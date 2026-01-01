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Новый Год в Угличе и Баба Яга в Калязине
Начало: Москва
«игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской»
31 дек в 10:00
42 990 ₽
46 000 ₽ за человека
Сокровища Русского Севера. Осенний круиз из Москвы в Санкт-Петербург
Начало: Москва, Северный административный округ, район Лев...
«Во время путешествия вас ожидают лекции, интеллектуальная игра, музыкальный вечер, кинопоказ, праздничный гала-ужин и другие интересные события»
24 сен в 10:00
от 395 000 ₽ за человека
Масленица в Угличе
Начало: Москва
«Музыкально-развлекательная программа «Широкая Масленица» на территории Музея городского быта»
20 фев в 10:00
от 15 690 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Музыкальные»
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