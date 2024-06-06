Приглашаем в двухдневный тур «Стерлинские истории» в село Стерлибашево, где берет начало река Стерля и город Стерлитамак, находящийся в устьи реки.
Вы услышите увлекательные истории о славном прошлом и о настоящем на фоне великолепной природы юга Башкортостана. Мы посетим геопарк «Торатау» и поднимимся на древний Шихан.
Вы услышите увлекательные истории о славном прошлом и о настоящем на фоне великолепной природы юга Башкортостана. Мы посетим геопарк «Торатау» и поднимимся на древний Шихан.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание тура
Что вас ждет
Приглашаем в двухдневный тур «Стерлинские истории» в село Стерлибашево, где берет начало реки Стерля и город Стерлитамак, находящийся в устьи реки. «Баш» по-башкирски — голова, начало, а «тамак» — горло, устье. Река Стерля объединяет село и город в один тур. Вы услышите увлекательные истории о славном прошлом и о настоящем на фоне великолепной природы юга Башкортостана. В программу тура включено посещение геопарка «Торатау» и подъем на древний Шихан.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт, • размещение в туре, • вход в заповедники и музеи, • питание по программе. Туристы оплачивают самостоятельно:
сувениры, • одноместное размещение, • гостиница в Уфе.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт,
- Размещение в туре,
- Вход в заповедники и музеи,
- Питание по программе.
Что не входит в цену
- Сувениры,
- Одноместное размещение,
- Гостиница в Уфе.
Место начала и завершения?
Карла Маркса, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чильдинова
6 июн 2024
Мне повезло - я была одна) но говорят, бывает и автобус 40 человек 0_о
Экскурсия заключается в поездке в маленькую деревню недалеко от стерлибашево, в гости к бабушке. Внимание! Желательно перед
Экскурсия заключается в поездке в маленькую деревню недалеко от стерлибашево, в гости к бабушке. Внимание! Желательно перед
А
Анна
16 окт 2023
В выходные ездили в тур Стерлинские исторг с экскурсоводом Лейсан Сулеймановой. Побывала в гостях у бабушки Ляли, попробовала деревенский бешбармак, бэлеш (надеюсь правильно написала)поучаствовала в приготовлении баурсака, сшила ясык, побывала в школьном музее с. Янгурча и музее Стерлибашево, поднялась на ширхан Торатау и погуляла по г. Стерлитамак
Спасибо Лейсан, Эльвиру и бабушке Ляле за незабываемые выходные
Спасибо Лейсан, Эльвиру и бабушке Ляле за незабываемые выходные
М
Максим
17 мая 2023
Тур входит в следующие категории Уфы
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