Эта экскурсия предлагает насыщенный день на Байкале. Начав с Улан-Удэ, вы посетите Сретенский женский монастырь, подниметесь на смотровую площадку с видом на озеро, прокатитесь на катере и насладитесь арт-объектами. В Турке вас ждёт прогулка по набережной и маяк, а в Горячинске - пикник и отдых в термальных источниках. Узнайте о жизни в Бурятии, её людях и религиях, погрузитесь в уникальную атмосферу региона

Описание экскурсии

09:00 — отправление из Улан-Удэ

10:20–10:40 — посещение Сретенского женского монастыря

11:10–11:50 — остановка для отдыха и перекуса

12:15–13:15 — подъём на смотровую площадку с завораживающим видом на Байкал

13:30–13:50 — череп мамонта. Посмотрим на завораживающий арт-проект, направленный на сохранение природы

14:00–15:30 — в посёлка Турка рассмотрим маяк и набережную, совершим прогулку на катере, а также прогуляемся у скалы Черепаха

15:40–18:00 — время в Горячинске. Отдых в горячем термальном бассейне на территории курорта «Горячинск». По желанию устроим пикник на берегу Байкала, а если в этот день будет жаркая погода, то сможем и окунуться в озере.

18:00 — обратный путь в Улан-Удэ

21:00 — возвращение в город

На экскурсии вы узнаете о Бурятии в целом: я расскажу, какие люди здесь живут и какие религии переплетаются. Обсудим единственный женский монастырь республики, развитие инфраструктуры, озеро Байкал и многое-многое другое!

Организационные детали

Путешествовать будем на автомобиле Honda insight, есть детское кресло

Нет возрастных ограничений

С собой я обычно беру походный набор для пикника (посуда, стол, стулья)

Отдельно оплачивается: