Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Церковь должна парить как белая птица! Приглашаем вас на прогулку-знакомство со старинными православными храмами старого города Верхнеудинска!

Наталия Ваш гид в Улан-Удэ Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек Когда По пятницам в 14.00 1600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 16:00

Описание экскурсии Добро пожаловать на экскурсию по старинным православным храмам Верхнеудинска — ныне это город Улан-Удэ! Вас ждёт увлекательное путешествие по историческому центру, где вы сможете насладиться архитектурой и узнать много интересного о религиозной жизни прошлых веков. Мы посетим несколько храмов, каждый из которых имеет свою уникальную историю и особенности. Вы увидите, как менялись архитектурные стили и подходы к строительству на протяжении времени. Первым пунктом нашей программы станет Свято-Троицкий храм, который был возведён в конце XVIII века. Этот храм является прекрасным примером провинциального барокко с элементами классицизма. Внутри вы сможете увидеть три придела и особенность его планировки. Далее мы отправимся к Свято-Одигитриевскому собору, который также имеет богатую историю. Он был заложен в 1741 и с тех пор стал одним из символов города. Этот храм отличается своей формой схожей с кораблем и оформлением в стиле сибирское барокко. И, наконец, мы посетим место Спасского собора, часовни в честь Царственных Страстотерпцев. Во время экскурсии вы узнаете о роли православия в жизни горожан, о том, как менялись храмы и их роль в обществе. Мы также поговорим о том, как эти здания сохранились до наших дней и что они значат для современного Улан-Удэ. Экскурсия позволит вам лучше понять историю и культуру города, насладиться его архитектурой и узнать больше о православной вере. Не упустите возможность увидеть своими глазами эти прекрасные старинные храмы!

По пятницам в 14.00 Выбрать дату