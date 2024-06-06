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туром поголодать с недельку, ну или у вас не получится попробовать все, чем вас будут кормить. А принцип у бабушки так вкусно и много накормить, чтобы вас в автобус вкатывали))

Дом старый, деревенский, специально ничего не сделано под старину: просто как будто о вас вдруг вспомнила семиюродная бабушка с Башкирии и позвала в гости)) бабушка держит коз, ростит травки, цветочки… Если вам такого не хватает - то вам сюда)

По дороге вы посетите два музея: один стандартный деревенский, второй поинтереснее - все экспонаты можно трогать, брать в руки.

На следующий день, когда вы уезжаете от бабушки (если группа маленькая - ночуете у нее (вас ждёт продолжение пира - все что не съедт вчера + с утра наготовленные новые блюда). Возвращение домой через парк торатау с подъемом на шихан Торатау. Шихан - это гора, на вершину ведёт лестница, по типу как на Торгашинский хребет в Красноярске, но в два раза короче. Подниматься комфортно, много лавочек, беседок - говорят, даже бабушки поднимаются. После по пожеланиям экскурсия может варьироваться, я захотела на аппитерапию - полежать в домике с пчелками - но увы, сие меня не вдохновило, пчелы должны вибрировать и жужжать, по задумке, но поскольку я не услышала ничего, сказали, все так и должно быть. Туда ехать не рекомендую.

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