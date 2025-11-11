Церковь должна парить как белая птица! Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска!
Описание экскурсииДобро пожаловать на экскурсию по старинным православным храмам Верхнеудинска — ныне это город Улан-Удэ! Вас ждёт увлекательное путешествие по историческому центру, где вы сможете насладиться архитектурой и узнать много интересного о религиозной жизни прошлых веков. Мы посетим несколько храмов, каждый из которых имеет свою уникальную историю и особенности. Вы увидите, как менялись архитектурные стили и подходы к строительству на протяжении времени. Первым пунктом нашей программы станет Свято-Троицкий храм, который был возведён в конце XVIII века. Этот храм является прекрасным примером провинциального барокко с элементами классицизма. Внутри вы сможете увидеть три придела и особенность его планировки. Далее мы отправимся к Свято-Одигитриевскому собору, который также имеет богатую историю. Он был заложен в 1741 и с тех пор стал одним из символов города. Этот храм отличается своей формой схожей с кораблем и оформлением в стиле сибирское барокко. И, наконец, мы посетим место Спасского собора, часовни в честь Царственных Страстотерпцев. Во время экскурсии вы узнаете о роли православия в жизни горожан, о том, как менялись храмы и их роль в обществе. Мы также поговорим о том, как эти здания сохранились до наших дней и что они значат для современного Улан-Удэ. Экскурсия позволит вам лучше понять историю и культуру города, насладиться его архитектурой и узнать больше о православной вере. Не упустите возможность увидеть своими глазами эти прекрасные старинные храмы!
По пятницам в 14.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий храм и Архиерейское подворье
- Мемориал Победы
- Место Спасского собора с видом на Свято-Вознесенский храм
- Часовню во имя Царственных Страстотерпцев
- Свято-Одигитриевский собор и мироточивая икона Богоматери Одигитрия Смоленская
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Куйбышева, 37
Завершение: Ул. Ленина, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
