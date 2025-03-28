Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Сбор катамаранов, возвращение на турбазу»
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
39 000 ₽ за человека
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
«Сбор катамаранов, возвращение на турбазу»
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
29 000 ₽ за человека
Чудеса Башкирии
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«12:00 Катание на катере по Нугушскому водохранилищу»
7 мая в 10:00
4 июн в 10:00
от 58 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия28 марта 2025Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!
- ЕЕлизавета10 января 2025Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.
- ККонстантин10 января 2025Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 58 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные туры в Уфе на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025