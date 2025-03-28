Ю Юлия Выходные на реке Зилим Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!

Е Елизавета Выходные на реке Зилим Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.