Уездный город. Путешествие от Калязина до Мартыново. Весной и летом

В этом туре вас ждет незабываемое двухдневное приключение по Тверской и Ярославской областям! Мы отправимся в Калязин, где сможем увидеть загадочную затопленную колокольню, а затем исследуем исторический Углич, знаменитый своими архитектурными достопримечательностями.

Также в нашем маршруте — Мышкин, крошечный городок в Ярославской области, и село Мартыново, где вам предложат увлекательную театрализованную программу и традиционные блюда, приготовленные в русской печи.
Программа тура по дням

1 день

Калязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсия

08:00 Сбор группы в Москве (ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»). Внимание! На заезды с 01.05.2026, 02.05.2026, 09.05.2026, 10.05.2026, 12.06.2026, 13.06.2026 время выезда – 07:30 (сбор группы – 07:15).

08:15 Отправление в г. Калязин.

Калязин – старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.

Фото-стоп в г. Калязине (по возможности, в зависимости от дорожно-транспортной ситуации), осмотр «плавающей» колокольни Никольского собора.

Отправление в г. Углич.

Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Угличу на проезде – красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.

Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:

  • палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
  • церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
  • Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы.

Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (по желанию за ужином, оплата при покупке тура) – дегустация сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).

Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка» 3* в г. Угличе.

2 день

Мышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печи

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Мышкин.

Мышкин – самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.

Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в том момент, когда его собиралась укусить змея.

Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.

Экскурсионная программа в г. Мышкине. В программе:

  • Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), Волжская набережная;
  • «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
  • музей «Русские валенки»;
  • этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
  • Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.

Мышкины палаты – атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей.

Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.

Отправление в с. Мартыново.

Мартыново – «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.

Посещение Музея кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).

Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв. Здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта

Коменничанье – театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.

Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко / чай).

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Угличе.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от заезда и питания, в руб:

ЗаездыТолько завтракЗавтрак и обедыЗавтрак, обеды и ужин

01.05.26-02.05.26; 02.05.26-03.05.26;

09.05.26-10.05.26; 10.05.26-11.05.26;

12.06.26-13.06.26; 13.06.26-14.06.26

13 79014 39014 990
Остальные заезды12 79013 39013 990

Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Дополнительные услуги:

  • дегустация «Попробовать Углич на вкус» – 1 000 руб. (на человека);
  • экскурсионный пакет «Классический» – 2 000 руб. (на человека).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Чайка»

1 ночь

Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.

Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.

Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.

Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание по тур меню согласно выбранному варианту: завтрак во второй день, обеды (если выбран тариф с обедами), ужин в первый день (если выбран тариф с ужинами)
  • Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Питание, не указанное программе тура: обеды (если выбран вариант без обедов), ужины (если выбран вариант без ужинов)
  • Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 000 руб. (на человека)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще нужно знать о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  8. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
  11. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

