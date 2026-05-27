Мы пройдём живописной улицей — по берегу Каменного ручья от Успенской площади до Алексеевского монастыря.
Поговорим о городских обитателях в прошлом и настоящем — купцах, мещанах, промышленниках и их потомках. И заглянем в особняк, где жила большая семья купцов Евреиновых. Выясним, почему Углич так бережно хранит память о них.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- доходный дом купца Н. Д. Евреинова — красивое здание на главной городской площади, с театральной залой на втором этаже.
- дворянский особняк, хозяйкой которого была сестра М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- здание уездного казначейства, где податным инспектором служил М. П. Чехов, младший брат известного писателя.
Вы побываете:
- в частном доме купцов Евреиновых, в окружении интерьеров 19 века. Гид музея расскажет о жизни этой семьи и познакомит с фотолетописью купеческого рода Евреиновых.
- Алексеевском монастыре и Дивной церкви, где хранится чудотворная икона «Свеча неугасимая света невещественного», а у монастырской ограды покоится семья Евреиновых.
- магазине «Угличский древодел». Вы познакомитесь с творчеством угличских художников, гончаров и резчиков по дереву.
О чём ещё поговорим:
- как менялся город за тысячелетнюю историю.
- какими были жители Углича.
- почему Екатерина II называла себя садовницей и кого она взрастила.
- и о многом другом.
Организационные детали
- Маршрут начинается и заканчивается на Успенской площади.
- Дополнительно оплачивается экскурсия с местным гидом в доме Евреиновых — 250 ₽ за чел. Она займёт 15–20 мин.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Городского быта»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Угличе
Провела экскурсии для 597 туристов
По образованию я историк. Более 20 лет работаю гидом в Угличе, совмещая это с преподавательской деятельностью. С радостью познакомлю вас с любимым городом.
