Б Беляева Очень понравилась экскурсия. Много узнала для себя необычного и интересного. Экскурсия прошла прогулкой по городу, но ещё и с историей о самом городе. Спасибо Екатерина, что согласилась провести экскурсию для меня одной.

Л Лилия Все прошло замечательно. Екатерина материал знает, город свой любит. Соответствовала всем моим ожиданиям. Прогулка неспешная, посмотрели достаточно много. Спасибо.

В Вера читать дальше эти дома, улицы… Это просто супер! Рассказала Екатерина и про закат, который я сходила посмотрела и сфотографировала вечером, красиво очень!!! Такого не прочитаешь, если специально не изучать. И еще Екатерина помогла с переносом экскурсии, когда у меня случился флрс- мажор с отменой другой экскурсии, за что отдельное ей спасибо 🙏 Очень интересная экскурсия, спасибо Екатерине, гиду. даже дождь не помешал! Интересно, что до экскурсии я вроде рядом ходила и не видела многие вещи и ну, конечно, не знала ничего про

Любовь Екатерина знает и любит город. Прогулка с ней наполнит ваши впечатления смыслами, о которых вы даже не догадывались. Приветливая и доброжелательная, она ответит на ваши вопросы, покажет интересные места, подскажет, где что можно посмотреть или купить. Рекомендую!

Т Татьяна Очень приятная Екатерина. Очень спокойный темп и интересный рассказ. Чувствуется любовь к городу и уважение к истокам. Рекомендую!!!!!

В Вера читать дальше тем или иным местом! На все наши вопросы гид знала ответы и чувствовалось постоянно, что она знает и любит свой город и его историю. Это очень ценно и вдохновляет узнавать Улан-Удэ дальше!) рекомендую экскурсию с Екатериной 100%! И благодарю Екатерину за посвященное нам время и вклад в наше знакомство с Улан -Удэ 🫶🏻 Я была на экскурсии с ребенком 6ти лет!) и мы обе провели три часа с гидом Екатериной на одном дыхании! Увлекательно и интересно нам Екатерина рассказывала факты, события, связанные с

Е Екатерина Прекрасная познавательная экскурсия в форме приятной беседы!

Е Елена Хочу выразить огромную благодарность Катерине Чубыкиной за организацию и проведение экскурсии по Улан-Удэ. Все очень понравилось, Катерина настоящий профессионал, было очень интересно и увлекательно узнать историю города. Бурятия чтит и сохраняет свои традиции, памятники и архитектуру. Спасибо Вам!

Евгения читать дальше мое не первое посещение Улан-Удэ, поэтому часть мест для меня проходила через «о, я здесь точно была, я это помню!». Но впервые я здесь гуляла с экскурсоводом. И такой человек, как мне кажется, в чужом городе, в первую очередь, нужен не для получения информации о месте, а для того, чтобы тебя заставили остановиться в конкретном месте, поднять глаза повыше, разглядеть незаметные на первый взгляд детали. У Екатерины это отлично получилось! Приезжая в регион, в котором есть Байкал, очень важно понимать, что здесь есть не только Байкал! И раскрыть глаза на это помогают вот такие обзорные экскурсии по городу. Это было