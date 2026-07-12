1 отзыв оставили туристы

Экскурсия по Улан-Удэ предлагает уникальную возможность узнать историю и традиции Бурятии. Путешествие начинается с площади Советов, где можно увидеть памятники советской эпохи. Далее, на Театральной площади, вы услышите о дружбе бурят и русских. Прогулка включает посещение Свято-Одигитриевского собора и камня основания острога Верхнеудинского. Завершится экскурсия у мемориала Великой Отечественной войне. Погружение в культуру и историю Бурятии гарантировано

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать морозы и одеваться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.