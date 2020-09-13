1 отзыв оставили туристы

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История и традиции Улан-Удэ

О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру

5
1 отзыв
Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
Во время экскурсии 🧭 мы сделаем пешеходный круг по историческому и культурному центру Улан-Удэ.

Вы откроете историю 📖 Бурятии и ее столицы ⭐️, познакомитесь с национальным достоянием города, узнаете о древних религиях и вековых традициях коренных жителей, об особенностях бурятской кухни 🥧, о легендах и эпосе.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 29002 610 ₽ за экскурсиюскидка10%

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История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ

Что вас ожидает

  • Начнем с центральной площади города, площади Советов и ее памятников советской эпохи: Народного Хурала, самой большой головы Ленина в мире и других. Увидим нулевой километр, откуда ведут отсчет все дороги Бурятии. Я расскажу историю 📖 города: как он появился, как земля, всегда принадлежавшая свободолюбивым степным кочевникам, стала частью государства, совершенно иного по укладу жизни, языку, религии и народам, ее населяющим.
  • На Театральной площади посмотрим на поющий фонтан ⛲, увидим символ дружбы бурят и монголов на крыше театра оперы и балета. Я расскажу о жизни Бурятии и Улан-Удэ в советское время, о том, как сохранялись культура, традиции и древняя религия — тенгрианство.
  • Мы пройдем под царской аркой, загадаем желание у золотоносной статуи местного купца, поищем буузы в скульптуре герба города, зайдем в сувенирную лавку на бурятском Арбате. Я расскажу о национальной кухне 🥧 степных кочевников: что такое бууза, орёомог, шулэн, бухлёор, хушуур, боова и как их правильно кушать.
  • Прогуляемся по базарной площади 18 века и заглянем в первое каменное здание в Бурятии — Собор Святого Одигитрия.
  • Продолжим путь по старой улочке вдоль реки Уды, поднимемся к камню основания острога Верхнеудинского, сфотографируемся со скульптурой бурятского сына Неба — богатыря Гэсэра, у которой я расскажу о главном эпосе всего монголоязычного мира.
  • Полюбуемся зданием национального театра бурятской драмы, посетим памятник павшим в Великой Отечественной войне, а затем мы вернемся по ухоженным аллеям на площадь Советов.

В результате этой прогулки вы откроете культурное наследие столицы ⭐️ Бурятии, и история, ценности, кухня и эпос бурятского народа станут вам ближе и понятнее.

Организационные детали

  • В стоимость включена пешеходная прогулка 👣 с гидом. Сувениры 🎁 и прочие покупки гости оплачивают самостоятельно.
  • Как гид и коренной местный житель с радостью посоветую хорошие кафе и магазины, а также проконсультирую по всем дополнительным вопросам.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов, у памятника В. И. Ленину
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ
История и традиции Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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1 отзыв оставили туристы

13 сентября 2020
Прекрасно прогулялись с Анастасией по Улан-Удэ. Получили много полезной информации и ответы на все свои вопросы! Большое спасибо!

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