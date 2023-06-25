2 день

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника, экскурсия по с. Кага

Завтрак.

Конный выезд (~ 30 км) вдоль границы Башкирского государственного заповедника.

Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке.

Научитесь «ловить» лошадь, под руководством опытного инструктора сами оседлаете коня.

Маршрут проходит шагом по живописной местности с обзором хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Выезд рассчитан ориентировочно на 5 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе, поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды и обуви.

Поздний обед на турбазе.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» (~ 40 мин.).

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Пешеходная прогулка к святому источнику «Сажелка» (1 км). По легенде вода из этого источника остановила эпидемию холеры в селе.

С этим событием связан традиционный кагинский праздник – Обещанный день, который проходит каждый год 21 августа.

Источник хорошо благоустроен, есть часовня в честь Св. Николая Чудотворца, открыта купель.

Желающие могут окунуться и набрать воды.

Ужин.