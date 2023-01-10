3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Путешествие в горах всероссийского курорта Банное на озере Якты-куль, это вызов для подготовленных туристов, уверенных в своих силах – это переход в другую реальность»
14 мар в 10:00
28 333₽ за человека
7 дней
Исколесить Башкирию: насыщенный отпуск-знакомство с погружением в историю, архитектуру и культуру
Покататься верхом на лошадях, отдохнуть в SPA-отеле и познакомиться с бытом кочевников и индейцев
Начало: Отель в Уфе, 12:00
«А завершится тур релаксом в загородном отеле, где вы сможете искупаться в бассейне, попариться в бане или посетить SPA-процедуры»
67 500₽ за человека
4 дня
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии
Начало: Г. Магнитогорск/ г. Уфа
«Курорт в самом центре России – озеро Банное»
15 авг в 10:00
от 39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «SPA»
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Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 28 333 до 67 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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