Иремель: Дорога в рай + Нурали

Групповой тур в Уфе
4
1 отзыв
Добро пожаловать в природный парк Иремель! В этом интереснейшем активном туре вас ждет прогулка по одному из самых живописных хребтов Башкирского Зауралья – Нурали, посещение смотровой площадки на хребте Аваляк и заброска на автомобилях УАЗ в природный парк Иремель с восхождением на вершину горы.

За 3 дня вы посетите уникальные природные комплексы, живописные участки леса и познакомитесь с флорой и фауной Урала. «Дорогой в рай» называют туристы путь по этим бескрайним просторам. Одной из главных достопримечательностей тура является исток реки Агидель (Белая).

Немногие туристы, путешествующие по парку, посещают это место – самое сердце главного гидрологического узла Башкирии.
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Ближайшие даты:
29
сен

Что вас ожидает:

Восхождение на Большой Иремель
Восхождение на Большой Иремель
На УАЗах вы отправитесь в природный парк, где совершите восхождение на гору Большой Иремель, с которой открываются невероятные виды уральской природы
Хребет Нурали
Хребет Нурали
Поднимитесь на живописный хребет Южного Урала, где сможете зарядиться энергией гор и забрать с собой коллекцию красивейших снимков
Золотая природа Урала
Золотая природа Урала
Восхититесь невероятной осенней природой Башкирии, которая переливается на солнце всеми оттенками золота

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха

16:50 Сбор на площади возле Конгресс-Холла «Торатау» (г. Уфа).

17:00 Выезд из Уфы.

По пути остановка в г. Белорецк.

Ужин в кафе (доп. плата).

22:00-23:00 Заселение на базу отдыха Ургун.

Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
2 день

Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессия

06:00 Завтрак.

06:30 Выезд в природный парк Иремель на автомобилях УАЗ.

08:30 Посещение истока р. Белой (Агидели).

11:00 Остановка на Базовой стоянке.

Экскурсия на хребет Аваляк.

Фотосессия на обзорной площадке.

12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель.

15:00 Фотосессия на вершине горы Иремель.

Обед сухим пайком.

16:00 Спуск с горы Иремель.

19:00 Перекус, возвращение на базу отдыха.

20:00 Ужин.

Баня (за доп. плату, по желанию).

Отдых.

Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессияВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессияВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессияВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессияВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессияВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессия
3 день

Завершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в Уфу

09:00 Завтрак.

09:30 Выезд на озеро Аушкуль и на хребет Нурали.

Восхождение на хребет, прогулка на вершине.

14:00 Обед.

17:00 Выезд в Уфу.

20:00 Возвращение в Уфу.

Завершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в УфуЗавершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в УфуЗавершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в УфуЗавершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в УфуЗавершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в Уфу

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе "Ургун", размещение 2х-3х и 4-х местное.

Стоимость тура на 1 чел. – 14500 руб.

Скидки на тур предоставляются:

  • для семей от 3 человек – 10%;
  • для пенсионеров 12% (при наличии пенсионного удостоверения);
  • для детей: с 7 до 14 лет включительно – 12%;
  • для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 12% на всю группу (при наличии студенческого билета));
  • ветеранам, участникам боевых действий 15% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
  • при инвалидности 12% (при наличии справки).

Варианты проживания

Туристический комплекс «Ургун»

2 ночи

Современный туристический комплекс "Ургун" расположен в живописном районе одноименного озера Ургун, памятника природы, на территории Учалинского района.

На закрытой охраняемой территории комплекса разместился трехэтажный жилой корпус. Гостей ожидают номера разной категории комфорта, в общей сложности, рассчитанные на 130 человек. Отдыхающие могут разместиться в бюджетных вариантах с общим санузлом на этаже или выбрать просторные двухкомнатные номера с собственной ванной комнатой. В большинстве номеров предусмотрены балконы, телевизор, холодильник и беспроводной интернет.

На территории работают ресторан и кафе, где гости могут перекусить в течение дня или заказать комплексное питание. Для любителей барбекю оборудована мангальная зона с беседками. В распоряжении гостей русская баня и сауна с бильярдом и бассейном, организованы спортивные площадки, есть настольный теннис.

Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»Туристический комплекс «Ургун»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое питание, в том числе перекусы, чаепития (кроме первого дня и обеда третьего дня)
  • Экскурсионный маршрут по природному парку «Иремель»
  • Входной билет в природный парк «Иремель»
  • Заброска на внедорожниках УАЗ
  • Работа инструктора-проводника
  • Работа гида-сопровождающего
  • Страхование здоровья от несчастных случаев
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Питание в первый день и обед в третий день тура
  • Баня во второй день
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда (учитывая, что в горах всегда холоднее, и часто дует сильный ветер).

Обязательно:

  • удобная обувь;
  • головной убор;
  • верхняя одежда, куртка, ветровка;
  • толстовка, флисовая кофта;
  • штаны;
  • перчатки, например х/б;
  • треккинговые палки, пара или 1 шт.

При необходимости:

  • рюкзак;
  • фляжка, термос;
  • сидушка туристическая (хоба, пенка);
  • личная аптечка;
  • туалетная бумага;
  • солнцезащитные очки;
  • фото/видеоаппаратура;
  • индивидуальный перекус;
  • гигиеническая помада от обветривания губ.

Для нахождения на базе:

  • одежда;
  • тапочки или сланцы;
  • полотенце;
  • средства личной гигиены;
  • банные принадлежности;
  • плавки, купальник.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

На сколько сложный маршрут тура?

Уровень сложности тура – средний.

Подойдет для людей, желающих совершить несложное горное восхождение, а также побывать в живописных районах Башкирского Зауралья. Потребует базовой физподготовки, проходит в спокойном, умеренном темпе.

Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.

Когда лучше прибывать и убывать?

Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу днём или накануне вечером. Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 15:00 часов. Место встречи группы: г. Уфа, ул. М. Гафури, 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу. Время 16:50.

Улететь/уехать по окончании тура вы сможете не раньше 21:00 часа.

Как обеспечена безопасность туриста?

Безопасность туриста для нас это не просто «обязательный пункт».

На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах. Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.

Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России. Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.

Есть ли скиди на тур?

Да, скидки на тур предоставляются:

  • для семей от 3 человек – 10%;
  • для пенсионеров 12% (при наличии пенсионного удостоверения);
  • для детей: с 7 до 14 лет включительно – 12%;
  • для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 12% на всю группу (при наличии студенческого билета));
  • ветеранам, участникам боевых действий 15% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
  • при инвалидности 12% (при наличии справки).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

ПешеходныеВсе туры3-дневные турыВосхождения

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