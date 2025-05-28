На берегу Байкала, в местности «Каменная Черепаха», вас ждет уникальная этно-программа.
Участники смогут погрузиться в атмосферу бурятской культуры, узнать о традициях и обычаях, попробовать блюда национальной кухни и насладиться живым исполнением народных песен. В программе также предусмотрены обрядовые танцы и прогулка по берегу с легендами о черепахе. Участники смогут облачиться в национальные костюмы и почувствовать себя частью древней культуры
Участники смогут погрузиться в атмосферу бурятской культуры, узнать о традициях и обычаях, попробовать блюда национальной кухни и насладиться живым исполнением народных песен. В программе также предусмотрены обрядовые танцы и прогулка по берегу с легендами о черепахе. Участники смогут облачиться в национальные костюмы и почувствовать себя частью древней культуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🌀 Уникальная бурятская культура
- 🍲 Традиционная кухня
- 🎶 Живые народные песни
- 🐢 Легенды «Каменной Черепахи»
- 🕺 Обрядовые танцы
- 👗 Национальные костюмы
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Каменная Черепаха
Описание экскурсииЭтно-программа на берегу Байкала Вы познакомитесь с уникальной культурой и бытом бурят, узнаете про традиции и обычаи коренного населения. Вас ждёт соблазнительное путешествие сквозь века с блюдами из традиционной бурятской кухни, которые не только утолят ваш голод, но и приоткроют дверь в волшебный мир вкусов. Что вас ждёт?
- Встреча гостей на берегу Байкала в местности «Каменная Черепаха».
- Приветствие с хадаком, таинственной белой пищей в пиале, чтобы ваш путь был освещён светом добра и радости.
- Благопожелания на русском и бурятском языке.
- Загадки и предсказания бурятского народа.
- Бурятские народные песни (живой голос).
- Легенда про черепаху. Прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний черепахе.
- Рассказ о традициях и обычаях бурят, связь с Байкалом.
- Обрядовый жизнерадостный танец Ёхор.
- Традиционный байкальский обед. Меню • Рыбацкая уха из свежего омуля.
- Ассорти из жареного омуля и омуля в кляре.
- Сугудай из омуля.
- Овощная нарезка.
- Деревенская картошечка.
- Бурятские буузы.
- На десерт — вкуснейший домашний пирог по местному рецепту. Вы сможете облачиться в национальные костюмы народов Байкала и почувствовать себя частью этой древней культуры. Подарите себе и своим близким незабываемые моменты.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местность «Каменная Черепаха»
- Озеро Байкал
Что включено
- Байкальский обед
- Этно-программа
- Трансфер из села Горячинск и села Турка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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