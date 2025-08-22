Улан-Удэ привлекает своей уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по городу позволит увидеть его развитие от казачьего зимовья до современного центра.
Вы пройдете мимо Центральной площади, Бурятского театра оперы и балета, Арки «Царские врата» и других знаковых мест. Узнаете о значении Чайного пути, истории Свято-Одигитриевского собора и уникальных памятниках. Это путешествие позволит почувствовать дух города и его культурное многообразие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🎭 Культурное разнообразие
- 🕌 Буддийские акценты
- 🌆 Исторические улицы
Что можно увидеть
- Центральная площадь города
- Бурятский Государственный Академический театр оперы и балета
- Арка «Царские врата»
- Мурал «Мелодия родной земли»
- Историческая улица Ленина
- Площадь Революции
- Малые торговые ряды
- Свято-Одигитриевский Кафедральный собор
Описание экскурсии
Основные точки маршрута:
Вы увидите:
- Архитектуру разных эпох — от деревянных купеческих усадеб до советской застройки.
- Национальные мотивы в театральном здании и буддийские акценты.
- Уникальные памятники и живописные исторические улицы.
- Мурал, который рассказывает о культуре и природе Бурятии.
- Место основания города и первый казачий зимовник.
И узнаете:
- Как развивался Улан-Удэ — от маленького зимовья до столицы Бурятии.
- Роль и значение площади Советов в жизни города.
- Почему «Царские врата» — символ перехода в новую эпоху.
- Истории известных купцов и торговцев 19 века.
- Значение Чайного пути и ярмарок для города.
- Историю Свято-Одигитриевского собора и его уникальной иконы.
- Почему деревянная архитектура — важная часть городского наследия.
- Как сочетание традиций и истории формирует современную жизнь Улан-Удэ.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 6+.
- Ограничений по физической подготовке нет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 34 туристов
Я опытный гид с подтверждённой аттестацией в Республике Бурятия, а также аккредитацией в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Иволгинском дацане, в дацане Ринпоче Багша. Я коренной житель уютного города Улан-Удэ.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Беляева
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Много узнала для себя необычного и интересного. Экскурсия прошла прогулкой по городу, но ещё и с историей о самом городе. Спасибо Екатерина, что согласилась провести экскурсию для меня одной.
Дата посещения: 22 августа 2025
Л
Лилия
25 сен 2025
Все прошло замечательно. Екатерина материал знает, город свой любит. Соответствовала всем моим ожиданиям. Прогулка неспешная, посмотрели достаточно много. Спасибо.
В
Вера
17 сен 2025
Очень интересная экскурсия, спасибо Екатерине, гиду. даже дождь не помешал! Интересно, что до экскурсии я вроде рядом ходила и не видела многие вещи и ну, конечно, не знала ничего про историю города.
Любовь
9 сен 2025
Екатерина знает и любит город. Прогулка с ней наполнит ваши впечатления смыслами, о которых вы даже не догадывались. Приветливая и доброжелательная, она ответит на ваши вопросы, покажет интересные места, подскажет, где что можно посмотреть или купить. Рекомендую!
Т
Татьяна
3 сен 2025
Очень приятная Екатерина. Очень спокойный темп и интересный рассказ. Чувствуется любовь к городу и уважение к истокам. Рекомендую!!!!!
В
Вера
10 авг 2025
Я была на экскурсии с ребенком 6ти лет!) и мы обе провели три часа с гидом Екатериной на одном дыхании! Увлекательно и интересно нам Екатерина рассказывала факты, события, связанные с историей города.
Е
Екатерина
6 авг 2025
Прекрасная познавательная экскурсия в форме приятной беседы!
Е
Елена
21 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Катерине Чубыкиной за организацию и проведение экскурсии по Улан-Удэ. Все очень понравилось, Катерина настоящий профессионал, было очень интересно и увлекательно узнать историю города. Бурятия чтит и сохраняет свои традиции, памятники и архитектуру. Спасибо Вам!
Евгения
17 июл 2025
Приезжая в регион, в котором есть Байкал, очень важно понимать, что здесь есть не только Байкал! И раскрыть глаза на это помогают вот такие обзорные экскурсии по городу.
И
Ирина
11 июл 2025
Екатерина приятный человек, отвечает на все вопросы, очень приятная в общении, слышит экскурсантов и контактирует. Нам немного не хватило динамики в рассказе и 'подкованности'. Возможно сказалась жаркая погода.
