1 день

Калязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсия

08:00 Сбор группы в Москве (ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»).

08:15 Отправление в г. Калязин.

Калязин – старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Фото-стоп в г. Калязине (по возможности, в зависимости от дорожно-транспортной ситуации), осмотр «плавающей» колокольни Никольского собора.

Отправление в г. Углич.

Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Угличу на проезде – красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);

церковь Дмитрия на Крови , построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;

, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие; Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы.

Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (по желанию за ужином, оплата при покупке тура) – дегустация сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка» 3* в г. Угличе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160