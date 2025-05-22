Пройти все окрестные горы, пообщаться с животными и позагорать на одном из самых красивых озер России – вот рецепт отличного уик-энда! Здесь есть Большая Южноуральская тропа, как Ликийская в Турции, только своя.
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на озеро Банное
Трансфер из аэропорта (удобнее прилетать в аэропорт Магнитогорска до 13:00).
Пеший поход по горному ущелью в окрестностях озера Банное.
Сверху напоминает шрам от удара огромного меча, разрубившего скалы и сам хребет, где оно расположено носит название – рассеченные, разрубленные горы (на тюркском языке Крыкты-Тау).
На скале "Слоник" найден петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет (по погодным условиям и сезону, до ноября).
Конный тур в село Теляшево
В селе Теляшево, которое находится в 20 км от Курортной зоны, куда не ведут автомобильные дороги, среди затерявшихся в горах двух десятков домиков, живет Галина Ивановна Гончарова.
Уже много лет она собирает предметы старины, одежду, мебель и т. д. – все чем пользовались наши предки.
Её домик на окраине села превратился в настоящий этнографический музей.
Сама хозяйка является хорошим экскурсоводом и с удовольствием рассказывает о своих экспонатах.
Также все гости попробуют душистый травяной чай из настоящего самовара на дровах.
Свободное время.
Свободный день
Свободное время.
Собачий питомник «Белый лекарь»
Поездка в собачий питомник “Белый лекарь”.
Вас ждет незабываемая встреча с собаками пород тибетский мастиф, среднеазиатская и кавказская овчарки, японский шпиц, вельш корги пемброк и кардиган, а также с кошками породы мейн кун.
Выселение, трансфер в аэропорт.
Рекомендуемое время вылета в день окончания тура в Уфе – не ранее 21:00, в Магнитогорске – не ранее 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Отель “Евразия”
|39 000
|45 600
|Эко-отель “Санрайз” 4*
|50 710
|56 331
Стоимость дополнительных ночей в г. Уфа при необходимости, руб. /номер:
|гостиница
|2-местное
|1-местное
|Иремель 3*
|5 850
|5 100
|Азимут 4*
|7 500
|9 000
|Hilton 3*
|8 800
|8 100
|Корона 3*
|5 000
|5 600
|Форум 4*
|5 350
|4 400
Варианты проживания
Отель «Евразия»
Находится в живописном уголке Республики Башкортостан, в окружении гор, лесов, рек и озёр. Благодаря близости к горнолыжному центру отдых может быть интересным в любое время года. На территории гостевого комплекса есть охраняемая парковка, сауна, крытый бассейн, бильярд и высокоскоростная сеть Wi-Fi. Номерной фонд включает себя 17 уютных и комфортабельных для проживания номеров. Каждый из которых оснащён местом для хранения вещей, звукоизоляцией, телевизором и эргономичной мебелью. В собственной ванной комнате есть всё необходимое. Столовая "Тарелка" в 2 мин. ходьбы от гостевого комплекса. Рядом с гостиницей размещены популярные сети магазинов и супермаркетов.
Эко-отель «Санрайз»
Эко-отель “Санрайз»” расположен в живописной местности Башкирии в предгорьях Южного Урала на берегу озера Банное.
Территория вокруг облагорожена: проложены аллеи, установлены фонтанчики, в темное врем суток включается красивая подсветка.
В номерах стильный дизайн, есть просторный санузел с ванной или душем, кондиционер, и вся необходимая бытовая техника.
На территории комплекса работает ресторанный комплекс Salvador с европейской кухней, есть двухэтажный банкетный зал с камином и сценой, желающие могут отдохнуть в кальянной или караоке-баре.
К услугам гостей банный комплекс с парной, инфракрасной сауной и крытым бассейном, оснащенным противотоком и джакузи с гидромассажем. Для ценителей активного отдыха есть настольный теннис, оборудована спортивная площадка, летом гости могут арендовать велосипеды, квадроциклы, катамараны, а зимой — снегоходы, лыжи или коньки.
Автомобиль всегда можно оставить на охраняемой парковке возле корпусов, а на всей территории доступна сеть wi-fi.
Для малышей в отеле предоставляются в прокате коньки, тюбинги, предусмотрена детская игровая площадка, зимой заливается ледовая горка.
В паре минут ходьбы от корпусов на берегу озера находится собственный пляж отеля, где можно устроить пикник и принять солнечные ванны в теплое время года. На мелко-галечном побережье установлены навесы, есть лежаки и шезлонги.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание на турбазе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Магнитогорск/ г. Уфа и обратно
- Личные расходы
- Питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
- Трансфер из аэропорта Уфы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Трансфер из/до аэропорта г. Уфы оплачивается отдедьно.