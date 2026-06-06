Описание экскурсииЭта экскурсия с более полным погружением в жизнь многонациональной республики. Проезд на автомобиле по старым уфимским улицам, посещение самого старого храма Республики Башкортостан и Первой Соборной мечети, самое старое каменное и деревянное здания в Уфе, памятники, театры, фонтаны, увидим где полюбил балет Рудольф Нуреев и начинал свою карьеру Федор Шаляпин.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьской революции 75
Завершение: Телецентр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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