2 день

Конный тур в село Теляшево

В селе Теляшево, которое находится в 20 км от Курортной зоны, куда не ведут автомобильные дороги, среди затерявшихся в горах двух десятков домиков, живет Галина Ивановна Гончарова.

Уже много лет она собирает предметы старины, одежду, мебель и т. д. – все чем пользовались наши предки.

Её домик на окраине села превратился в настоящий этнографический музей.

Сама хозяйка является хорошим экскурсоводом и с удовольствием рассказывает о своих экспонатах.

Также все гости попробуют душистый травяной чай из настоящего самовара на дровах.

Свободное время.