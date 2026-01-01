Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 39 990 ₽ за человека
Новый Год в Угличе. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
30 дек в 10:00
36 990 ₽ за человека
Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново
Начало: Москва
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 9990 ₽ за человека
