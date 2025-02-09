Вечерняя экскурсия «Углич мистический»

Прогулка по вечернему городу позволит окунуться в атмосферу древних времен и ощутить мистику исторических мест.
Вы узнаете о судьбе царевича Дмитрия в Угличском кремле, прогуляетесь по Ильинской и Пятницкой площадям, услышите историю о первом русском маньяке в Лужниках и посетите территорию бывшего Волголага. Экскурсия подходит для участников старше 12 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Узнать о древних легендах Углича
- 👻 Ощутить атмосферу мистики
- 🏰 Посетить исторические места
- 🔍 Разгадать тайны прошлого
- 🌆 Прогуляться по вечернему городу
Что можно увидеть
- Угличский кремль
- Ильинская площадь
- Пятницкая площадь
- Воскресенский монастырь
- Храм Рождества Иоанна Предтечи
- Территория бывшего Волголага
Описание экскурсии
Угличский кремль
В его стенах мы попытаемся разобраться в гибели сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, а также подойдём к месту, где по легенде выступали пятна крови убиенного ребёнка.
Ильинская и Пятницкая площади
Гуляя среди древних храмов, давших названия площадям, мы окунёмся в атмосферу 18–19 веков с уцелевшими и полуразрушенными зданиями богаделен, приютов, заброшенных купеческих особнячков, каждый из которых хранит свои тайны. Заодно проверим, правда ли, что в некоторых из них водятся призраки.
Лужники
В районе, где сохранились ансамбли Воскресенского монастыря и храма Рождества Иоанна Предтечи, вас ждёт история о первом русском маньяке — душегубе Рудаке.
Территория бывшего Волголага
Когда-то здесь, в бараках за колючей проволокой, проживали заключённые, строившие угличскую ГЭС. Мы подойдём к самой электростанции и поговорим о трагических и героических событиях 20 века.
Организационные детали
- Возрастное ограничение для участников экскурсии 12+
- Пропуск на территорию кремля оплачивается на месте отдельно (1000 ₽ с группы)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽