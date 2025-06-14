Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Уфе, цены от 14 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 дня Гастрономический тур в Башкирию Начало: Республика Башкортостан, Уфа «Вы прогуляетесь по исторической части города, продегустируете ремесленные продукты и побываете на презентации национальной башкирской кухни с дегустацией бальзамов и медовухи» 25 135 ₽ за человека На машине 3 дня Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках Начало: Отель в Уфе, 13:00 «Часть программы имеет гастрономический уклон: вы познакомитесь с национальной кухней, перепробуете традиционные блюда во время башкирского застолья, а также продегустируете кыстыбый (лепёшки) и бальзамы» 24 900 ₽ за человека На машине 2 дня Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан Начало: Отель в Уфе, 12:00 «В стоимость включены завтрак и дегустация мёда во 2-й день, остальное питание — за доплату» 14 800 ₽ за человека Все туры Уфы

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Уфы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024