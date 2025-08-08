Один день на Байкале: катер, монастырь и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Бурятии и насладитесь красотой природы и культурой региона
Эта экскурсия предлагает насыщенный день на Байкале.
Начав с Улан-Удэ, вы посетите Сретенский женский монастырь, подниметесь на смотровую площадку с видом на озеро, прокатитесь на катере и насладитесь арт-объектами.
В Турке вас ждёт прогулка по набережной и маяк, а в Горячинске - пикник и отдых в термальных источниках. Узнайте о жизни в Бурятии, её людях и религиях, погрузитесь в уникальную атмосферу региона
5
5 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🌊 Панорамные виды на Байкал
⛪ Посещение уникального монастыря
🚤 Прогулка на катере
🖼️ Арт-объекты и природа
🏖️ Пикник у берега Байкала
♨️ Купание в термальных источниках
Что можно увидеть
Сретенский женский монастырь
Смотровая площадка
Маяк в Турке
Скала Черепаха
Описание экскурсии
09:00 — отправление из Улан-Удэ
10:20–10:40 — посещение Сретенского женского монастыря
11:10–11:50 — остановка для отдыха и перекуса
12:15–13:15 — подъём на смотровую площадку с завораживающим видом на Байкал
13:30–13:50 — череп мамонта. Посмотрим на завораживающий арт-проект, направленный на сохранение природы
14:00–15:30 — в посёлка Турка рассмотрим маяк и набережную, совершим прогулку на катере, а также прогуляемся у скалы Черепаха
15:40–18:00 — время в Горячинске. Отдых в горячем термальном бассейне на территории курорта «Горячинск». По желанию устроим пикник на берегу Байкала, а если в этот день будет жаркая погода, то сможем и окунуться в озере.
18:00 — обратный путь в Улан-Удэ
21:00 — возвращение в город
На экскурсии вы узнаете о Бурятии в целом: я расскажу, какие люди здесь живут и какие религии переплетаются. Обсудим единственный женский монастырь республики, развитие инфраструктуры, озеро Байкал и многое-многое другое!
Организационные детали
Путешествовать будем на автомобиле Honda insight, есть детское кресло
Нет возрастных ограничений
С собой я обычно беру походный набор для пикника (посуда, стол, стулья)
Отдельно оплачивается:
Питание — по желанию
Смотровая площадка в Гремячинске — 2000 ₽ за подъём на автомобиле УАЗ
Прогулка на катере — от 1500 ₽ за чел.
Подъём на маяк — 300 ₽ за чел.
Термальный бассейн в Горячинске: взрослые 400 ₽, детский — 300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 24 туристов
Я — гид по Бурятии, Байкалу и Улан-Удэ. Имею аттестат экскурсовода при Министерстве туризма Республики Бурятия, а с 2024 года — аккредитации по православию и при Иволгинском дацане.
В 2014 году читать дальше
получила диплом о высшем образовании в ВСГАКиИ по специальности «экскурсоведение». После окончания вуза ушла в торговлю, но в 2023 году приняла решение сменить профессию и нашла для себя новое дело — туризм. Прошла курсы гидов и профессиональную переподготовку во ВСГИК, получив диплом экскурсовода.
Сейчас езжу по Бурятии, изучаю её историю, культуру, быт и религии народов, проживающих здесь.
Помогаю путешественникам открыть для себя удивительный мир байкальского региона, провожу экскурсии по самым живописным и интересным местам, рассказываю о культуре, традициях и обычаях бурятского народа.
Со мной можно побывать в буддийских монастырях и познакомиться с духовной историей региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Ж
Жанна
8 авг 2025
Очень ждала этой поездки, наконец, мечта сбылась. День пролетел незаметно, потому что был очень качественно спланирован. С нашим гидом Анастасией мы посетили все места, которые были запланированы. Самое главное, без читать дальше
спешки, спокойно и размеренно. Узнали много нового и интересного, увидели красивые места Байкала, покатались на катере, посетили маяк, искупались в термальных источниках и даже устроили пикник на берегу озера. День прошел чудесно. Хочется повторить поездку. Спасибо Насте за прекрасную атмосферу проведенного с нами дня.
Т
Татьяна
6 авг 2025
Всем здравствуйте! Сегодня пишу небольшой отзыв от меня и моей подруги о данном маршруте вместе с Анастасией. Хочется сказать,что у нас полный восторг и море эмоций после поездки. В нас читать дальше
вдохнули столько вдохновения,счастья и радости,что не передать словами! Анастасия-шикарный гид,который профессионально владеет своими навыками,знаниями и охотно делится ими с туристами. Это большой показатель квалифицированного человека. Мы безумно рады,что нас сопровождала именно она. Спасибо огромное Анастасии за чудесный и незабываемый день. Уже мечтаем вернуться в эти прекрасные края. 🫶🏻
Елена
23 июл 2025
Экскурсия с Анастасией мне очень понравилась. Было все продуманно и комфортно. Действительно посмотрели живописные уголки Байкала: Турку и Горячинск, искупались в термальных источниках, побывали на местном рынке. Анастасия замечательный гид и хорошо водит машину, профессионал своей работы. Спасибо за экскурсию!
С
Светлана
17 июл 2025
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию и знакомство с Байкалом. Было интересно и познавательно.
А
Анастасия
11 июл 2025
Была на экскурсии с Анастасией. Мы посетили красивые и необычные места. Смогли покататься на кораблике. Анастасия рассказала об истории края, историю всех мест, которые посещали. Клиентоориентированный подход. Рекомендую.