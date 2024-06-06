Стерлинские истории: двухдневный тур

Групповой тур по Уфе: Стерлинские истории и природа Башкортостана
Приглашаем в двухдневный тур «Стерлинские истории» в село Стерлибашево, где берет начало река Стерля и город Стерлитамак, находящийся в устьи реки.

Вы услышите увлекательные истории о славном прошлом и о настоящем на фоне великолепной природы юга Башкортостана. Мы посетим геопарк «Торатау» и поднимимся на древний Шихан.
5
3 отзыва
Стерлинские истории: двухдневный тур
Стерлинские истории: двухдневный тур
Стерлинские истории: двухдневный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

Что вас ждет

Приглашаем в двухдневный тур «Стерлинские истории» в село Стерлибашево, где берет начало реки Стерля и город Стерлитамак, находящийся в устьи реки. «Баш» по-башкирски — голова, начало, а «тамак» — горло, устье. Река Стерля объединяет село и город в один тур. Вы услышите увлекательные истории о славном прошлом и о настоящем на фоне великолепной природы юга Башкортостана. В программу тура включено посещение геопарка «Торатау» и подъем на древний Шихан.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт, • размещение в туре, • вход в заповедники и музеи, • питание по программе. Туристы оплачивают самостоятельно:

сувениры, • одноместное размещение, • гостиница в Уфе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида,
  • Транспорт,
  • Размещение в туре,
  • Вход в заповедники и музеи,
  • Питание по программе.
Что не входит в цену
  • Сувениры,
  • Одноместное размещение,
  • Гостиница в Уфе.
Место начала и завершения?
Карла Маркса, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
6 июн 2024
Мне повезло - я была одна) но говорят, бывает и автобус 40 человек 0_о
Экскурсия заключается в поездке в маленькую деревню недалеко от стерлибашево, в гости к бабушке. Внимание! Желательно перед
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туром поголодать с недельку, ну или у вас не получится попробовать все, чем вас будут кормить. А принцип у бабушки так вкусно и много накормить, чтобы вас в автобус вкатывали))
Дом старый, деревенский, специально ничего не сделано под старину: просто как будто о вас вдруг вспомнила семиюродная бабушка с Башкирии и позвала в гости)) бабушка держит коз, ростит травки, цветочки… Если вам такого не хватает - то вам сюда)
По дороге вы посетите два музея: один стандартный деревенский, второй поинтереснее - все экспонаты можно трогать, брать в руки.
На следующий день, когда вы уезжаете от бабушки (если группа маленькая - ночуете у нее (вас ждёт продолжение пира - все что не съедт вчера + с утра наготовленные новые блюда). Возвращение домой через парк торатау с подъемом на шихан Торатау. Шихан - это гора, на вершину ведёт лестница, по типу как на Торгашинский хребет в Красноярске, но в два раза короче. Подниматься комфортно, много лавочек, беседок - говорят, даже бабушки поднимаются. После по пожеланиям экскурсия может варьироваться, я захотела на аппитерапию - полежать в домике с пчелками - но увы, сие меня не вдохновило, пчелы должны вибрировать и жужжать, по задумке, но поскольку я не услышала ничего, сказали, все так и должно быть. Туда ехать не рекомендую.
Мне понравилось.

А
16 окт 2023
В выходные ездили в тур Стерлинские исторг с экскурсоводом Лейсан Сулеймановой. Побывала в гостях у бабушки Ляли, попробовала деревенский бешбармак, бэлеш (надеюсь правильно написала)поучаствовала в приготовлении баурсака, сшила ясык, побывала в школьном музее с. Янгурча и музее Стерлибашево, поднялась на ширхан Торатау и погуляла по г. Стерлитамак
Спасибо Лейсан, Эльвиру и бабушке Ляле за незабываемые выходные
М
17 мая 2023

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