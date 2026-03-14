Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново

Приглашаем вас в увлекательное двухдневное путешествие по Тверской и Ярославской областям! Мы посетим Калязин с его затопленной колокольней и древний Углич, известный своими архитектурными шедеврами.

Также побываем в Мышкине — самом маленьком городе Ярославской области, а еще в селе Мартыново, где нас ждет театрализованная программа и традиционное угощение из русской печи. Присоединяйтесь!
Уездный город. Путешествие от Калязина до МартыновоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Уездный город. Путешествие от Калязина до МартыновоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Уездный город. Путешествие от Калязина до МартыновоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Калязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсия

08:00 Сбор группы в Москве (ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»).

08:15 Отправление в г. Калязин.

Калязин – старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Фото-стоп в г. Калязине (по возможности, в зависимости от дорожно-транспортной ситуации), осмотр «плавающей» колокольни Никольского собора.

Отправление в г. Углич.

Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Угличу на проезде – красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

  • палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
  • церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
  • Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы.

Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (по желанию за ужином, оплата при покупке тура) – дегустация сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка» 3* в г. Угличе.

Калязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсияКалязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсияКалязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсияКалязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсияКалязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсия
2 день

Мышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печи

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Мышкин.

Мышкин – самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в том момент, когда его собиралась укусить змея.

Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в г. Мышкине. В программе:

  • Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), Волжская набережная;
  • «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
  • музей «Русские валенки»;
  • этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
  • Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.

Мышкины палаты – атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей.

Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Отправление в с. Мартыново.

Мартыново – «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.

Посещение Музея кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).

Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв. Здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта

Коменничанье – театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.

Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко / чай).

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Мышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печиМышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печиМышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печиМышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печи
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Угличе.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от заезда и питания, в руб:

ЗаездыТолько завтракЗавтрак и обедыЗавтрак, обеды и ужин

14.03.26-15.03.26; 21.03.26-22.03.26;

28.03.26-29.03.26; 04.04.26-05.04.26;

11.04.26-12.04.26; 18.04.26-19.04.26;

25.04.26-26.04.26; 03.10.26-04.10.26;

10.10.26-11.10.26; 17.10.26-18.10.26;

24.10.26-25.10.26; 31.10.26-01.11.26;

07.11.26-08.11.26; 14.11.26-15.11.26;

21.11.26-22.11.26; 28.11.26-29.11.26;

05.12.26-06.12.26; 12.12.26-13.12.26;

19.12.26-20.12.26; 26.12.26-27.12.26

12 29012 89013 490

Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Дополнительные услуги:

  • дегустация «Попробовать Углич на вкус» – 1 000 руб. (на человека);

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Чайка»

1 ночь

Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание по тур меню согласно выбранному варианту: завтрак во второй день, обеды (если выбран тариф с обедами), ужин в первый день (если выбран тариф с ужинами)
  • Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Питание, не указанное программе тура: обеды (если выбран вариант без обедов), ужины (если выбран вариант без ужинов)
  • Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 000 руб. (на человека)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  8. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
  11. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры на «Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново»

Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново. Весной и летом
На автобусе
2 дня
Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново. Весной и летом
Начало: Москва
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 12 790 ₽ за человека
Путешествие по Угличской земле: встреча с Бабой-Ягой в Калязине. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
3 дня
Путешествие по Угличской земле: встреча с Бабой-Ягой в Калязине. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 24 390 ₽ за человека
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
На автобусе
3 дня
Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 39 990 ₽ за человека
Масленица в Угличе и Баба Яга в Калязине. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
Масленица в Угличе и Баба Яга в Калязине. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
20 фев в 10:00
от 16 190 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Угличе
Все туры из Углича
