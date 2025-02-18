2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ, чтобы погрузиться в мир буддизма, участвовать в ритуалах и полюбоваться видами столицы Бурятии
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
Завтра в 14:30
10 мар в 11:30
от 4000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Белые птицы Верхнеудинска: старинные православные храмы старого города
Начало: Ул. Куйбышева, 37
«Далее мы отправимся к Свято-Одигитриевскому собору, который также имеет богатую историю»
Расписание: По пятницам в 14.00
14 мар в 14:00
21 мар в 14:00
1600₽ за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в сердце буддизма Улан-Удэ
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ и узнайте о философии буддизма. Пройдите круг очищения и познакомьтесь с тибетской медициной
Начало: по договорённости
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
Расписание: во вторник и четверг в 08:30
11 мар в 08:30
13 мар в 08:30
6000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимур18 февраля 2025Все отлично, был проездом в Улан-Удэ. Решил заскочить в дацан. Экскурсия понравилась, попали на службу в дацане. Там же есть
- ИИрина21 января 2025Экскурсия очень понравилась - я договорилась с Туяной накануне, на то время, которое мне подходило. Приехала точно ко времени, забрала
- ООксана18 января 2025Здравствуйте! Благодарим Туяну за увлекательную экскурсию в Буддийский храм Ринпоче Багша. Мы насладились отличным видом со смотровой площадки, узнали много
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в марте 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Улан-Удэ. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!