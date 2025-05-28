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На берегу Байкала, в местности «Каменная Черепаха», вас ждет уникальная этно-программа.



Участники смогут погрузиться в атмосферу бурятской культуры, узнать о традициях и обычаях, попробовать блюда национальной кухни и насладиться живым исполнением народных песен. В программе также предусмотрены обрядовые танцы и прогулка по берегу с легендами о черепахе. Участники смогут облачиться в национальные костюмы и почувствовать себя частью древней культуры