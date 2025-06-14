3 дня
Гастрономический тур в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вы прогуляетесь по исторической части города, продегустируете ремесленные продукты и побываете на презентации национальной башкирской кухни с дегустацией бальзамов и медовухи»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
25 135₽ за человека
3 дня
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках
Начало: Отель в Уфе, 13:00
«Часть программы имеет гастрономический уклон: вы познакомитесь с национальной кухней, перепробуете традиционные блюда во время башкирского застолья, а также продегустируете кыстыбый (лепёшки) и бальзамы»
6 сен в 13:00
20 сен в 13:00
24 900₽ за человека
2 дня
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
«В стоимость включены завтрак и дегустация мёда во 2-й день, остальное питание — за доплату»
4 сен в 12:00
11 сен в 12:00
14 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Гастрономические»
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На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Уфы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024