Е Елена В зимнюю сказку. Новый год на Урале Огромное спасибо организаторам тура и особенно Алёне Суворовой

A Alima В зимнюю сказку. Новый год на Урале Спасибо большое гиду Наталье.

Г Галина В зимнюю сказку. Новый год на Урале Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Выездные»

Туры по окрестностям Уфы и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь