1 отзыв оставили туристы

Экскурсия по Улан-Удэ предлагает уникальную возможность узнать историю и традиции Бурятии. Путешествие начинается с площади Советов, где можно увидеть памятники советской эпохи. Далее, на Театральной площади, вы услышите о дружбе бурят и русских. Прогулка включает посещение Свято-Одигитриевского собора и камня основания острога Верхнеудинского. Завершится экскурсия у мемориала Великой Отечественной войне. Погружение в культуру и историю Бурятии гарантировано
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🏛️ Памятники советской эпохи
- 🎭 Театральная площадь и её символы
- ⛪ Свято-Одигитриевский собор
- 🗿 Камень основания острога
- 🎨 Национальный театр бурятской драмы
- 🌳 Прогулка по историческим аллеям
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать морозы и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Советов
- Театральная площадь
- Свято-Одигитриевский собор
- Национальный театр бурятской драмы
- Мемориал Великой Отечественной войне
Описание экскурсии
- Начнём с центральной площади города, площади Советов и её памятников советской эпохи: Народного Хурала, самой большой головы Ленина в мире и других. Я расскажу историю города: как он появился, как земля, всегда принадлежавшая свободолюбивым степным кочевникам, стала частью государства, совершенно иного по укладу жизни, языку, религии и народам, её населяющим
- На Театральной площади посмотрим на поющий фонтан, увидим символ дружбы бурят и русских на крыше театра оперы и балета. Я расскажу о жизни Бурятии и Улан-Удэ в советское время, о том, как сохранялись культура, традиции и древняя религия — тенгрианство
- Мы пройдём под царской аркой, загадаем желание у золотоносной статуи местного купца, поищем буузы в скульптуре герба города
- Прогуляемся по торговой площади 18 века и увидим первое каменное здание в Бурятии — Свято-Одигитриевский собор
- Продолжим путь по старой улочке вдоль реки Уды, поднимемся к камню основания острога Верхнеудинского, сфотографируемся со скульптурой бурятского сына Неба — богатыря Гэсэра
- Полюбуемся зданием национального театра бурятской драмы, посетим мемориал Великой Отечественной войне, а затем мы вернемся по ухоженным аллеям на площадь Советов
В результате этой прогулки вы откроете культурное наследие столицы Бурятии, и история, ценности бурятского народа станут вам ближе и понятнее.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- За время прогулки нам предстоит пройти около 4 километров
- Одевайтесь по погоде, будем много на улице. В морозные дни заходим погреться на кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2356 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Побывали на прекрасной пешеходной экскурсии по Улан-Удэ с гидом Анастасией. Экскурсия очень понравилась, Анастасия провела нас по самым красивым и значимым местам города. Она прекрасный рассказчик, нам было очень интересно и познавательно. Даже не смотря на дождь, все было здорово!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень содержательная! Анастасия - замечательный рассказчик! Очень порадовал живой рассказ об истории города, увлекательная манера преподнесенного материала, абсолютно нескучного, как могло бы показаться из названия. Была на экскурсии с двумя сыновьями (8 и 17 лет), интересно было всем! Благодарю за проведенное вместе время))
Вам был полезен этот отзыв?
Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв!
Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида. Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!
Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида. Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!
Вам был полезен этот отзыв?
о
Перед поездкой в Улан-Удэ знакомый мне сказал, что там кроме памятника в виде огромной головы Ленина смотреть нечего. Но я все-же заказала экскурсию по городу и не пожалела. Анастасия прекрасный
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсию нам вел другой экскурсовод, Лариса. Очень интересно изложен материал, много живых истории именно из жизни, быта и традиций местного населения. Маршрут составлен очень удобно, мы были зимой в сильный
Вам был полезен этот отзыв?
М
Рано утром мы прилетели из Москвы. Практически бессонная ночь и разница во времени производила впечатление бесконечно длящегося дня. Мы с нетерпением ожидали встречи с Анастасией - нашим экскурсоводом по городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «История и традиции Улан-Удэ»
Билеты
Лучший выборДушевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
Начало: Площадь Советов
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
12 авг в 15:00
13 авг в 15:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
Завтра в 17:30
12 авг в 06:00
от 12 880 ₽ за всё до 5 чел.
от 8800 ₽ за экскурсию