1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал).

Встреча день заезда с 04:00 до 06:00, трансфер, завтрак на турбазе. Заселение в номер раньше расчетного часа возможно при наличии свободных мест.

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Прибытие на турбазу. Размещение в купольном доме.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Инструктаж по технике безопасности на маршруте.

Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).

Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие пять дней; на практике научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.