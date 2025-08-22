Мои заказы

Как Улан-Удэ городом стал

Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Улан-Удэ привлекает своей уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по городу позволит увидеть его развитие от казачьего зимовья до современного центра.

Вы пройдете мимо Центральной площади, Бурятского театра оперы и балета, Арки «Царские врата» и других знаковых мест. Узнаете о значении Чайного пути, истории Свято-Одигитриевского собора и уникальных памятниках. Это путешествие позволит почувствовать дух города и его культурное многообразие
4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🎭 Культурное разнообразие
  • 🕌 Буддийские акценты
  • 🌆 Исторические улицы
Что можно увидеть

  • Центральная площадь города
  • Бурятский Государственный Академический театр оперы и балета
  • Арка «Царские врата»
  • Мурал «Мелодия родной земли»
  • Историческая улица Ленина
  • Площадь Революции
  • Малые торговые ряды
  • Свято-Одигитриевский Кафедральный собор

Описание экскурсии

Основные точки маршрута:

Вы увидите:

  • Архитектуру разных эпох — от деревянных купеческих усадеб до советской застройки.
  • Национальные мотивы в театральном здании и буддийские акценты.
  • Уникальные памятники и живописные исторические улицы.
  • Мурал, который рассказывает о культуре и природе Бурятии.
  • Место основания города и первый казачий зимовник.

И узнаете:

  • Как развивался Улан-Удэ — от маленького зимовья до столицы Бурятии.
  • Роль и значение площади Советов в жизни города.
  • Почему «Царские врата» — символ перехода в новую эпоху.
  • Истории известных купцов и торговцев 19 века.
  • Значение Чайного пути и ярмарок для города.
  • Историю Свято-Одигитриевского собора и его уникальной иконы.
  • Почему деревянная архитектура — важная часть городского наследия.
  • Как сочетание традиций и истории формирует современную жизнь Улан-Удэ.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников 6+.
  • Ограничений по физической подготовке нет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 34 туристов
Я опытный гид с подтверждённой аттестацией в Республике Бурятия, а также аккредитацией в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Иволгинском дацане, в дацане Ринпоче Багша. Я коренной житель уютного города Улан-Удэ. С
читать дальше

любовью рассказываю о своей Родине и её богатой истории. Мой подход — это внимание к деталям, глубокое знание и искренний интерес к культуре, традициям, религии и быту местных людей. Я с удовольствием покажу вам уголки нашего города и республики, расскажу о прошлых временах и современной жизни, а также о духовных ценностях и обычаях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Б
Беляева
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Много узнала для себя необычного и интересного. Экскурсия прошла прогулкой по городу, но ещё и с историей о самом городе. Спасибо Екатерина, что согласилась провести экскурсию для меня одной.
Дата посещения: 22 августа 2025
Л
Лилия
25 сен 2025
Все прошло замечательно. Екатерина материал знает, город свой любит. Соответствовала всем моим ожиданиям. Прогулка неспешная, посмотрели достаточно много. Спасибо.
В
Вера
17 сен 2025
Очень интересная экскурсия, спасибо Екатерине, гиду. даже дождь не помешал! Интересно, что до экскурсии я вроде рядом ходила и не видела многие вещи и ну, конечно, не знала ничего про
читать дальше

эти дома, улицы… Это просто супер! Рассказала Екатерина и про закат, который я сходила посмотрела и сфотографировала вечером, красиво очень!!! Такого не прочитаешь, если специально не изучать. И еще Екатерина помогла с переносом экскурсии, когда у меня случился флрс- мажор с отменой другой экскурсии, за что отдельное ей спасибо 🙏

Любовь
Любовь
9 сен 2025
Екатерина знает и любит город. Прогулка с ней наполнит ваши впечатления смыслами, о которых вы даже не догадывались. Приветливая и доброжелательная, она ответит на ваши вопросы, покажет интересные места, подскажет, где что можно посмотреть или купить. Рекомендую!
Т
Татьяна
3 сен 2025
Очень приятная Екатерина. Очень спокойный темп и интересный рассказ. Чувствуется любовь к городу и уважение к истокам. Рекомендую!!!!!
В
Вера
10 авг 2025
Я была на экскурсии с ребенком 6ти лет!) и мы обе провели три часа с гидом Екатериной на одном дыхании! Увлекательно и интересно нам Екатерина рассказывала факты, события, связанные с
читать дальше

тем или иным местом! На все наши вопросы гид знала ответы и чувствовалось постоянно, что она знает и любит свой город и его историю. Это очень ценно и вдохновляет узнавать Улан-Удэ дальше!) рекомендую экскурсию с Екатериной 100%! И благодарю Екатерину за посвященное нам время и вклад в наше знакомство с Улан -Удэ 🫶🏻

Е
Екатерина
6 авг 2025
Прекрасная познавательная экскурсия в форме приятной беседы!
Е
Елена
21 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Катерине Чубыкиной за организацию и проведение экскурсии по Улан-Удэ. Все очень понравилось, Катерина настоящий профессионал, было очень интересно и увлекательно узнать историю города. Бурятия чтит и сохраняет свои традиции, памятники и архитектуру. Спасибо Вам!
Евгения
Евгения
17 июл 2025
Приезжая в регион, в котором есть Байкал, очень важно понимать, что здесь есть не только Байкал! И раскрыть глаза на это помогают вот такие обзорные экскурсии по городу. Это было
читать дальше

мое не первое посещение Улан-Удэ, поэтому часть мест для меня проходила через «о, я здесь точно была, я это помню!». Но впервые я здесь гуляла с экскурсоводом. И такой человек, как мне кажется, в чужом городе, в первую очередь, нужен не для получения информации о месте, а для того, чтобы тебя заставили остановиться в конкретном месте, поднять глаза повыше, разглядеть незаметные на первый взгляд детали. У Екатерины это отлично получилось!

И
Ирина
11 июл 2025
Екатерина приятный человек, отвечает на все вопросы, очень приятная в общении, слышит экскурсантов и контактирует. Нам немного не хватило динамики в рассказе и 'подкованности'. Возможно сказалась жаркая погода.

