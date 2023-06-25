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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, ознакомительный конно-верховой выезд
Групповой трансфер от Уфы или Белорецка до с. Кага оплачивается отдельно.
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 по местному времени (разница с московским временем + 2 часа) у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер – 300 км.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 04:00 до 06:00, трансфер (80 км), завтрак, ранее заселение в номер возможно при наличии свободных мест;
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00, туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (при условии оплаты группового трансфера и доп. ночи на турбазе).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
14:00 Прибытие на турбазу.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Ознакомительный конно-верховой выезд в окрестностях села (~ 2 часа, ~ 8 км).
Знакомство с лошадью, которая для Вас будет лучшим другом на ближайшие три дня, прослушаете инструктаж по технике безопасности и правилам работы с конями, научитесь правильно седлать лошадей и закрепите навыки верховой езды на первой радиальной прогулке.
Ужин.
Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника, экскурсия по с. Кага
Завтрак.
Конный выезд (~ 30 км) вдоль границы Башкирского государственного заповедника.
Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке.
Научитесь «ловить» лошадь, под руководством опытного инструктора сами оседлаете коня.
Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Выезд рассчитан ориентировочно на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.
Поздний обед на турбазе.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Пешеходная прогулка к святому источнику «Сажелка» (1 км). По легенде вода из этого источника остановила эпидемию холеры в селе.
С этим событием связан традиционный кагинский праздник – Обещанный день, который проходит каждый год 21 августа.
Источник хорошо благоустроен, есть часовня в честь Св. Николая Чудотворца, открыта купель.
Желающие могут окунуться и набрать воды.
Ужин.
Конная прогулка на гору Благодать, отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Конная прогулка на гору Благодать (~ 3 часа, ~ 15 км).
Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки верховой езды, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, откуда открывается живописный вид на село, хребты Крака, малый и большой Шатак.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.
Обед на турбазе.
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд в г. Уфа:
С 15:00 ч. до 16:00 по местному времени, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после обеда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка. Ориентировочный приезд в Белорецк к 17:00. Возможен вечерний трансфер до г. Белорецк при условии доплаты за ужин и продление номера.
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе, двухместные номера.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе
- 3-разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин – в последний день)
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа инструкторов
- Экскурсии и бани (по программе)
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Уфы и Белорецка и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер г. Уфа – с. Кага – г. Уфа – 4 000 руб. /чел
- Групповой трансфер г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк (при доплате тура с началом и окончанием в городе Белорецк в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день) – 3 600 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности)
- Баня – 1500 руб. /час (минимум 2 часа).
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Повседневный комплект:
- не менее 2 пар брюк: шерстяные или х\б, капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем);
- несколько футболок и рубашек с длинным рукавом;
- ветровка/дождевик;
- шапка и кепка;
- кофта или свитер;
- несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья;
- купальный костюм;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Не забудьте:
- умывальные принадлежности;
- личная аптечка;
- средства от укусов насекомых;
- солнцезащитный крем;
- солнечные очки;
- фонарь;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какое предоставляется снаряжение?
Специальное – конная упряжь.
Как организовано питание в туре?
Питание на турбазе – комплексное трёхразовое, на базе еду готовит повар.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки 100-110 кг.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Как добраться до Уфы и Белорецка?
До Уфы:
Географическое положение: рядом с Уфой (в радиусе 500 км) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск.
Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб.
Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей.
Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км).
До Белорецка:
Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа- Белорецка = 260 км; Магнитогорск-Белорецк = 85 км.
Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д.
Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д.
Ж/д до Белорецка: ежедневно № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде), через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк), через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк).
Как добраться до с. Кага?
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
- Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).