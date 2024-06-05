Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Улан-Удэ

Найдено 12 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Улан-Удэ, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
170 отзывов
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
«В дацане вы осмотрите несколько основных храмов (всего их 10), где я расскажу об особенностях китайско-тибетского стиля в иволгинских постройках»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
«Вы посетите несколько основных храмов, услышите об особенностях буддизма тибетской школы Гелуг»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
Иволгинский дацан и священные места древней долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
58 отзывов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
«Приготовьтесь пройти по «малому гороо», священному кругу храмовой части дацана»
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
74 отзыва
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«Я покажу вам местный Арбат, великолепный Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, интересную застройку в стиле «сибирское барокко», уютные узкие улочки, необычные граффити и отлично сохранившиеся дома сталинской эпохи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 10 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите первый православный монастырь в Забайкалье — мужской Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в конце XVII века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
«Далее мы отправимся в красивейший храм Улан-Удэ, с обзорной площадки которого открывается вид на весь город»
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900 за человека
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
«Мы зайдём на территорию монастыря, посетим его главный дуган (соборный храм)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580 за всё до 5 чел.
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
«Прогуляетесь по небольшой аллее коновязей с гербами бурятских родов, посетите появившийся в 2019 году первый в России шаманский храм в виде двухэтажной юрты, обращённой к 8 сторонам света»
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800 за всё до 3 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«Спасо-Преображенский мужской монастырь»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм, познакомитесь с буддийской философией, практикой и ритуальными особенностями посещения храма»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
«Заедем в Сретенский женский монастырь, один из древнейших православных храмов на территории Бурятии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
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    проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.

    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
  • Б
    Бехтерева
    26 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
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    интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем!

  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
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    о дацане была выдана полная, доступная для восприятия и легко усваемая. Анастасия прекрасный экскурсовод, может создать атмосферу и настроение, подскажет необходимые важные и мелкие детали, после экскурсии остаешься с массой впечатлений, информации и прекрасным настроением. Однозначно, рекомендую!

    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия
  • А
    Ангелина
    17 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С нами был ребёнок 12
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    лет, который кое-что запомнил, поучаствовал во всех ритуалах. Нам удалось переговорить с ламой! Огромная благодарность организаторам, за подаренные знания, эмоции и ощущения от пребывания в этом замечательном месте!

    Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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