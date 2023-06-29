Верхом по Уральским хребтам

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
В этом туре вас ждет незабываемая красота пейзажей, купание в прохладной реке, уют и тепло костра.

Интересные конно-верховые маршруты проходят сквозь густые заросли тайги Южного Урала, богатой грибами и ягодами, по обширным полянам, наполненным упоительным ароматом разнотравья, через чистейшие горные ручьи и речки.
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Ближайшие даты:
5
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
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даты

Что вас ожидает:

Верховая езда
Верховая езда
Насладимся конно-верховыми прогулками по хребтам Южного Урала
Жаркая баня
Жаркая баня
Банные процедуры подарят нам заряд бодрости и хорошего настроения
Чайная церемония
Чайная церемония
Насладимся свежим травяным чаем с настоящим башкирским медком

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал).

Встреча день заезда с 04:00 до 06:00, трансфер, завтрак на турбазе. Заселение в номер раньше расчетного часа возможно при наличии свободных мест.

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Прибытие на турбазу. Размещение в купольном доме.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Инструктаж по технике безопасности на маршруте.

Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).

Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие пять дней; на практике научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села
2 день

Конный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак.

Конный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника.

Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке.

Научитесь «ловить» лошадь, под руководством опытного инструктора сами оседлаете коня.

Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов Среднего и Южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Выезд рассчитан ~ на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.

Поздний обед на турбазе.

Пешеходная прогулка к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

По легенде вода из этого источника остановила эпидемию холеры в селе.

С этим событием связан традиционный кагинский праздник — Обещанный день, который проходит каждый год 21 августа.

Источник хорошо благоустроен, есть часовня в честь Св. Николая Чудотворца, открыта купель.

Желающие могут окунуться и набрать воды.

Ужин.

Конный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Конный переход до устья Черной речки

Завтрак.

Конный переход до устья Черной речки (~ 25 км, ~ 5 часов).

Подготовка и выезд в конной поход: впереди три дня полного погружения в природу Урала и общения с лошадью. Вереница лошадей отправляется к устью Чёрной речки.

Путь пролегает по живописной тропе в горах и проходит «налегке»: на туре действует автоподдержка, вещи до стоянки перевозятся на машине.

По прибытию на место — приготовление еды, постановка лагеря, отдых у реки.

Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.

Конный переход до устья Черной речкиКонный переход до устья Черной речкиКонный переход до устья Черной речкиКонный переход до устья Черной речки
4 день

Конная прогулка на хребет Крака

Завтрак в полевых условиях.

Конная прогулка из устья Чёрной речки на хребет Крака (~ 20 км, ~ 5 часов).

Исследуем Уральские горы верхом на коне: завораживающие виды, пересеченная горнолесная местность, живописные поляны с разнотравьем.

Насладившись красотами вернёмся обратно в лагерь отдыхать, купаться и наслаждаться общением у костра.

Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.

При группе меньше 6 человек, выход на активную часть (3-4 дни) будет заменен радиальными конно-верховыми прогулками и проживанием на базе.

Конная прогулка на хребет КракаКонная прогулка на хребет КракаКонная прогулка на хребет КракаКонная прогулка на хребет Крака
5 день

Возвращение на турбазу

Завтрак в полевых условиях.

Конный переход до турбазы (~ 15 км, ~ 3 часа).

Седловка лошадей, сбор лагеря и в обратный путь!

Дорога пройдет по новому маршруту, но также «налегке» — вещи до базы перевезет машина.

По ходу движения преодолеем несколько бродов (при низком уровне воды в реке), закрепим навыки верховой езды по пересеченной местности.

Размещение на турбазе.

Обед.

Баня по-белому.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.

Ужин.

Возвращение на турбазуВозвращение на турбазуВозвращение на турбазуВозвращение на турбазу
6 день

Конная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак.

Конная прогулка на гору Благодать (~ 15 км, ~ 3 часа,).

Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, погуляем по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, откуда открывается живописный вид на село, хребты Крака, малый и большой Шатак. Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне Уральских гор.

Обед на турбазе.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд в г. Уфа:

Выезд 15:00 до 16:00 по местному времени.

В день отъезда после обеда организован групповой трансфер за доп. плату из с. Кага в г. Уфа (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31). Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после обеда организован групповой трансфер за доп. плату из с. Кага до авто или ж/д вокзала г. Белорецка. Выезд с 15:00 до 16:00. Ориентировочное время прибытия в Белорецк к 17:00.

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Освобождение номеров до 12:00 (по местному времени).
Конная прогулка на гору Благодать, отъездКонная прогулка на гору Благодать, отъездКонная прогулка на гору Благодать, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (2-местное размещение) и на оборудованных туристских стоянках в 2-местных палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 52 700 руб.

Возможно одноместное размещение за дополнительную плату по запросу.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.

На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Размещение в готевом доме многоместное. За дополнительную платы размещение в купольном доме.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Палаточный лагерь

2 ночи

Размещение в двухместных палатках на туристских стоянках.

Палаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе (2-местный номер) и на оборудованных туристских стоянках
  • 3-разовое питание (кроме: завтрака в первый день, ужина в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей, работа инструкторов
  • Экскурсии и баня (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка- перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер г. Уфа – с. Кага – г. Уфа – 4 000 руб
  • Групповой трансфер г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк (при доплате тура с началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1 день тура) – 3 600 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект:

  • не менее 2 пар брюк:
    • шерстяные или х\б;
    • капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем);
  • несколько футболок и рубашек с длинным рукавом;
  • ветровка/дождевик;
  • шапка и кепка;
  • кофта или свитер;
  • несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья;
  • купальный костюм;
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары, можно добавить к кроссовкам краги, чтобы не натирало ноги), хорошо держащиеся на ноге сандалии;
  • весной в качестве обуви лучше взять резиновые сапоги, так как еще грязно.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для лошадей.

На маршруте будет автоподдержка, с собой туристы берут легкие рюкзаки. Все сумки со стоянки до стоянки перевозятся на машине.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе: стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на маршруте: трехразовое или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Важная информация
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
  3. Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  4. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов)
  5. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
  6. При группе меньше 6 человек, выход на активную часть (3-4 дни) будет заменен радиальными конно-верховыми прогулками и проживанием на базе.
  7. Для перевозки группового снаряжения и продуктов используется автотранспорт.
  8. Туристы участвуют в ночном дежурстве за лошадьми.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
29 июня 2023
Отлично разгрузил мозги и отдохнул на природе.
Л
8 сен 2021
Тур очень понравился. Инструктор Елена прекрасно справлялась со своей работой. Администратор Татьяна очень приятная и внимательная, всегда готова помочь. Знакомым порекомендую. Отличное, атмосферное место для любителей активного отдыха, прекрасная природа, домашняя еда, оригинальные уютные домики. По маршруту: было пару дней с длинными дневными переходами, было тяжеловато, 4-5 часов в день вполне достаточно. Ещё, возраст лошадей не молодой, мне показалось что работают на износ, так как подмены нет. Постараюсь приехать сюда ещё.
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Тур входит в следующие категории Уфы

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