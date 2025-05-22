Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии

Курорт в самом центре России – озеро Банное. Летом – отличное место для отдыха всей семьей.

Пройти все окрестные горы, пообщаться с животными и позагорать на одном из самых красивых озер России – вот рецепт отличного уик-энда! Здесь есть Большая Южноуральская тропа, как Ликийская в Турции, только своя.
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на озеро Банное

Трансфер из аэропорта (удобнее прилетать в аэропорт Магнитогорска до 13:00).

Пеший поход по горному ущелью в окрестностях озера Банное.

Сверху напоминает шрам от удара огромного меча, разрубившего скалы и сам хребет, где оно расположено носит название – рассеченные, разрубленные горы (на тюркском языке Крыкты-Тау).

На скале "Слоник" найден петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет (по погодным условиям и сезону, до ноября).

Встреча. Переезд на озеро БанноеВстреча. Переезд на озеро БанноеВстреча. Переезд на озеро Банное
2 день

Конный тур в село Теляшево

В селе Теляшево, которое находится в 20 км от Курортной зоны, куда не ведут автомобильные дороги, среди затерявшихся в горах двух десятков домиков, живет Галина Ивановна Гончарова.

Уже много лет она собирает предметы старины, одежду, мебель и т. д. – все чем пользовались наши предки.

Её домик на окраине села превратился в настоящий этнографический музей.

Сама хозяйка является хорошим экскурсоводом и с удовольствием рассказывает о своих экспонатах.

Также все гости попробуют душистый травяной чай из настоящего самовара на дровах.

Свободное время.

Конный тур в село ТеляшевоКонный тур в село ТеляшевоКонный тур в село Теляшево
3 день

Свободный день

Свободное время.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Собачий питомник «Белый лекарь»

Поездка в собачий питомник “Белый лекарь”.

Вас ждет незабываемая встреча с собаками пород тибетский мастиф, среднеазиатская и кавказская овчарки, японский шпиц, вельш корги пемброк и кардиган, а также с кошками породы мейн кун.

Выселение, трансфер в аэропорт.

Рекомендуемое время вылета в день окончания тура в Уфе – не ранее 21:00, в Магнитогорске – не ранее 17:00.

Собачий питомник «Белый лекарь»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Отель “Евразия”39 00045 600
Эко-отель “Санрайз” 4*50 71056 331

Стоимость дополнительных ночей в г. Уфа при необходимости, руб. /номер:

гостиница2-местное1-местное
Иремель 3*5 8505 100
Азимут 4*7 5009 000
Hilton 3*8 8008 100
Корона 3*5 0005 600
Форум 4*5 3504 400

Варианты проживания

Отель «Евразия»

3 ночи

Находится в живописном уголке Республики Башкортостан, в окружении гор, лесов, рек и озёр. Благодаря близости к горнолыжному центру отдых может быть интересным в любое время года. На территории гостевого комплекса есть охраняемая парковка, сауна, крытый бассейн, бильярд и высокоскоростная сеть Wi-Fi. Номерной фонд включает себя 17 уютных и комфортабельных для проживания номеров. Каждый из которых оснащён местом для хранения вещей, звукоизоляцией, телевизором и эргономичной мебелью. В собственной ванной комнате есть всё необходимое. Столовая "Тарелка" в 2 мин. ходьбы от гостевого комплекса. Рядом с гостиницей размещены популярные сети магазинов и супермаркетов.

Отель «Евразия»Отель «Евразия»Отель «Евразия»Отель «Евразия»Отель «Евразия»Отель «Евразия»Отель «Евразия»

Эко-отель «Санрайз»

3 ночи

Эко-отель “Санрайз»” расположен в живописной местности Башкирии в предгорьях Южного Урала на берегу озера Банное.

Территория вокруг облагорожена: проложены аллеи, установлены фонтанчики, в темное врем суток включается красивая подсветка.

В номерах стильный дизайн, есть просторный санузел с ванной или душем, кондиционер, и вся необходимая бытовая техника.

На территории комплекса работает ресторанный комплекс Salvador с европейской кухней, есть двухэтажный банкетный зал с камином и сценой, желающие могут отдохнуть в кальянной или караоке-баре.

К услугам гостей банный комплекс с парной, инфракрасной сауной и крытым бассейном, оснащенным противотоком и джакузи с гидромассажем. Для ценителей активного отдыха есть настольный теннис, оборудована спортивная площадка, летом гости могут арендовать велосипеды, квадроциклы, катамараны, а зимой — снегоходы, лыжи или коньки.

Автомобиль всегда можно оставить на охраняемой парковке возле корпусов, а на всей территории доступна сеть wi-fi.

Для малышей в отеле предоставляются в прокате коньки, тюбинги, предусмотрена детская игровая площадка, зимой заливается ледовая горка.

В паре минут ходьбы от корпусов на берегу озера находится собственный пляж отеля, где можно устроить пикник и принять солнечные ванны в теплое время года. На мелко-галечном побережье установлены навесы, есть лежаки и шезлонги.

Эко-отель «Санрайз»Эко-отель «Санрайз»Эко-отель «Санрайз»Эко-отель «Санрайз»Эко-отель «Санрайз»Эко-отель «Санрайз»Эко-отель «Санрайз»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание на турбазе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Магнитогорск/ г. Уфа и обратно
  • Личные расходы
  • Питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Сувениры
  • Трансфер из аэропорта Уфы
Место начала и завершения?
Г. Магнитогорск/ г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Трансфер из/до аэропорта г. Уфы оплачивается отдедьно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Уфы

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