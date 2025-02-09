Вечерняя экскурсия «Углич мистический»

Старинный Углич полон загадок и легенд, которые ждут вас на каждом шагу. Прогулка по вечернему городу позволит окунуться в атмосферу древних времен и ощутить мистику исторических мест. Вы узнаете о судьбе царевича Дмитрия в Угличском кремле, прогуляетесь по Ильинской и Пятницкой площадям, услышите историю о первом русском маньяке в Лужниках и посетите территорию бывшего Волголага. Экскурсия подходит для участников старше 12 лет

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Описание экскурсии

Угличский кремль

В его стенах мы попытаемся разобраться в гибели сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, а также подойдём к месту, где по легенде выступали пятна крови убиенного ребёнка.

Ильинская и Пятницкая площади

Гуляя среди древних храмов, давших названия площадям, мы окунёмся в атмосферу 18–19 веков с уцелевшими и полуразрушенными зданиями богаделен, приютов, заброшенных купеческих особнячков, каждый из которых хранит свои тайны. Заодно проверим, правда ли, что в некоторых из них водятся призраки.

Лужники

В районе, где сохранились ансамбли Воскресенского монастыря и храма Рождества Иоанна Предтечи, вас ждёт история о первом русском маньяке — душегубе Рудаке.

Территория бывшего Волголага

Когда-то здесь, в бараках за колючей проволокой, проживали заключённые, строившие угличскую ГЭС. Мы подойдём к самой электростанции и поговорим о трагических и героических событиях 20 века.

Организационные детали