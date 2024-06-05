1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
«В дацане вы осмотрите несколько основных храмов (всего их 10), где я расскажу об особенностях китайско-тибетского стиля в иволгинских постройках»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
«Вы посетите несколько основных храмов, услышите об особенностях буддизма тибетской школы Гелуг»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
«Вы посетите несколько храмов, где я понятно и увлекательно расскажу об особенностях бурятского буддизма тибетской школы Гелуг, о принципах и законах учения»
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
«Приглашаю вас на большую обзорную экскурсию по Улан-Удэ, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, а также узнаете историю, религию и культуру Бурятской земли, не отъезжая от ее столицы»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«Кроме того, подниметесь на смотровую площадку дацана Ринпоче Багша и пройдете священный для буддистов круг вокруг храма»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите первый православный монастырь в Забайкалье — мужской Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в конце XVII века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
«Вы узнаете, как буддизм проник на территорию Бурятии и каким образом в XVIII веке стал официальной религией России»
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
5 часов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
«Если вы решили пойти на поклонение к Хамбо-ламе Итигэлову, в дацане отдельно оплачивается паломнический билет — 300 руб»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
«Поговорим об истории Буддийской традиционной сангхи России — самой крупной религиозной общины Бурятии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
«Прогуляетесь по небольшой аллее коновязей с гербами бурятских родов, посетите появившийся в 2019 году первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«Спасо-Преображенский мужской монастырь»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
«Заедем в Сретенский женский монастырь, один из древнейших православных храмов на территории Бурятии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ТТатьяна30 мая 2024Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
- ББехтерева26 мая 2024Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
- ЮЮлия20 мая 2024Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
- ЯЯна18 мая 2024Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
- ААнгелина17 мая 2024Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
- ЭЭлеонора14 мая 2024Отличная, познавателтная экскурсия! Анастасия очень приятная девушка, коммуникабельная, хороший рассказчик. Экскурсия организована очень логично, достаточно поездок и пеших прогулок. Много интересного
- ООльга12 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С нами был ребёнок 12
- ННадежда12 мая 2024Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Святые места»
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