Вы прогуляетесь по исторической части города, продегустируете ремесленные продукты и побываете на презентации национальной башкирской кухни с дегустацией бальзамов и медовухи.
Также нас ждет посещение
Программа тура по дням
Заезд. Экскурсия по Стерлитамаку
Трансфер с аэропорта (жд-вокзала) Уфы в Стерлитамак.
С 14:00 заселение в гостиницу.
15:00 Обед в кафе “Манявы” (за свой счет).
17:00 Обзорная экскурсия “Легенды Старого города” по исторической части Стерлитамака, истории купеческих домов.
Экскурсия по Стерлитамаку. Дегустации. Пивоварня. Восхождение на шихан Торатау
Завтрак.
10:00 Дом купца Кузнецова.
Дегустация ремесленных сыров.
Дегустация от шоколатье Марины Григорьевой настоящего ремесленного шоколада.
Дегустация чая на травах.
12:30 Экскурсия по пивоварне.
Истории о нашумевших шиханах.
Дегустация местного пива.
14:30 Посещение визит-центра геопарка “Торатау”, колодно-бортевой пасеки с дегустацией меда (по сезону, до октября).
15:00 Восхождение на шихан Торатау.
Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (по желанию, за доплату).
18:30 Отъезд в Стерлитамак.
19:30 Ужин с башкирскими специалитетами, презентация национальной башкирской кухни, дегустация бальзамов/медовухи.
Экскурсия по Уфе. Отъезд
Завтрак.
11:00 – 13:00 Обзорная авторская экскурсия по Уфе.
Обед в первом национальном фастфуде “Айбат Халяр”, где на новый лад пересмотрены национальные блюда (за свой счет).
Прогулка по городу.
Трансфер в аэропорт (по запросу за доплату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Стерлитамак.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Гостиница Ашкадар 3*
|25 135
|28 199
|Гостиница Курай б/зв
|28 875
|34 513
|Гостиница Чемодан б/зв
|27 885
|32 923
|Гранд Отель Восток 4*
|33 900
|37 800
Стоимость дополнительной ночи в г. Уфа:
|Размещение
|2-местный номер
|1-местный номер
|гостиница “Иремель” 3*
|5 850
|5 100
|гостиница “Азимут” 4*
|7 500
|9 000
|гостиница “Hilston” 4*
|8 800
|8 100
Варианты проживания
Гостиница «Ашкадар» 3
Ashkadar Hotel — это отель, расположенный в городе Стерлитамак. В числе прочих удобств — ресторан, общий лаундж и доставка еды и напитков, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории имеется частная парковка. В Ashkadar Hotel в номерах имеется телевизор с плоским экраном, письменный стол и собственная ванная комната, а также предоставляются постельное белье и полотенца. Во всех номерах есть платяной шкаф.
Гостиница «Курай»
Гостиница «Курай» расположена в городе Стерлитамак Республики Башкортостан. В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, собственная ванная комната, отопление, гардероб, удобная мебель, рабочий стол, телефон, ЖК-телевизор. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: микроволновую печь, электрический чайник и холодильник. Гости также могут перекусить в ближайших ресторанах и кафе. В 0,3 км расположен ресторан «Сели & Поели», в 0,1 км кафе «Азери» и в 0,04 км кафе «Курай». Для проведения досуга постояльцам предоставляется доступ в баню и бильярдную.
Гостиница «Чемодан»
Гостиница «Чемодан» находится в Стерлитамаке. Для гостей предоставляется три различные категории двухместных номеров, которые оборудованы не только удобной мебелью, но и необходимой современной техникой. На всей территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi. Завтрак, который входит в стоимость номера, накрывается с 8:00 до 11:00, поэтому даже если Вы любители поспать, без завтрака не останетесь. Если гостям захочется отдохнуть после тяжелого дня, то расслабиться можно в сауне.
Гранд Отель Восток 4
В Стерлитамаке расположен гранд-отель "Восток". Главной целью его является соответствие всем европейским стандартам и поддержание репутации города на подобающем уровне. При необходимости вас встретят на комфортабельном трансфере. Номерной фонд состоит из 64 номеров разной комфортности. При оформлении интерьера предусматриваются все модные веяния и самые современные концепции. Круглосуточно на территории работает кофейня предлагает большой выбор десертов и напитков. Также возможно посещение ресторана, в котором подаются блюда европейской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с аэропорта (жд-вокзала) Уфы в Стерлитамак и обратно
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (завтраки во второй и третий день, ужин с башкирскими специалитетами)
- Сопровождение гида
- Все экскурсии и дегустации по программе
- Посещение визит-центра геопарка «Торатау», колодно-бортевой пасеки с дегустацией меда (по сезону, до октября)
- Восхождение на шихан Торатау
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе (обед в кафе "Манявы", обед в первом национальном фастфуде "Айбат Халяр")
- Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб/чел, 10 стрел)
- Трансфер в аэропорт в третий день
- Личные расходы
- Дополнительное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.
Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).
Трансфер до отеля и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).