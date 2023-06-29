Интересные конно-верховые маршруты проходят сквозь густые заросли тайги Южного Урала, богатой грибами и ягодами, по обширным полянам, наполненным упоительным ароматом разнотравья, через чистейшие горные ручьи и речки.
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Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал).
Встреча день заезда с 04:00 до 06:00, трансфер, завтрак на турбазе. Заселение в номер раньше расчетного часа возможно при наличии свободных мест.
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно.
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
14:00 Прибытие на турбазу. Размещение в купольном доме.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Инструктаж по технике безопасности на маршруте.
Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).
Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие пять дней; на практике научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Ужин.
Конный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак.
Конный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника.
Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке.
Научитесь «ловить» лошадь, под руководством опытного инструктора сами оседлаете коня.
Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов Среднего и Южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Выезд рассчитан ~ на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.
Поздний обед на турбазе.
Пешеходная прогулка к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
По легенде вода из этого источника остановила эпидемию холеры в селе.
С этим событием связан традиционный кагинский праздник — Обещанный день, который проходит каждый год 21 августа.
Источник хорошо благоустроен, есть часовня в честь Св. Николая Чудотворца, открыта купель.
Желающие могут окунуться и набрать воды.
Ужин.
Конный переход до устья Черной речки
Завтрак.
Конный переход до устья Черной речки (~ 25 км, ~ 5 часов).
Подготовка и выезд в конной поход: впереди три дня полного погружения в природу Урала и общения с лошадью. Вереница лошадей отправляется к устью Чёрной речки.
Путь пролегает по живописной тропе в горах и проходит «налегке»: на туре действует автоподдержка, вещи до стоянки перевозятся на машине.
По прибытию на место — приготовление еды, постановка лагеря, отдых у реки.
Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.
Конная прогулка на хребет Крака
Завтрак в полевых условиях.
Конная прогулка из устья Чёрной речки на хребет Крака (~ 20 км, ~ 5 часов).
Исследуем Уральские горы верхом на коне: завораживающие виды, пересеченная горнолесная местность, живописные поляны с разнотравьем.
Насладившись красотами вернёмся обратно в лагерь отдыхать, купаться и наслаждаться общением у костра.
Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.
При группе меньше 6 человек, выход на активную часть (3-4 дни) будет заменен радиальными конно-верховыми прогулками и проживанием на базе.
Возвращение на турбазу
Завтрак в полевых условиях.
Конный переход до турбазы (~ 15 км, ~ 3 часа).
Седловка лошадей, сбор лагеря и в обратный путь!
Дорога пройдет по новому маршруту, но также «налегке» — вещи до базы перевезет машина.
По ходу движения преодолеем несколько бродов (при низком уровне воды в реке), закрепим навыки верховой езды по пересеченной местности.
Размещение на турбазе.
Обед.
Баня по-белому.
Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.
Ужин.
Конная прогулка на гору Благодать, отъезд
Завтрак.
Конная прогулка на гору Благодать (~ 15 км, ~ 3 часа,).
Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, погуляем по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, откуда открывается живописный вид на село, хребты Крака, малый и большой Шатак. Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне Уральских гор.
Обед на турбазе.
«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд в г. Уфа:
Выезд 15:00 до 16:00 по местному времени.
В день отъезда после обеда организован групповой трансфер за доп. плату из с. Кага в г. Уфа (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31). Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00.
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после обеда организован групповой трансфер за доп. плату из с. Кага до авто или ж/д вокзала г. Белорецка. Выезд с 15:00 до 16:00. Ориентировочное время прибытия в Белорецк к 17:00.
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе (2-местное размещение) и на оборудованных туристских стоянках в 2-местных палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 52 700 руб.
Возможно одноместное размещение за дополнительную плату по запросу.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.
На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Размещение в готевом доме многоместное. За дополнительную платы размещение в купольном доме.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Палаточный лагерь
Размещение в двухместных палатках на туристских стоянках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе (2-местный номер) и на оборудованных туристских стоянках
- 3-разовое питание (кроме: завтрака в первый день, ужина в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей, работа инструкторов
- Экскурсии и баня (по программе)
- Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка- перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер г. Уфа – с. Кага – г. Уфа – 4 000 руб
- Групповой трансфер г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк (при доплате тура с началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость доплаты включен завтрак в 1 день тура) – 3 600 руб
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Повседневный комплект:
- не менее 2 пар брюк:
- шерстяные или х\б;
- капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем);
- несколько футболок и рубашек с длинным рукавом;
- ветровка/дождевик;
- шапка и кепка;
- кофта или свитер;
- несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья;
- купальный костюм;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары, можно добавить к кроссовкам краги, чтобы не натирало ноги), хорошо держащиеся на ноге сандалии;
- весной в качестве обуви лучше взять резиновые сапоги, так как еще грязно.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какое предоставляется снаряжение?
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для лошадей.
На маршруте будет автоподдержка, с собой туристы берут легкие рюкзаки. Все сумки со стоянки до стоянки перевозятся на машине.
Как организовано питание в туре?
- на турбазе: стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на маршруте: трехразовое или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов)
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
- При группе меньше 6 человек, выход на активную часть (3-4 дни) будет заменен радиальными конно-верховыми прогулками и проживанием на базе.
- Для перевозки группового снаряжения и продуктов используется автотранспорт.
- Туристы участвуют в ночном дежурстве за лошадьми.