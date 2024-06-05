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проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.