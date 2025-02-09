Вечерняя экскурсия «Углич мистический»

Вечерняя прогулка по Угличу откроет перед вами завесу его мистических тайн и легенд. Ощутите атмосферу древнего города и узнайте его секреты
Старинный Углич полон загадок и легенд, которые ждут вас на каждом шагу.

Прогулка по вечернему городу позволит окунуться в атмосферу древних времен и ощутить мистику исторических мест.

Вы узнаете о судьбе царевича Дмитрия в Угличском кремле, прогуляетесь по Ильинской и Пятницкой площадям, услышите историю о первом русском маньяке в Лужниках и посетите территорию бывшего Волголага. Экскурсия подходит для участников старше 12 лет
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Узнать о древних легендах Углича
  • 👻 Ощутить атмосферу мистики
  • 🏰 Посетить исторические места
  • 🔍 Разгадать тайны прошлого
  • 🌆 Прогуляться по вечернему городу
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»

Что можно увидеть

  • Угличский кремль
  • Ильинская площадь
  • Пятницкая площадь
  • Воскресенский монастырь
  • Храм Рождества Иоанна Предтечи
  • Территория бывшего Волголага

Описание экскурсии

Угличский кремль

В его стенах мы попытаемся разобраться в гибели сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, а также подойдём к месту, где по легенде выступали пятна крови убиенного ребёнка.

Ильинская и Пятницкая площади

Гуляя среди древних храмов, давших названия площадям, мы окунёмся в атмосферу 18–19 веков с уцелевшими и полуразрушенными зданиями богаделен, приютов, заброшенных купеческих особнячков, каждый из которых хранит свои тайны. Заодно проверим, правда ли, что в некоторых из них водятся призраки.

Лужники

В районе, где сохранились ансамбли Воскресенского монастыря и храма Рождества Иоанна Предтечи, вас ждёт история о первом русском маньяке — душегубе Рудаке.

Территория бывшего Волголага

Когда-то здесь, в бараках за колючей проволокой, проживали заключённые, строившие угличскую ГЭС. Мы подойдём к самой электростанции и поговорим о трагических и героических событиях 20 века.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение для участников экскурсии 12+
  • Пропуск на территорию кремля оплачивается на месте отдельно (1000 ₽ с группы)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Пенсионеры800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
9 фев 2025
Экскурсия интересная, Олег прекрасный рассказчик, заинтересовывает с первой минуты
А
24 ноя 2024
Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Олег прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом, смог удивить нас интересными фактами, хотя в Угличе мы не впервые. Мистика присутствовала) Однозначно рекомендую!

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