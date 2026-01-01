Также в нашем маршруте — Мышкин, крошечный городок в Ярославской области, и село Мартыново, где вам предложат увлекательную театрализованную программу и традиционные блюда, приготовленные в русской печи.
Программа тура по дням
Калязин и Углич. «Плавающая» колокольня. Обзорная экскурсия
08:00 Сбор группы в Москве (ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»). Внимание! На заезды с 01.05.2026, 02.05.2026, 09.05.2026, 10.05.2026, 12.06.2026, 13.06.2026 время выезда – 07:30 (сбор группы – 07:15).
08:15 Отправление в г. Калязин.
Калязин – старинный русский город на Волге с непростой историей, называемый в народе «Тверской Атлантидой». Город, уникальный и очень самобытный, знаменитый своей затопленной колокольней Николаевского собора, возвышающейся над гладью воды.
Фото-стоп в г. Калязине (по возможности, в зависимости от дорожно-транспортной ситуации), осмотр «плавающей» колокольни Никольского собора.
Отправление в г. Углич.
Углич – один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы и архитектуры.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Угличу на проезде – красота природы волжских мест и величие старинных достопримечательностей.
Экскурсия по территории Угличского кремля, исторического и градостроительного ядра города с осмотром:
- палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (XV в.);
- церковь Дмитрия на Крови, построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор – кафедральный собор города Углича.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане гостиницы.
Дегустация «Попробовать Углич на вкус» (по желанию за ужином, оплата при покупке тура) – дегустация сыров, мясных изделий и минеральной воды Угличского края, подается с бокалом вина (для детей замена на безалкогольный напиток).
Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка» 3* в г. Угличе.
Мышкин и Мартыново. Музей кацкарей и угощение из русской печи
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Мышкин.
Мышкин – самый маленький город Ярославской области, древний, душевный, самобытный, сохранивший старинную купеческую застройку и особый провинциальный шарм. Город славился своими кузнецами и гончарами.
Своим возникновением Мышкин обязан мышке, разбудившей спящего князя в том момент, когда его собиралась укусить змея.
Согласно русской традиции, князь во славу своего спасения поставил часовню, вокруг которой разросся город.
Экскурсионная программа в г. Мышкине. В программе:
- Аллея славы, Успенский собор (внешний осмотр), Волжская набережная;
- «К мышам на старую мельницу» (посещение мельницы купца Чистова, осмотр мельничных механизмов с экспозицией «Амбарные мыши»);
- музей «Русские валенки»;
- этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой»;
- Дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской.
Мышкины палаты – атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей.
Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидеть экзотических живых мышей.
Отправление в с. Мартыново.
Мартыново – «столица» древнего Кацкого стана. На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая, 57 км длиной, река Кадка. Жители, населяющие её берега, зовутся кацкарями. Это русские люди, имеющие свои особенности в обычаях, языке и фольклоре.
Посещение Музея кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.).
Экскурсовод познакомит с местными мифами и легендами, жизнью и бытом крестьян-кацкарей ХIХ-ХХ вв. Здесь все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта
Коменничанье – театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.
Угощение из русской печи (щи, картошка с курицей, сметана, пироги, разносолы, топленое молоко / чай).
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Угличе.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в зависимости от заезда и питания, в руб:
|Заезды
|Только завтрак
|Завтрак и обеды
|Завтрак, обеды и ужин
01.05.26-02.05.26; 02.05.26-03.05.26;
09.05.26-10.05.26; 10.05.26-11.05.26;
12.06.26-13.06.26; 13.06.26-14.06.26
|13 790
|14 390
|14 990
|Остальные заезды
|12 790
|13 390
|13 990
Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Дополнительные услуги:
- дегустация «Попробовать Углич на вкус» – 1 000 руб. (на человека);
- экскурсионный пакет «Классический» – 2 000 руб. (на человека).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Чайка»
Гостиничный комплекс «Чайка» находится в Угличе в 0,6 км от центра. Здесь вас с теплотой встретит радушный персонал, главной задачей которого является обеспечение Вашего комфорта.
Все номера оснащены собственной ванной комнатой, телефоном и холодильником. Оформление современное, материалы использованы натуральные, цветовая гамма подобрана нейтральная.
Гости могут позавтракать в кафе, эта услуга уже включена в проживание. Обед и ужин можно заказать по меню. Предусмотрено пользование мангалом.
Отель имеет удобное расположение: наличие неподалеку остановки общественного транспорта позволит без труда попасть в любую точку города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному варианту: завтрак во второй день, обеды (если выбран тариф с обедами), ужин в первый день (если выбран тариф с ужинами)
- Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Питание, не указанное программе тура: обеды (если выбран вариант без обедов), ужины (если выбран вариант без ужинов)
- Дегустация «Попробовать Углич на вкус» - 1 000 руб. (на человека)
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
- Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.