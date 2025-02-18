Храмы и соборы Улан-Удэ с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Улан-Удэ, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
На машине
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ, чтобы погрузиться в мир буддизма, участвовать в ритуалах и полюбоваться видами столицы Бурятии
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
Завтра в 14:30
10 мар в 11:30
от 4000 за всё до 7 чел.
Белые птицы Верхнеудинска: старинные православные храмы старого города
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Белые птицы Верхнеудинска: старинные православные храмы старого города
Начало: Ул. Куйбышева, 37
«Далее мы отправимся к Свято-Одигитриевскому собору, который также имеет богатую историю»
Расписание: По пятницам в 14.00
14 мар в 14:00
21 мар в 14:00
1600 за человека
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
На машине
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в сердце буддизма Улан-Удэ
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ и узнайте о философии буддизма. Пройдите круг очищения и познакомьтесь с тибетской медициной
Начало: по договорённости
«Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ»
Расписание: во вторник и четверг в 08:30
11 мар в 08:30
13 мар в 08:30
6000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тимур
    18 февраля 2025
    Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
    Все отлично, был проездом в Улан-Удэ. Решил заскочить в дацан. Экскурсия понравилась, попали на службу в дацане. Там же есть
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    прекрасная столовая, где можно сть прекрасных и моих любимых бууз. Если планируете его посещения и будет возможность посетить, то постарайтесь в выходные или праздничные дни. Очень жаль, что внутри самого дацана фото и видеосъёмка запрещена, думаю туризм и интерес к религии и культуре получил бы куда большее распространение, если бы запрета на съемку не было.

  • И
    Ирина
    21 января 2025
    Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
    Экскурсия очень понравилась - я договорилась с Туяной накануне, на то время, которое мне подходило. Приехала точно ко времени, забрала
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    нас, по дороге начала рассказ. Очень обстоятельно и интересно все рассказала, погрузила в философию буддизма. Я бы хотела съездить с Туяной куда-то ещё, жалко только, что нечасто бываю в Бурятии.

  • О
    Оксана
    18 января 2025
    Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
    Здравствуйте! Благодарим Туяну за увлекательную экскурсию в Буддийский храм Ринпоче Багша. Мы насладились отличным видом со смотровой площадки, узнали много
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    нового интересного о традициях и обрядах! Туяна - умничка, знаток своего дела! Очень доступно и понятно! Спасибо от души, гостье из Москвы очень всë понравилось, для меня это было важно!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Соборы и храмы»

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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в марте 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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