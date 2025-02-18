читать дальше

прекрасная столовая, где можно сть прекрасных и моих любимых бууз. Если планируете его посещения и будет возможность посетить, то постарайтесь в выходные или праздничные дни. Очень жаль, что внутри самого дацана фото и видеосъёмка запрещена, думаю туризм и интерес к религии и культуре получил бы куда большее распространение, если бы запрета на съемку не было.