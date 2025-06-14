Гастрономический тур в Башкирию

Вас не оставит равнодушным гастротур по Стерлитамаку.

Вы прогуляетесь по исторической части города, продегустируете ремесленные продукты и побываете на презентации национальной башкирской кухни с дегустацией бальзамов и медовухи.

Также нас ждет посещение
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геопарка "Торатау", где расположены уникальные шиханы, которым более 280 млн лет. Вы совершите восхождение на шихан Торатау.

Шикарным завершением тура станет авторская экскурсия по столице Башкирии – сплав национального и современного, где даже в фастфуде есть уникальный местный колорит.

Гастрономический тур в Башкирию
Гастрономический тур в Башкирию
Гастрономический тур в Башкирию
Ближайшие даты:
14
июн12
июл9
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Экскурсия по Стерлитамаку

Трансфер с аэропорта (жд-вокзала) Уфы в Стерлитамак.

С 14:00 заселение в гостиницу.

15:00 Обед в кафе “Манявы” (за свой счет).

17:00 Обзорная экскурсия “Легенды Старого города” по исторической части Стерлитамака, истории купеческих домов.

Заезд. Экскурсия по СтерлитамакуЗаезд. Экскурсия по СтерлитамакуЗаезд. Экскурсия по СтерлитамакуЗаезд. Экскурсия по Стерлитамаку
2 день

Экскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан Торатау

Завтрак.

10:00 Дом купца Кузнецова.

Дегустация ремесленных сыров.

Дегустация от шоколатье Марины Григорьевой настоящего ремесленного шоколада.

Дегустация чая на травах.

12:30 Экскурсия по пивоварне.

Истории о нашумевших шиханах.

Дегустация местного пива.

14:30 Посещение визит-центра геопарка “Торатау”, колодно-бортевой пасеки с дегустацией меда (по сезону, до октября).

15:00 Восхождение на шихан Торатау.

Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (по желанию, за доплату).

18:30 Отъезд в Стерлитамак.

19:30 Ужин с башкирскими специалитетами, презентация национальной башкирской кухни, дегустация бальзамов/медовухи.

Экскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан ТоратауЭкскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан ТоратауЭкскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан ТоратауЭкскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан ТоратауЭкскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан ТоратауЭкскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан Торатау
3 день

Экскурсия по Уфе. Отъезд

Завтрак.

11:00 – 13:00 Обзорная авторская экскурсия по Уфе.

Обед в первом национальном фастфуде “Айбат Халяр”, где на новый лад пересмотрены национальные блюда (за свой счет).

Прогулка по городу.

Трансфер в аэропорт (по запросу за доплату).

Экскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Стерлитамак.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Гостиница Ашкадар 3*25 13528 199
Гостиница Курай б/зв28 87534 513
Гостиница Чемодан б/зв27 88532 923
Гранд Отель Восток 4*33 90037 800

Стоимость дополнительной ночи в г. Уфа:

Размещение2-местный номер1-местный номер
гостиница “Иремель” 3*5 8505 100
гостиница “Азимут” 4*7 5009 000
гостиница “Hilston” 4*8 8008 100

Варианты проживания

Гостиница «Ашкадар» 3

2 ночи

Ashkadar Hotel — это отель, расположенный в городе Стерлитамак. В числе прочих удобств — ресторан, общий лаундж и доставка еды и напитков, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории имеется частная парковка. В Ashkadar Hotel в номерах имеется телевизор с плоским экраном, письменный стол и собственная ванная комната, а также предоставляются постельное белье и полотенца. Во всех номерах есть платяной шкаф.

Гостиница «Ашкадар» 3Гостиница «Ашкадар» 3Гостиница «Ашкадар» 3Гостиница «Ашкадар» 3

Гостиница «Курай»

2 ночи

Гостиница «Курай» расположена в городе Стерлитамак Республики Башкортостан. В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, собственная ванная комната, отопление, гардероб, удобная мебель, рабочий стол, телефон, ЖК-телевизор. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: микроволновую печь, электрический чайник и холодильник. Гости также могут перекусить в ближайших ресторанах и кафе. В 0,3 км расположен ресторан «Сели & Поели», в 0,1 км кафе «Азери» и в 0,04 км кафе «Курай». Для проведения досуга постояльцам предоставляется доступ в баню и бильярдную.

Гостиница «Курай»Гостиница «Курай»Гостиница «Курай»Гостиница «Курай»Гостиница «Курай»

Гостиница «Чемодан»

2 ночи

Гостиница «Чемодан» находится в Стерлитамаке. Для гостей предоставляется три различные категории двухместных номеров, которые оборудованы не только удобной мебелью, но и необходимой современной техникой. На всей территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi. Завтрак, который входит в стоимость номера, накрывается с 8:00 до 11:00, поэтому даже если Вы любители поспать, без завтрака не останетесь. Если гостям захочется отдохнуть после тяжелого дня, то расслабиться можно в сауне.

Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»

Гранд Отель Восток 4

2 ночи

В Стерлитамаке расположен гранд-отель "Восток". Главной целью его является соответствие всем европейским стандартам и поддержание репутации города на подобающем уровне. При необходимости вас встретят на комфортабельном трансфере. Номерной фонд состоит из 64 номеров разной комфортности. При оформлении интерьера предусматриваются все модные веяния и самые современные концепции. Круглосуточно на территории работает кофейня предлагает большой выбор десертов и напитков. Также возможно посещение ресторана, в котором подаются блюда европейской кухни.

Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4Гранд Отель Восток 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер с аэропорта (жд-вокзала) Уфы в Стерлитамак и обратно
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (завтраки во второй и третий день, ужин с башкирскими специалитетами)
  • Сопровождение гида
  • Все экскурсии и дегустации по программе
  • Посещение визит-центра геопарка «Торатау», колодно-бортевой пасеки с дегустацией меда (по сезону, до октября)
  • Восхождение на шихан Торатау
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед в кафе "Манявы", обед в первом национальном фастфуде "Айбат Халяр")
  • Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб/чел, 10 стрел)
  • Трансфер в аэропорт в третий день
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).

Трансфер до отеля и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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