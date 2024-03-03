Во время тура вы посетите горнозаводское село Кага, познакомитесь с его историей, отправитесь в конно-санное путешествие, насладитесь видом на укрытые белым покрывалом горы, которые сияя на солнце поражают своим величием и красотой.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд
17:00 Самостоятельное прибытие на турбазу «Тенгри» (село Кага. ул. Школьная, д. 12).
При необходимости можно заказать трансфер и обед.
Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций.
Отдых на турбазе.
Ужин.
Конно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага
Завтрак.
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью в санях.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).
Возможно – за дополнительную плату - верхом на лошади.
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Ужин.
Масленичные гуляния, отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12.00.
Масленичные гуляния в горнозаводском селе пройдут на главной площади.
Вас ждет:
Концертная программа коллективов Кагинского СДК
Игровая программа
Одно из главных украшений праздника - русская тройка.
Ярко убранные тройки катают по главной улице села всех желающих.
Уличная торговля: блины, пироги, домашние заготовки, сувениры, поделки.
Ну и конечно, какая Масленица без сжигания чучела.
Обед.
За дополнительную оплату – конная, снегоходная или лыжная прогулка (заказывать до начала тура).
Самостоятельный выезд (при необходимости можно заказать трансфер).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
- Питание (по программе)
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Доплата за прохождение верхом: 700 руб. /день
- Групповой трансфер от г. Уфа и обратно: 4000 руб., обед в 1 и 3 день по 650 руб
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
- Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья;
- купальник/плавки (бани бывают разные!);
- предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага),
- личная аптечка;
- фонарь;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
- внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам);
- необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание?
Питание стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какая будет погода?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Для кого подойдет этот тур?
Тур рассчитан на неподготовленных туристов.
Тур не требует от участников физической нагрузки.
Возраст от 16 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 5 лет в сопровождении родителей.
Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал, например в Мурадымовском ущелье.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Природа красивая!